Проект маленького дома 83 метра из газобетона

Этот маленький, но очень рационально спланированный дом наверняка понравится тем, кто любит атмосферу шале.
Студия ARCHON является автором данного проекта и создала его специально для регионов, где популярен газобетон как строительный материал. Стоит отметить, что в Польше керамический блок примерно на 30% дешевле, потому чаще используется при строительстве частных домов.
Стильный дизайн фасадов представлен двумя цветами штукатурки, красивыми окнами «под дерево» и красивой подшивкой кровли деревом шоколадного цвета. Цоколь и парадная группа оформлены клинкерным кирпичом серого цвета в минималистичной манере.
Данный проект дома официально называется Dom w nerinach, он имеет площадь в 83 кв. метра + 18-метровый гараж + 6-метровая котельная. Конструкция дома призвана быть максимально экономичной, но при этом пригодной для умеренного климата. Дом использует газобетонный блок YTONG 24 см, пенопласт 20 см и штукатурку для стен, железобетонные перекрытия, двускатную кровлю с наклоном в 30 градусов и котел на газе с использованием системы «теплого пола».
Энергоэффективность дома с отоплением на газе – 88,17 [kWh/(m2*год)]. Из-за используемого материала стоимость реализации такого дома достаточно высока – 4,5 млн рублей «под ключ» с работой строителей в самом минимальном качестве.
Как вы увидите ниже на плане, открытая планировка в этом доме отлично вписалась в маленький формат коттеджа. Здесь используется зонирование столовой группой между кухней и гостиной, плюс есть выделение зон по полу.
Общая площадь дома со всеми помещениями – 105 метров, включая три спальни с ванной комнатой и гардеробной, кухню с кладовой, гостиную, гостевой туалет и прихожую, а также котельную с гаражом. Терраса не включена в данную площадь и имеет размер примерно в 20 кв. метров.
Такая планировка идеально подойдет для семьи с двумя детьми разного пола или с одним ребенком. Прихожая позволяет отделить зону гаража от жилой, а терраса с интегрированной клумбой выступает частью общественной зоны летом.
Так выглядит выступающая часть гостиной, которая благодаря эксклюзивному формату кровли отлично смотрится в этом современном доме и напоминает стиль шале.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;