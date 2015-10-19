Почему подражание – лучший комплимент

Немало статей и рассказов было посвящено обустройству загородных садов и домов в восточном стиле. Пожалуй, это одно из направлений в архитектуре и дизайне интерьера, которое никогда не выйдет из моды. Нас очаровывает все, что связано с Японией и её культурой. Однако сами специалисты Страны восходящего солнца очень часто отдают дань уважения европейским традициям дизайна и архитектуры. Проект загородного дома, который мы сегодня увидим, есть ни что иное, как образец европейского стиля глазами наших японских коллег. Что же они приготовили для нас?…