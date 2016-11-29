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Однушка мечты в 40 кв. метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Кухня в стиле модерн
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Не будем лукавить, что 40 квадратов это мало, дело в другом. Важно, что и как вы распланируете на такой площади, насколько удобна будет расстановка мебели, достаточно ли шкафов, удобный ли матрас выберете. Сегодня мы предлагаем вам один из удачных вариантов от студии Islabau Constructora, которая показывает нам свой весьма нетривиальный взгляд на пространство однокомнатной квартиры

Стеклянные стены

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Столовая комната в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

После сноса всех межкомнатных перегородок дизайнеры заново распланировали имеющуюся площадь, оставив кухню-столовую-гостиную в зоне открытой планировки и спрятав ванную комнату в боксе с традиционными стенами. Но самое интересное они приготовили для спальни, отделив ее от остального пространства стеклянными стенами в черной расстекловке.

Свобода передвижения

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Кухня в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Подобная планировка дает такое ощущение простора, какое не снилось даже многим обладателям более габаритных квартир. Широкоугольный объектив, конечно же, немного преувеличивает истинные размеры, но общая концепция действительно гениальна. А мебель на тонких металлических ножках и открытая барная стойка дополняют созданный образ.

Белоснежная кухня

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Кухня в стиле минимализм
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Цветовая палитра составлена из черно-белого с добавлением оттенков натурального дерева в виде единственного элемента – барной стойки. Интерьер не будет скучен даже при такой подаче, ведь включится мягкий желтоватый свет, войдут люди в разноцветных одеждах, принесут продукты в ярких коробках, разложат аппетитные овощи и фрукты. А монохром интерьера будет лучшим фоном для всей этой красочной жизни.

Стильная простота

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Кухня в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Весь интерьер поражает количеством трендовых деталей, сосредоточенных на столь малой площади. По сути, каждый из предметов мебели находится наверху must-have списка всех, кто ценит следит за эволюцией мебели и декора. Только с таким взглядом на интерьер есть возможность создать нечто, столь же стильное и модное, как эта однокомнатная квартира.

Геометричная спальня

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Спальня в стиле минимализм
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Выбранная цветовая гамма наиболее эффектна в спальне. Графичная изысканность отделки в виде высокого изголовья из черного бархата на фоне строгих полос стены за ним дополнена полосатыми подушками и черным покрывалом. Миниатюрная спальня отдала почти метр вдоль правой стены для супер-вместительного мега-шкафа, который в закрытом состоянии кажется белой стеной.

Шкаф-купе

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Спальня в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Шикарный шкаф-купе приютился слева от кровати.

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Приватная ванная комната

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Ванная комната в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Оттенок орехового дерева здесь представлен на столешнице и дверцах узкого шкафа форматом от пола до потолка.  Количество квадратных метров в этой квартире вынуждает быть максимально рациональными в деле создания мест для хранения. Ну, а стиль ванной комнаты столь же безупречен, как и везде.

Терраса

Apartamento MD Port Pollença, ISLABAU constructora ISLABAU constructora Балкон и терраса в стиле модерн
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Нашим однушкам, увы, недоступна подобная роскошь типа просторной террасы, но у многих есть балкон, который достоин стать таким же красивым и функциональным, как эта терраса. Меньшая площадь балкона, бесспорно, выставит ограничения по габаритам обеденной группы, но сам стиль вполне подойдет любой квартире, оформленной в современном стиле.

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