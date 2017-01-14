​Симпатичный домик 145 метров за 5 млн «под ключ»

Мы много говорим о том, как важно найти свой дом мечты – проект, который позволит вам жить ультра-комфортабельной жизнью. Но правда в том, что многие проекты достаточно похожи, потому выбрать из них один бывает действительно сложно. Тем не менее, если вы выбираете проект в стиле модерн от польских или немецких архитекторов, адаптированный для РФ, вы получаете качество высшего уровня по средней цене.
Этот стильный проект от студии ARCHON не является исключением. Он – отличный образец современной польской частной архитектуры. Главные ее отличия от, например, французской – маленькая стоимость реализации, мансардный бюджетный типаж, компактность и возможность реализации на участке от 4-х соток.
Этот дом построен из газобетонного блока YTONG с утеплением пенопластом и штукатуркой. Перекрытия представлены железобетонными плитами, кровля двускатная с наклоном 38 градусов, конструкция крыши деревянная. Проект рассчитан на использование для отопления газового котла с системой «теплого пола».
Этот мансардный дом имеет красивые окна в пол с французскими балконами на мансарде, угловой модуль остекления в столовой, стильную террасу при гостиной и гараж. Кроме того, мы найдем здесь кухню необычной планировки, целых 4 спальни на втором этаже и удобную кладовую под лестницей.
На первом уровне реализована открытая планировка общественной зоны с гостиной площадью 30 кв. метров и 10-метровыми столовой и кухней. Отдельного внимания заслуживают гараж с техпомещением и шикарная мульти-терраса с интегрированной клумбой и ступенями в сад.
На втором этаже нас ждут 4 спальни и одна ванная комната, а также гардеробная при главной спальне. Такой дом идеален для семьи с 2-5 детьми, что делает его невероятно универсальным. Самая маленькая спальня имеет площадь около 10 кв. метров, остальные – около 11, 13 и 14 кв. метров.
Маленькая детская выглядит очень красиво в отделке в стиле модерн с сиреневыми акцентами.
Этот дом выглядит очень современным и достаточно компактным, хотя внутри нас ждет приличный набор приватных комнат и большая гостиная с отдельными кухней и столовой.
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