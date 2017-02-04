​Домик с тремя спальнями за 1,5 млн рублей

Студия kaichun1000 спроектировала этот дом для молодого человека, который в будущем хочет создать семью. Благодаря удачной планировке получилось изначально отдать большое количество пространства под свободное использование, а затем, может быть, через несколько лет, выделить некоторые модули этой площади под детскую или даже несколько детских комнат.
Минимальная стоимость реализации такого дома при строительстве своими руками 1,5 млн рублей, и около 2,5 млн рублей с наймом строителей.
Этот маленький, почти крохотный домик может иметь столько спален, сколько вы захотите, постоянно изменяясь под ваши нужды! Особенно он удобен тем, у кого в скором времени планируется прибавление в семье!
По проекту у дома лишь одна приватная стена, обращенная к улице, остальные три имеют вид на сад и дополнены панорамным остеклением с выходом на террасу. В дизайне интерьера использовались самые простые материалы – ламинат, двухкамерные пластиковые окна «под дерево», а колонны обшиты декоративными деревянными панелями.
Каждый модуль дома имеет площадь в 9 кв. метров, общая площадь дома – 81 кв. метр. Спроектировать такой дом достаточно просто – главное понять, как изначально разместить модули так, чтобы после они могли использоваться в соответствии с иным назначением.
Из-за маленькой площади стоимость реализации такого дома с отделкой и работой строителей – всего лишь около 2 млн рублей. Можно построить дом и из блоков, но все же лучше – по каркасной технологии.
Итак, наверху мы видим модуль в два квадрата по 9 кв. метров – спальня-гардеробная плюс ванная комната, он всегда будет на этом месте. Также останутся зона выхода (центральный квадрат справа с котельной) и кухни (нижняя зона справа). Четыре квадрата левой нижней части могут быть гостиной площадью 36 кв. метров или комплексом – гостиная 27 метров + столовая 9 метров.
После рождения детей легче всего в детскую выделяется центральный левый квадрат, он становится детской с выходом либо в гостиную, либо в центр дома. Можно выделить и два квадрата (левые центральный и нижний), сделав две детские и оставив на кухню-гостиную 27 кв. метров площади, что тоже достаточно комфортабельно для молодой семьи.
Уже сейчас каждая комната может быть отделена от других перегородками и дверьми-слайдерами. Это поможет созданию приватности (там, где нужно) и оставит свободное пространства в необходимых зонах.
Удивительно, дом удобен сейчас и будет таким же в будущем. Сейчас же любая дверь и перегородка могут быть сняты за 20 минут с помощью рук одного-двух взрослых человек.
Вы можете реализовать такой проект и вовсе без перегородок, создав большое открытое пространство. А когда понадобится, достаточно быстро смонтировать гипсокартонные перегородки на любой выбранный вами участок.
Так выглядит дом сначала. Дешевый и бюджетный, он все-таки имеет роскошное панорамное остекление, гостиную и столовую, кухню с островом и стильную террасу вокруг дома. Подсветка в потолке позволяет визуально сэкономить пространство внутри дома, а кровля является плоской (битумной), что делает облик дома ультра-современным.
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