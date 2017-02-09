Фантастический дизайн однушки 34 метра

Живя в маленькой квартире, мы вынуждены постоянно делать выбор. Делать квартиру такой, чтобы было удобно жить самим или чтобы не стыдно было пригласить гостей. Дизайнеры homify из студии SESSO & DALANEZI показывают нам еще один удачный вариант размещения всего необходимого всего лишь на 34 квадратах. При этом убеждают нас в том, что выбор или-или вовсе не столь неизбежен, как нам кажется, потому что и такая площадь позволяет создать комфортабельный интерьер, который понравится всем.

На наш взгляд, единственное, чего не учитывает эта квартира, это место для хранения верхней одежды. В теплом климате это совсем не нужно, а вот наши зимние шубы и пуховики никто не захочет тащить через всю квартиру в спальню, даже если там есть супер-вместительный шкаф. А все остальное – выше всяких похвал!