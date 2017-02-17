​Семейный дом в стиле модерн за 4 млн

Этот дом от студии Hangulhouse поможет нам увидеть возможности узкофасадной планировки. Удивительно, но дом выглядит больше, чем есть на самом деле, если вытянут вдоль улицы.
Справа от дома мы нашли стоянку для двух автомобилей, слева – палисадник с высокой клумбой и огороженную (для защиты маленьких детей от улицы) террасу. Блоки панорамного остекления стоят около 40 тысяч рублей каждый, всего их в доме пять.
Общая площадь дома – 180 кв. метров. Первый этаж слева направо занимают – кухня, гостиная, ванная комната, отдельная котельная-прачечная, туалет и кладовая при кухне. Сзади – терраса с выходом из гостиной. На втором этаже есть три спальни с двумя ванными, при главной – гардероб.
Минимальная цена реализации такого дома «под отделку» на каркасной основе – около 2,5 млн рублей. В формате «под ключ» такой дом будет стоить уже около 4 млн рублей, с отделкой, всеми инженерными системами и работой строителей.
Отделка интерьеров произведена по упрощенной схеме, чтобы сэкономить бюджет и сделать маленькие помещения максимально лаконичными. Так, даже экраны для террасы и декор стоят здесь дешево.
На полу мы найдем красивый ламинат, на стенах – штукатурку под покраску. Красиво дополняет их навесной потолок с подсветкой и панорамное остекление, выводящее интерьер на новый уровень. Мебель в стиле ретро 60-х колоритно подчеркивает компактность помещения.
Рядом с гостиной, через маленькую арку возле окон, находится кухня со столовой. Здесь примерно на той же самой площади в 16 кв. метров расположилась привлекательная зона как для готовки, так и для принятия пищи. Терраса здесь тянется вдоль всей стены с окном, а выйти на нее можно прямо из этой комнаты.
Так выглядит кухонный гарнитур для взгляда со стороны окна. Мелкая бытовая техника разместилась на специальной полочке, кухонный остров вместил столешницу для резки, плиту и раковину. Дверь слева ведет в кладовую, справа – в туалетную комнату, а проход – в гостиную.
Стильные современные фасады кухни очень красиво смотрятся в этом залитом светом помещении. Подход к кухне есть с обеих сторон, что очень правильно по Фэн-Шуй.
Наверху мы нашли три спальни с панорамными окнами, как в гостиной, каждая примерно по 16 кв. метров. Рядом с ними есть две ванные комнаты и одна гардеробная при главной спальне, которая выглядит по-американски.
Три спальни позволяют считать этот дом полноценным семейным, для супругов с 2-3 детьми. Спальни достаточно просторные и могут легко разместить пару детишек.
Небольшая гардеробная имеет встроенный американский гардероб, а в зоне будуара использует традиционную японскую гамму из черного и красного. Комната имеет площадь около 8 кв. метров и позволяет оставить главную спальню просторной, с местом для кресла или занятий йогой по утрам.
Этот дом привлек наше внимание лаконичной формой, стильными фасадами, достаточно бюджетной реализацией и колоритными интерьерами. Цена в 4 млн рублей является вполне реальной, если вы внимательно посмотрите на то, насколько на самом деле мал этот дом.
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