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Проект маленького дома 83 метра из газобетона

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Этот маленький, но очень рационально спланированный дом наверняка понравится тем, кто любит атмосферу шале.

Студия  ARCHON является автором данного проекта и создала его специально для регионов, где популярен газобетон как строительный материал. Стоит отметить, что в Польше керамический блок примерно на 30% дешевле, потому чаще используется при строительстве частных домов.

Дизайн фасадов

homify
homify

homify
homify
homify

Стильный дизайн фасадов представлен двумя цветами штукатурки, красивыми окнами «под дерево» и красивой подшивкой кровли деревом шоколадного цвета. Цоколь и парадная группа оформлены клинкерным кирпичом серого цвета в минималистичной манере.

Общие характеристики

homify
homify

homify
homify
homify

Данный проект дома официально называется Dom w nerinach, он имеет площадь в 83 кв. метра + 18-метровый гараж + 6-метровая котельная. Конструкция дома призвана быть максимально экономичной, но при этом пригодной для умеренного климата. Дом использует газобетонный блок YTONG 24 см, пенопласт 20 см и штукатурку для стен, железобетонные перекрытия, двускатную кровлю с наклоном в 30 градусов и котел на газе с использованием системы «теплого пола».

Энергоэффективность дома с отоплением на газе – 88,17 [kWh/(m2*год)]. Из-за используемого материала стоимость реализации такого дома достаточно высока – 4,5 млн рублей «под ключ» с работой строителей в самом минимальном качестве.

Открытая планировка

homify
homify

homify
homify
homify

Как вы увидите ниже на плане, открытая планировка в этом доме отлично вписалась в маленький формат коттеджа. Здесь используется зонирование столовой группой между кухней и гостиной, плюс есть выделение зон по полу.

Планировка дома

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома со всеми помещениями – 105 метров, включая три спальни с ванной комнатой и гардеробной, кухню с кладовой, гостиную, гостевой туалет и прихожую, а также котельную с гаражом. Терраса не включена в данную площадь и имеет размер примерно в 20 кв. метров.

Такая планировка идеально подойдет для семьи с двумя детьми разного пола или с одним ребенком. Прихожая позволяет отделить зону гаража от жилой, а терраса с интегрированной клумбой выступает частью общественной зоны летом.

Вид гостиной

homify
homify

homify
homify
homify

Так выглядит выступающая часть гостиной, которая благодаря эксклюзивному формату кровли отлично смотрится в этом современном доме и напоминает стиль шале.

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