Деревянный домик за 3 млн рублей

Уникальный проект деревянного дома, который может быть реализован за сумму, не превышающую 3 млн рублей, понравится вам не только бюджетностью, но и современным интерьером.

С любовью к чистым оттенкам, простым лаконичным линиям и панорамному остеклению студия Claim Planungsgesellschaft GBR спроектировала этот дом для семьи из трех человек – супружеской пары с ребенком-школьником.

Стоимость в 3 млн рублей за 120-метровый дом учитывает самую простую отделку, без работы строителей (лишь заливка фундамента), но с полными материалами, инженерными коммуникациями и отопительной системой (тепловой насос + «теплый пол»).