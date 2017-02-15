​Семейный дом с 3 спальнями за 3 млн

Этот очаровательный домик построен по каркасной технологии и является весьма эксклюзивным проектом из Южной Кореи. Площадь дома в 130 кв. метров позволяет надеяться на реализацию в 3 млн рублей с отделкой и инженерией «под ключ», включая работу строителей. При этом, дом, конечно же, будет иметь минимальный формат отделки. Но из блоков его можно возвести с отделкой и за 2,5 млн рублей, если строить самому или с друзьями, родственниками.
Студия Wooden House занимается только каркасными проектами и советует всем использовать именно эту технологию для строительства собственного дома.
Каркасный метод строительства открывает огромный простор для того, чтобы сделать дом индивидуальным и асимметричным. Так, этот получил удивительный тандем из беседки и террасы (слева) у гостиной, терраса у которой обнаружена с двух сторон.
Кроме того, с этой террасы можно пройти к парадному входу в дом (справа) через уголок с бонсаи в нише, образованной двумя внешними стенами дома. Сама площадка засажена газоном, в ней есть дополнительный сток для дождевой воды, у крыльца – своя терраса.
В образе проекта очень важен лаконичный, почти символичный ландшафтный дизайн, ворота для заезда автомобиля из дерева, маленький деревянный заборчик справа от калитки. Все это – важная часть самого проекта.
На первом этаже мы уже нашли гостиную, за ней находится кухня, справа от нее – лестничный холл, еще правее – уже прихожая. Здесь же – ванная комната (за прихожей), кладовая (при кухне) и спальня с гардеробом (справа от прихожей). На втором этаже есть еще две спальни и ванная комната, а в лестничном холле – уголок для игр. Стоит добавить, что площадь детских на втором этаже большая – около 16 кв. метров для каждой, а у одной из них есть еще и балкон.
Так, общая площадь дома составляет около 80 кв. метров на первый этаж и 50 кв. метров – на второй. Получается, дом с тремя большими спальнями и 55-метровой кухней-гостиной – это всего лишь 130 кв. метров!
Стильная 20-метровая гостиная имеет вид и на террасу, и на беседку. Модуль остекления решен здесь достаточно бюджетно и двусветным он стал, благодаря простейшему дополнительному окну наверху.
Так выглядит стильная современная южнокорейская кухня 21-ого века. Часть акцентной стены оформлена декоративным камнем под серый кирпич, стоит холодильник side-by-side, справа за глянцевой дверью – 6-метровая кладовая!
Так выглядит полноценный набор для жизни в пригороде для семьи с тремя детьми!
Под лестницей, у окна было создано специальное место для игр и выполнения домашнего задания для младших детей. Здесь светло, просторно и невероятно уютно!
На втором этаже мы нашли две спальни (двери слева и по центру), ванную (белые двери), а на лестничном холле – место для игр (если повернуть направо). Здесь создана настоящая детская зона, просторная детская территория, почти автономная и очень светлая благодаря исключительно белым стенам.
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