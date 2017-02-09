Фантастический дизайн однушки 34 метра

Живя в маленькой квартире, мы вынуждены постоянно делать выбор. Делать квартиру такой, чтобы было удобно жить самим или чтобы не стыдно было пригласить гостей. Дизайнеры homify из студии SESSO & DALANEZI показывают нам еще один удачный вариант размещения всего необходимого всего лишь на 34 квадратах. При этом убеждают нас в том, что выбор или-или вовсе не столь неизбежен, как нам кажется, потому что и такая площадь позволяет создать комфортабельный интерьер, который понравится всем.
На наш взгляд, единственное, чего не учитывает эта квартира, это место для хранения верхней одежды. В теплом климате это совсем не нужно, а вот наши зимние шубы и пуховики никто не захочет тащить через всю квартиру в спальню, даже если там есть супер-вместительный шкаф. А все остальное – выше всяких похвал!
Вся квартира представлена в формате открытой планировки. Приватными остаются лишь ванная комната и балкон за стеклянными дверьми гостиной. Все остальное находится в одной комнате и видно почти от самой двери.
Принимая решение поставить в маленькой комнате и диван, и кровать, важно не перестараться с зонированием. Самый удобный вариант – поставить их напротив друг друга, разделив конструкцией, включающей телевизор на поворотном механизме. Удобно и функционально!
Концепция дизайна интерьера этой маленькой квартиры строится на том, что открытая планировка превращает спальню, гостиную, кухню и столовую в единое пространство. Добавьте к этому то, что все это происходит на весьма ограниченной площади, и вы поймете, что нет иного выбора, кроме как проектировать дизайн комплексно. На основе единой цветовой гаммы и гармонирующих материалов.
Видя из каждой точки почти всю квартиру, нельзя даже использовать разные цветовые акценты для разных зон. Получится какофония, которая перечеркнет все ваши старания.
Крохотная спальня с модным текстильным изголовьем не испугает вас своим размером. Дизайнеры уже давно знают, что спасением для маленьких комнат является солнечный свет и зеркала. А здесь за зеркальными слайдерами прячется вместительный шкаф-купе.
Кроме того, что телевизор можно поворачивать экраном к гостиной с диваном или спальне с кроватью, его кронштейн позволяет регулировать и высоту его размещения.
Площадь балкона тоже используется по максимуму. Уютный диванчик, миниатюрный столик и кресло из техноротанга позволят позавтракать летним утром почти на природе.
Площадь увеличивается за счет присоединения к квартире пейзажа за окном. Без штор двери-слайдеры на балкон делают окружающий мир частью интерьера. Именно поэтому мы всегда за то, чтобы остекление было как можно более габаритным и эффектным.
Шлифованный бетон является модным трендом, но вряд ли получит слишком уж широкое распространение. Практически все из нас выбрали бы белоснежный потолок, особенно для столь маленькой квартиры.
Несмотря на то, что места совсем мало, для кухни была выбрана техника стандартных размеров. Нет смысла экономить сантиметры, разумнее направить мысль по пути рационального использования, а не тотальной экономии.
Понятно, что на такой площади нет возможности получить все бонусы собственной кухни. Но тем не менее все необходимое здесь присутствует и расположено достаточно правильно и с точки зрения эргономики пространства.
Мир почти не изменился. Наряду с тем, что во всех уголках земного шара строятся виллы с просто невероятным бюджетом, многие по-прежнему живут в весьма стесненных условиях. Но дизайнеры всех стран стараются сделать так, чтобы недостаток площади не омрачал наши будни и превращают студии и гостинки, однушки и двушки в современное пространство с модным интерьером и всеми требуемыми удобствами.
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