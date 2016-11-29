Однушка мечты в 40 кв. метров

Нашим однушкам, увы, недоступна подобная роскошь типа просторной террасы, но у многих есть балкон, который достоин стать таким же красивым и функциональным, как эта терраса. Меньшая площадь балкона, бесспорно, выставит ограничения по габаритам обеденной группы, но сам стиль вполне подойдет любой квартире, оформленной в современном стиле.

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