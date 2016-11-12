Этот удивительный азиатский проект предлагает вам интересную возможность – строительство дома на два хозяина, а точнее – сдвоенного таунхауса. В данном случае мы рассматриваем работу студии 리슈건축, которая позволяет и молодым семьям с маленьким бюджетом переезжать в пригород.

Два дома по цене одного! А точнее – два небольших дома с общей стеной и системами отопления, канализации и т.п. по цене обычного коттеджа среднего формата. Так, два дома с площадью около 130 кв. метров каждый (260 кв. метров общей площади) примерно стоят как обычный 250-метровый коттедж в «нео-русском» стиле для 4-5 человек