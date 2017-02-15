​Семейный дом с 3 спальнями за 3 млн

Этот очаровательный домик построен по каркасной технологии и является весьма эксклюзивным проектом из Южной Кореи. Площадь дома в 130 кв. метров позволяет надеяться на реализацию в 3 млн рублей с отделкой и инженерией «под ключ», включая работу строителей. При этом, дом, конечно же, будет иметь минимальный формат отделки. Но из блоков его можно возвести с отделкой и за 2,5 млн рублей, если строить самому или с друзьями, родственниками.

Студия Wooden House занимается только каркасными проектами и советует всем использовать именно эту технологию для строительства собственного дома.