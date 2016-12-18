Проект маленького дома 83 метра из газобетона

Данный проект дома официально называется Dom w nerinach, он имеет площадь в 83 кв. метра + 18-метровый гараж + 6-метровая котельная. Конструкция дома призвана быть максимально экономичной, но при этом пригодной для умеренного климата. Дом использует газобетонный блок YTONG 24 см, пенопласт 20 см и штукатурку для стен, железобетонные перекрытия, двускатную кровлю с наклоном в 30 градусов и котел на газе с использованием системы «теплого пола».

Энергоэффективность дома с отоплением на газе – 88,17 [kWh/(m2*год)]. Из-за используемого материала стоимость реализации такого дома достаточно высока – 4,5 млн рублей «под ключ» с работой строителей в самом минимальном качестве.