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​Симпатичный домик 145 метров за 5 млн «под ключ»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Мы много говорим о том, как важно найти свой дом мечты – проект, который позволит вам жить ультра-комфортабельной жизнью. Но правда в том, что многие проекты достаточно похожи, потому выбрать из них один бывает действительно сложно. Тем не менее, если вы выбираете проект в стиле модерн от польских или немецких архитекторов, адаптированный для РФ, вы получаете качество высшего уровня по средней цене.

Этот стильный проект от студии ARCHON не является исключением. Он – отличный образец современной польской частной архитектуры. Главные ее отличия от, например, французской – маленькая стоимость реализации, мансардный бюджетный типаж, компактность и возможность реализации на участке от 4-х соток.

​Домик на 5 баллов

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homify

homify
homify
homify

Этот дом построен из газобетонного блока YTONG с утеплением пенопластом и штукатуркой. Перекрытия представлены железобетонными плитами, кровля двускатная с наклоном 38 градусов, конструкция крыши деревянная. Проект рассчитан на использование для отопления газового котла с системой «теплого пола».

Этот мансардный дом имеет красивые окна в пол с французскими балконами на мансарде, угловой модуль остекления в столовой, стильную террасу при гостиной и гараж. Кроме того, мы найдем здесь кухню необычной планировки, целых 4 спальни на втором этаже и удобную кладовую под лестницей.

​Планировка первого уровня

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homify
homify
homify

На первом уровне реализована открытая планировка общественной зоны с гостиной площадью 30 кв. метров и 10-метровыми столовой и кухней. Отдельного внимания заслуживают гараж с техпомещением и шикарная мульти-терраса с интегрированной клумбой и ступенями в сад.

​Планировка второго уровня

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homify

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждут 4 спальни и одна ванная комната, а также гардеробная при главной спальне. Такой дом идеален для семьи с 2-5 детьми, что делает его невероятно универсальным. Самая маленькая спальня имеет площадь около 10 кв. метров, остальные – около 11, 13 и 14 кв. метров.

​Спальня на мансарде

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Небольшие спальни на мансарде очень уютные и современные.

​Детская

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Маленькая детская выглядит очень красиво в отделке в стиле модерн с сиреневыми акцентами.

​Вид со стороны дороги

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Этот дом выглядит очень современным и достаточно компактным, хотя внутри нас ждет приличный набор приватных комнат и большая гостиная с отдельными кухней и столовой.

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