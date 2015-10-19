Почему подражание – лучший комплимент

Немало статей и рассказов было посвящено обустройству загородных садов и домов в восточном стиле. Пожалуй, это одно из направлений в архитектуре и дизайне интерьера, которое никогда не выйдет из моды. Нас очаровывает все, что связано с Японией и её культурой. Однако сами специалисты Страны восходящего солнца очень часто отдают дань уважения европейским традициям дизайна и архитектуры. Проект загородного дома, который мы сегодня увидим, есть ни что иное, как образец европейского стиля глазами наших японских коллег. Что же они приготовили для нас?…
Перед нами самая обычная (но лишь на первый взгляд) «хижина», окруженная большим фруктовым садом. К дому, кажется, была сделана пристройка, однако не стоит торопиться с выводами. Отличающиеся фасады одного дома – стилистическая задумка автора, который подглядел эту особенность в деревнях европейских стран.
О, причудливая Европа, украсившая окна своих домов функциональными деревянными ставнями и цветами в глиняных горшках! Сам фасад постройки выполнен также из дерева более темного цвета. Интересно, будут ли они использоваться по назначению или останутся только декором?
Пришло время заглянуть внутрь дома. Наш путь к нему лежит через «тропинку» из темных деревянных досок, красиво разложенных на песке. Такое решение наверняка понравится ребенку, которому все это напомнит иллюстрации европейских сказок из детских книг. Но что же за вход такой без… двери?
Прихожая дома наполнена интригующими элементами. Дверцы гардеробной и шкафа выполнены из такого же дерева, что и оконные ставни. И ничто, казалось бы, не напоминает нам о Диком Западе… В пространстве прихожей пол выполнен из керамической плитки, цвет которой характерен для средиземноморского стиля. Разные уровни визуально обозначают границу с пространством гостиной комнаты.
Центральное место в доме занимает кухня, совмещенная с гостиной открытой планировки. Сама идея совершенно не нова для европейцев, однако тенденция создания гибкого и простого интерьера была очень хорошо реализована японским специалистом. Мебель и темная деревянная отделка гармонично контрастирует с цветом стен, полов и потолка. Архитектор учел и наличие деревянных балок, присутствующих практически во всех деревенских домах Европы.
Лестница ведет нас в приватную часть дома. Здесь будут находиться покои хозяев дома, однако пока что мы можем любоваться только пространством без мебели. Изюминкой является красивый паркет цвета махагон. Заметили ли вы, что и здесь тоже отсутствуют двери?
Фасад дома выглядит совершенно нехарактерно для загородных домов стран Азии! Совершенно очевидно, что основной задумкой автора была идея совместить простые деревенские формы с современной и лаконичной стилистикой.