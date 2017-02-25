Красивый дом в 210 кв. метров за 2,5 млн

Именно в таком доме хочется просыпаться по утрам! Реализованный в современном формате, он добавляет панорамное остекление в пол к общему облику традиционной виллы, а также имеет бассейн, террасу и актуальный дизайн интерьера.

Авторы проекта – архитекторы из студии Kern-Haus AG – делают очень простые и доступные проекты, стилизованные под различные варианты архитектуры. Так, прямоугольная коробка с простейшим дизайном становится похожей на голливудскую виллу или, как в данном случае, на средиземноморскую.

Площадь дома в 210 кв. метров разделена на два уровня по 105 кв. метров каждый. Площадь застройки – около 400 кв. метров, учитывая террасу и гараж, бассейн и террасу при нем. Площадь застройки без бассейна – около 200 кв. метров. В доме четыре спальни и три ванные комнаты.