Шикарный деревянный дом в горах

Идеальное решение для дачи на природе! Планировку дома вы увидите в конце статьи, но не спешите перелистывать страницу, дизайн фасадов в этом доме тоже поразит вас своей оригинальностью!

Студия GinGins Aquirre сделала этот дом настоящей жемчужиной для любителей стилей рустик и шале. Как ни странно, копируя многие трендовые элементы этих направлений, коттедж остается предельно оригинальной задумкой с узнаваемым авторским почерком.