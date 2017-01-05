Деревянный домик за 3 млн рублей

Уникальный проект деревянного дома, который может быть реализован за сумму, не превышающую 3 млн рублей, понравится вам не только бюджетностью, но и современным интерьером.
С любовью к чистым оттенкам, простым лаконичным линиям и панорамному остеклению студия Claim Planungsgesellschaft GBR спроектировала этот дом для семьи из трех человек – супружеской пары с ребенком-школьником.
Стоимость в 3 млн рублей за 120-метровый дом учитывает самую простую отделку, без работы строителей (лишь заливка фундамента), но с полными материалами, инженерными коммуникациями и отопительной системой (тепловой насос + «теплый пол»).
Для нового дома этой семьей был выбран участок с потрясающими старыми деревьями в лесистой местности, неподалеку от Потсдама, вдали от городского шума. Тем не менее, до центра города можно добраться за 20 минут на автомобиле, что позволяет работать в офисе и здесь же найти школу для ребенка. Шикарные сосны с красно-коричневыми стволами оригинально смотрятся в общей панораме из окон просторной гостиной.
Общая площадь дома – 120 кв. метров, без террасы. Площадь гостиной – около 20 кв. метров, столовой – 15 кв. метров, кухни – 15 кв. метров, кабинета – 10 кв. метров. Дом построен по каркасной технологии с качественным утеплением из минеральной ваты.
Красивая кухня в стиле модерн является часть входной группы с прихожей. Здесь всегда царит порядок на уровне современного коттеджа.
Современный подход к планировке дома позволяет сделать из главной спальни – мастер-сьют с гардеробной и ванной комнатой, из общей зоны – кухню-гостиную с выходом на просторную террасу, а кабинет организовать двухуровневый, с доступом на чердак.
В гостиной мы найдем стильные распашные двери с выходом на террасу. Другие модули не открываются, что делает их еще теплее. Везде использованы трехкамерные стеклопакеты.
Так выглядит гостиная с камином. Справа вы можете видеть прихожую со встроенным шкафом от пола до потолка. Как видите, в доме отсутствуют чердачные перекрытия, но кровля хорошо утеплена, что позволяет при затратах, как в обычном варианте, сделать потолки выше.
Стильная столовая имеет эффектный акцент в виде темно-коричневой мебели, которая придает некоторую тяжеловесность и серьезность этому солнечному интерьеру.
Так выглядит дом из главной спальни. Частичная отделка стен сосновыми панелями с легким покрытием бесцветным лаком смотрится весьма интересно!
Главная спальня дома расположена рядом с модулем гардеробной. Шикарное окно с низкорасположенным подоконником смотрится здесь почти сюрреалистично.
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