Однокомнатная квартира мечты 42 метра

Маленькая квартира – всегда вызов для дизайнера. Каждый квадратный метр на учете и просто обязан использоваться максимально эффективно. Потому нам и кажется, что лучше просмотреть по-больше вариантов, чтобы разработать такой дизайн, который учел бы все нюансы вашей планировки. Сегодня мы представляем вам одну из последних работ Chris Silveira & Arquitetos Associados.
В большей степени именно благодаря их работам бразильская вариация люксового модерна получила звучное название «бразильяно» и теперь подается как отдельное и весьма удачное прочтение стиля. На наш взгляд, максимальный КПД в дизайне маленьких квартир показывает именно этот стиль.
За видимой простотой интерьера скрывается огромный пласт сложных работ по наиболее эргономичной расстановке мебели. Там, где габариты пространства не соответствуют отдельным элементам, располагаются модули, изготовленные на заказ. Таким образом достигается использование каждого квадратного сантиметра(!) с максимально возможной эффективностью.
Но главное, с чем работает бразильяно – это гармония, в том числе и гармоничное соответствие функциональности и красоты. В интерьерах этих специалистов нет вещей, добавленных сюда только лишь потому, что это необходимо, удобно или просто должно быть в интерьере комнаты по умолчанию. Гениальность кроется в другом. Абсолютно каждый функциональный элемент невероятно красив. Да, при такой концепции придется выбирать более тщательно, но посмотрите на снимки – это действительно того стоит!
Здесь нет так прославляемого простора, но все передвижения живущих людей просчитаны, потому у вас не возникнет сложностей и «пробок» при его использовании. Кроме того, пространство правильно поделено на зоны и полностью соответствует образу жизни современного человека
Вы можете создать на кухне необходимый минимум, если живете один и привыкли есть не дома, а можете сделать супер-технологичную ( и невероятно красивую!) кухню, которая позволит вам шикарный ужин для друзей приготовить и дома. Если в готовке – ваша страсть, то пусть и эта часть вашей жизни будет подана как люкс.
Живя в такой квартире, вы имеете практически все радости, которые может предложить окружающий мир. Через огромные окна в полной безопасности вы наслаждаетесь пейзажами за окном. Правильно расположенная акустика не помешает вам смотреть сериал во время готовки, даже если в соседней комнате кто-то смотрит боевик со стрельбой. А столовая зона с отделкой и подсветкой, как в лучшем модном ресторане, даст возможность с гордостью за интерьер пригласить друзей на ужин.
Если вам нужна полная приватность во время сна, вы можете спрятать спальное место в зеркальном кубе. А если вы привыкли в спальне не только спать, но и работать, смотреть телевизор или даже танцевать, бразильяно даст вам и это.
Мы не встречали человека, который любит уборку. Мы готовы заниматься этим для психологической разгрузки и потому, что любим чистоту вокруг. Но признаемся, сам процесс не доставляет особого удовольствия, даже при всем обилии новомодных мега-эффективных средств и инструментов для этого. И даже если для поддержания чистоты мы часть работы доверяем профессионалам, мы все равно стремимся заполучить в свои руки дом, который убирать будет достаточно легко, ведь в мире еще всего столько интересного!
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