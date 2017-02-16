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Русская мечта в стиле модерн + план

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH
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Студия авторов LK&Projekt GmbH реализует множество подобных проектов в стиле модерн на грани с футуристикой. Обычно здесь используются смелые асимметричные конструкции, выступы, множество необычных деталей. При этом, облик дома остается предельно лаконичным.

Для нас этот проект стал прекрасным примером того, как эффектно может жить в реалиях умеренного климата дом с плоской кровлей и панорамным остеклением. Давайте посмотрим на его планировку и фотографии реализации в Польше!

​Технические характеристики

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Из чего же построен этот дом? Фундаментные стены сделаны из бетонных блоков толщиной 25 см, с изоляцией из полистирола и Termo Organika толщиной 10 см. Окна и балконные двери – из алюминия. Тип отопления: газовый котел с разводкой с помощью «теплого пола» в каждую комнату.

Фасады оформлены с помощью силиконовой штукатурки и клинкерного кирпича. Черепица компании Creaton Domino была использована для кровли. Конструкция крыши из дерева, с изоляцией из минеральной ваты толщиной 30 см фирмы Rockwool. Перекрытия железобетонные, вентиляция механическая

​Реализация дома

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Окна при этом имеют двухкамерные стеклопакеты, что позволяет реализовать проект дома в любом климате, вплоть до Ленинградской области. Стоимость таких стеклопакетов – около 10-15 тысяч рублей за кв. метр.

Реализация дома может похвастаться качественной отделкой, строгим следованием плану без каких-либо недоделок.

​Планировка первого уровня

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

На первом этаже внимание притягивают гостиная и столовая, расположенные в блоке с максимальным количеством естественного освещения. Здесь же мы нашли камин (с правой стороны) и кухню с островом (в небольшой нише). Также на первом уровне есть гараж на два автомобиля, ванная комната, кладовая, котельная, коридор-прихожая и кабинет.

Справа за гаражом мы найдем сарай для хранения садовых инструментов, велосипедов и других подобных вещей.

​Планировка второго уровня

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

На втором этаже расположены три спальни, две ванные комнаты и постирочная. Все спальни имеют площадь от 14 к.в метров, а главная с ванной и гардеробной – около 32 кв. метров. Так, для детей есть общая ванная и общий балкон, а для главной спальни – собственные ванная, балкон и гардеробная.

​Стоимость реализации

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Общая площадь дома – 180 кв. метров. При реализации, как на фотографиях, цена дома начинается от 7 млн рублей с отделкой, если брать самый возможный бюджетный вариант. Средняя стоимость реализации – около 12-14 млн рублей с отделкой, где около 5-6 млн рублей уходят на дополнения к обычной отделке, просто из-за любви к роскоши.

​Вид современного поселка

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Дома в стиле модерн
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Так будет выглядеть целая улица таких домов или даже поселок. Расположенные в ухоженном пригороде с большими деревьями, такие дома явно можно назвать домами мечты!

​Общая площадь и схема

LK&1092, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Общая площадь дома без гаража и котельной – 180 кв. метров. Площадь застройки на участке при этом тоже около 180 кв. метров. Высота здания – 8,6 метров, угол наклона кровли – 43 градуса. Высота потолков на каждом этаже – 2,8 метра, а минимальный размер земельного участка для возведения такого дома – 24 на 26 метров, что равняется около 6,3 соткам в нужной пропорции длины и ширины (почти квадратной).

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