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Однокомнатная квартира мечты 42 метра

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Маленькая квартира – всегда вызов для дизайнера. Каждый квадратный метр на учете и просто обязан использоваться максимально эффективно. Потому нам и кажется, что лучше просмотреть по-больше вариантов, чтобы разработать такой дизайн, который учел бы все нюансы вашей планировки. Сегодня мы представляем вам одну из последних работ Chris Silveira & Arquitetos Associados.

В большей степени именно благодаря их работам бразильская вариация люксового модерна получила звучное название «бразильяно» и теперь подается как отдельное и весьма удачное прочтение стиля. На наш взгляд, максимальный КПД в дизайне маленьких квартир показывает именно этот стиль.

Простые сложности

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

За видимой простотой интерьера скрывается огромный пласт сложных работ по наиболее эргономичной расстановке мебели. Там, где габариты пространства не соответствуют отдельным элементам, располагаются модули, изготовленные на заказ. Таким образом достигается использование каждого квадратного сантиметра(!) с максимально возможной эффективностью.

Функциональная эстетика

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Но главное, с чем работает бразильяно – это гармония, в том числе и гармоничное соответствие функциональности и красоты. В интерьерах этих специалистов нет вещей, добавленных сюда только лишь потому, что это необходимо, удобно или просто должно быть в интерьере комнаты по умолчанию. Гениальность кроется в другом. Абсолютно каждый функциональный элемент невероятно красив. Да, при такой концепции придется выбирать более тщательно, но посмотрите на снимки – это действительно того стоит!

Эргономичная планировка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Здесь нет так прославляемого простора, но все передвижения живущих людей просчитаны, потому у вас не возникнет сложностей и «пробок» при его использовании. Кроме того, пространство правильно поделено на зоны и полностью соответствует образу жизни современного человека

Кухонный люкс

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вы можете создать на кухне необходимый минимум, если живете один и привыкли есть не дома, а можете сделать супер-технологичную ( и невероятно красивую!) кухню, которая позволит вам шикарный ужин для друзей приготовить и дома. Если в готовке – ваша страсть, то пусть и эта часть вашей жизни будет подана как люкс.

Абсолютная самодостаточность

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Живя в такой квартире, вы имеете практически все радости, которые может предложить окружающий мир. Через огромные окна в полной безопасности вы наслаждаетесь пейзажами за окном. Правильно расположенная акустика не помешает вам смотреть сериал во время готовки, даже если в соседней комнате кто-то смотрит боевик со стрельбой. А столовая зона с отделкой и подсветкой, как в лучшем модном ресторане, даст возможность с гордостью за интерьер пригласить друзей на ужин.

Приватность extra

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вам нужна полная приватность во время сна, вы можете спрятать спальное место в зеркальном кубе. А если вы привыкли в спальне не только спать, но и работать, смотреть телевизор или даже танцевать, бразильяно даст вам и это.

Минимум усилий – максимум свободы

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы не встречали человека, который любит уборку. Мы готовы заниматься этим для психологической разгрузки и потому, что любим чистоту вокруг. Но признаемся, сам процесс не доставляет особого удовольствия, даже при всем обилии новомодных мега-эффективных средств и инструментов для этого. И даже если для поддержания чистоты мы часть работы доверяем профессионалам, мы все равно стремимся заполучить в свои руки дом, который убирать будет достаточно легко, ведь в мире еще всего столько интересного!

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