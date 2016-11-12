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Два дома по цене одного!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Гостиная в стиле модерн
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Этот удивительный азиатский проект предлагает вам интересную возможность – строительство дома на два хозяина, а точнее – сдвоенного таунхауса. В данном случае мы рассматриваем работу студии 리슈건축, которая позволяет и молодым семьям с маленьким бюджетом переезжать в пригород.

Два дома по цене одного! А точнее – два небольших дома с общей стеной и системами отопления, канализации и т.п. по цене обычного коттеджа среднего формата. Так, два дома с площадью около 130 кв. метров каждый (260 кв. метров общей площади) примерно стоят как обычный 250-метровый коттедж в «нео-русском» стиле для 4-5 человек

Вид с улицы

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Дома в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

При таком формате строительства на площади в 260 квадратов могут удобно разместиться две семьи. В каждом доме всего три спальни и зона кабинета на третьем этаже. Спальни размещены на разных этажах, что позволяет добавить приватности и родителям, и детям. Перед каждым из домов есть терраса при кухне-столовой, гостиная находится на втором этаже и имеет балкон, а на крыше есть еще одна терраса.

Данный проект может быть использован и как дом для двух семей разных поколений, так и для совершенно чужих семей, ведь приватность здесь соблюдена.

Дизайн фасадов

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Дома в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Современный дизайн фасадов комбинирует отделку декоративными металлическими панелями, кирпичом и штукатуркой. Милый палисадник имеет забор, кустарники, террасу и отличный вид на дом.

Кухня

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Кухня в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Кухня находится на первом этаже дома, рядом со входом. По лестнице отсюда можно попасть в гостиную на втором этаже, а по коридору – в спальню родителей с собственной гардеробной и ванной комнатой.

Вид на вход

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Столовая комната в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Так выглядит столовая рядом с террасой и прихожая, которая имеет стеклянную дверь на крыльцо.

Гостиная

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Гостиная в стиле модерн
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Стильная гостиная расположилась на втором этаже и радует балконом с красивым панорамным видом на окрестности. Дизайн интерьера здесь реализован в эклектичной и весьма модной манере с шикарным диваном в стиле минимализм. На этаже с гостиной есть две детские комнаты, а на третьем этаже – кабинет с террасой на крыше.

Третий этаж

김포한강 하니카운티, 리슈건축 리슈건축 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

Вот так выглядит двусветная гостиная на 2-3 этаже и кабинет на третьем, пока еще не оборудованный. Здесь можно устроить и детскую игровую, и место для выполнения домашнего задания, и даже четвертую спальню, если потребуется.

Оба дома абсолютно идентичны, лишь зеркально развернуты. Их реализация составит около 2,3 млн рублей каждый с легкой отделкой и площадью около 130 кв. метров. Если вас заинтересовал данный проект, вы можете спросить детали о нем у архитектора, зайти на официальный сайт студии и посмотреть другие подобные проекты.

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