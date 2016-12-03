Однокомнатная квартира мечты 42 метра

Маленькая квартира – всегда вызов для дизайнера. Каждый квадратный метр на учете и просто обязан использоваться максимально эффективно. Потому нам и кажется, что лучше просмотреть по-больше вариантов, чтобы разработать такой дизайн, который учел бы все нюансы вашей планировки. Сегодня мы представляем вам одну из последних работ Chris Silveira & Arquitetos Associados.

В большей степени именно благодаря их работам бразильская вариация люксового модерна получила звучное название «бразильяно» и теперь подается как отдельное и весьма удачное прочтение стиля. На наш взгляд, максимальный КПД в дизайне маленьких квартир показывает именно этот стиль.