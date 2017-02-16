Русская мечта в стиле модерн + план

Студия авторов LK&Projekt GmbH реализует множество подобных проектов в стиле модерн на грани с футуристикой. Обычно здесь используются смелые асимметричные конструкции, выступы, множество необычных деталей. При этом, облик дома остается предельно лаконичным.

Для нас этот проект стал прекрасным примером того, как эффектно может жить в реалиях умеренного климата дом с плоской кровлей и панорамным остеклением. Давайте посмотрим на его планировку и фотографии реализации в Польше!