​Домик с тремя спальнями за 1,5 млн рублей

Каждый модуль дома имеет площадь в 9 кв. метров, общая площадь дома – 81 кв. метр. Спроектировать такой дом достаточно просто – главное понять, как изначально разместить модули так, чтобы после они могли использоваться в соответствии с иным назначением.

Из-за маленькой площади стоимость реализации такого дома с отделкой и работой строителей – всего лишь около 2 млн рублей. Можно построить дом и из блоков, но все же лучше – по каркасной технологии.

Итак, наверху мы видим модуль в два квадрата по 9 кв. метров – спальня-гардеробная плюс ванная комната, он всегда будет на этом месте. Также останутся зона выхода (центральный квадрат справа с котельной) и кухни (нижняя зона справа). Четыре квадрата левой нижней части могут быть гостиной площадью 36 кв. метров или комплексом – гостиная 27 метров + столовая 9 метров.

После рождения детей легче всего в детскую выделяется центральный левый квадрат, он становится детской с выходом либо в гостиную, либо в центр дома. Можно выделить и два квадрата (левые центральный и нижний), сделав две детские и оставив на кухню-гостиную 27 кв. метров площади, что тоже достаточно комфортабельно для молодой семьи.