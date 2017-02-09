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Фантастический дизайн однушки 34 метра

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI ГостинаяДиваны и кресла Серый
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Живя в маленькой квартире, мы вынуждены постоянно делать выбор. Делать квартиру такой, чтобы было удобно жить самим или чтобы не стыдно было пригласить гостей. Дизайнеры  homify  из студии SESSO & DALANEZI показывают нам еще один удачный вариант размещения всего необходимого всего лишь на 34 квадратах. При этом убеждают нас в том, что выбор или-или вовсе не столь неизбежен, как нам кажется, потому что и такая площадь позволяет создать комфортабельный интерьер, который понравится всем.

На наш взгляд, единственное, чего не учитывает эта квартира, это место для хранения верхней одежды. В теплом климате это совсем не нужно, а вот наши зимние шубы и пуховики никто не захочет тащить через всю квартиру в спальню, даже если там есть супер-вместительный шкаф. А все остальное – выше всяких похвал!

Вид от входной двери

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Гостиная в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Вся квартира представлена в формате открытой планировки. Приватными остаются лишь ванная комната и балкон за стеклянными дверьми гостиной. Все остальное находится в одной комнате и видно почти от самой двери.

Правильное зонирование

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Спальня в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Принимая решение поставить в маленькой комнате и диван, и кровать, важно не перестараться с зонированием. Самый удобный вариант – поставить их напротив друг друга, разделив конструкцией, включающей телевизор на поворотном механизме. Удобно и функционально!

Единый дизайн

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI ГостинаяДиваны и кресла Серый
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Концепция дизайна интерьера этой маленькой квартиры строится на том, что открытая планировка превращает спальню, гостиную, кухню и столовую в единое пространство. Добавьте к этому то, что все это происходит на весьма ограниченной площади, и вы поймете, что нет иного выбора, кроме как проектировать дизайн комплексно. На основе единой цветовой гаммы и гармонирующих материалов.

Уютная гостиная

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Гостиная в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Видя из каждой точки почти всю квартиру, нельзя даже использовать разные цветовые акценты для разных зон. Получится какофония, которая перечеркнет все ваши старания.

Уютная спальня

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Спальная комната Кровати и изголовья Серый
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Крохотная спальня с модным текстильным изголовьем не испугает вас своим размером. Дизайнеры уже давно знают, что спасением для маленьких комнат является солнечный свет и зеркала. А здесь за зеркальными слайдерами прячется вместительный шкаф-купе.

Телевизор на поворотном кронштейне

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Гостиная в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Кроме того, что телевизор можно поворачивать экраном к гостиной с диваном или спальне с кроватью, его кронштейн позволяет регулировать и высоту его размещения.

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Балкон со стеклянными экранами

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Балкон и терраса в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Площадь балкона тоже используется по максимуму. Уютный диванчик, миниатюрный столик и кресло из техноротанга позволят позавтракать летним утром почти на природе.

Возможности расширения

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Кухня в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Площадь увеличивается за счет присоединения к квартире пейзажа за окном. Без штор двери-слайдеры на балкон делают окружающий мир частью интерьера. Именно поэтому мы всегда за то, чтобы остекление было как можно более габаритным и эффектным.

Благородный аскетизм

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Кухня в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Шлифованный бетон является модным трендом, но вряд ли получит слишком уж широкое распространение. Практически все из нас выбрали бы белоснежный потолок, особенно для столь маленькой квартиры.

​Разумное использование пространства

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Кухня в стиле модерн Серый
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Несмотря на то, что места совсем мало, для кухни была выбрана техника стандартных размеров. Нет смысла экономить сантиметры, разумнее направить мысль по пути рационального использования, а не тотальной экономии.

Понятно, что на такой площади нет возможности получить все бонусы собственной кухни. Но тем не менее все необходимое здесь присутствует и расположено достаточно правильно и с точки зрения эргономики пространства.

​Зона столовой

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI КухняСтолешницы
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Мир почти не изменился. Наряду с тем, что во всех уголках земного шара строятся виллы с просто невероятным бюджетом, многие по-прежнему живут в весьма стесненных условиях. Но дизайнеры всех стран стараются сделать так, чтобы недостаток площади не омрачал наши будни и превращают студии и гостинки, однушки и двушки в современное пространство с модным интерьером и всеми требуемыми удобствами.

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