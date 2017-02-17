​Семейный дом в стиле модерн за 4 млн

Этот дом от студии Hangulhouse поможет нам увидеть возможности узкофасадной планировки. Удивительно, но дом выглядит больше, чем есть на самом деле, если вытянут вдоль улицы.

Справа от дома мы нашли стоянку для двух автомобилей, слева – палисадник с высокой клумбой и огороженную (для защиты маленьких детей от улицы) террасу. Блоки панорамного остекления стоят около 40 тысяч рублей каждый, всего их в доме пять.