Красивый дом в 210 кв. метров за 2,5 млн

Именно в таком доме хочется просыпаться по утрам! Реализованный в современном формате, он добавляет панорамное остекление в пол к общему облику традиционной виллы, а также имеет бассейн, террасу и актуальный дизайн интерьера.
Авторы проекта – архитекторы из студии Kern-Haus AG – делают очень простые и доступные проекты, стилизованные под различные варианты архитектуры. Так, прямоугольная коробка с простейшим дизайном становится похожей на голливудскую виллу или, как в данном случае, на средиземноморскую.
Площадь дома в 210 кв. метров разделена на два уровня по 105 кв. метров каждый. Площадь застройки – около 400 кв. метров, учитывая террасу и гараж, бассейн и террасу при нем. Площадь застройки без бассейна – около 200 кв. метров. В доме четыре спальни и три ванные комнаты.
На первом этаже есть большая гостиная (около 55 кв. метров) с зоной столовой, кухня (15 кв. метров), прихожая, ванная комната, бойлерная и терраса. На втором этаже мы нашли четыре спальни и две ванных комнаты, а также гардеробную для главной спальни.
Здесь мы видим гараж и подъезд к нему, а также сможем оценить планировку дома. Внизу два окна относятся к кабинету и кухне (слева и справа от входа), остальная часть с выходом на террасу – это большая гостиная. Наверху два боковых окна принадлежат детской и ванной комнате, среднее – лестничному холлу, а окна на фасаде со стороны заднего дворика – остальным трем спальням.
Открытая планировка реализована очень современно, при этом из гостиной можно выйти на террасу сразу через… четыре двери.
Стильная отделка в интерьерах предусматривает нежные приглушенные оттенки, большое количество солнечного света и достаточно бюджетный формат. Мы всегда советуем использовать лаконичную отделку в дизайне загородного дома, особенно если вы хотите и сэкономить, и получить вполне приличный результат.
Стоимость такого дома «под ключ», включая сам дом (около 5 млн рублей с отделкой как на фотографиях, плюс работа и инженерия), гаража (400 тысяч рублей с мастерской и большой кровлей над террасой), бассейна и террасы вокруг дома и при бассейне (2 млн рублей) – около 7,5 млн рублей «под ключ», включая всю работу строителей. Для меблировки в соответствующем формате понадобится еще около 1-2 млн рублей.
Правда, вовсе не обязательно строить дом именно так. Та же планировка с такими же окнами может быть реализована и по цене в 3 млн рублей (самый минимум) с простейшей отделкой (фундамент и кровлю монтируют профессионалы, остальное делаете вы). Если сделать второй этаж мансардным или высоким мансардным, стоимость уменьшится до 2,5 млн рублей.
При этом стоит отметить, что данная компания реализует в Германии такие проекты по цене 21 млн рублей «под ключ» (без бассейна и террасы), что в основном оправдывается уровнем жизни в стране и средней заработной платой в 1800 евро, против 700 евро в Москве и около 300 – в регионах.
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