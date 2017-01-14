​Симпатичный домик 145 метров за 5 млн «под ключ»

Мы много говорим о том, как важно найти свой дом мечты – проект, который позволит вам жить ультра-комфортабельной жизнью. Но правда в том, что многие проекты достаточно похожи, потому выбрать из них один бывает действительно сложно. Тем не менее, если вы выбираете проект в стиле модерн от польских или немецких архитекторов, адаптированный для РФ, вы получаете качество высшего уровня по средней цене.

Этот стильный проект от студии ARCHON не является исключением. Он – отличный образец современной польской частной архитектуры. Главные ее отличия от, например, французской – маленькая стоимость реализации, мансардный бюджетный типаж, компактность и возможность реализации на участке от 4-х соток.