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Шикарный деревянный дом в горах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Гостиная в классическом стиле
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Идеальное решение для дачи на природе! Планировку дома вы увидите в конце статьи, но не спешите перелистывать страницу, дизайн фасадов в этом доме тоже поразит вас своей оригинальностью!

Студия GinGins Aquirre сделала этот дом настоящей жемчужиной для любителей стилей рустик и шале. Как ни странно, копируя многие трендовые элементы этих направлений, коттедж остается предельно оригинальной задумкой с узнаваемым авторским почерком.

Планировка

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Дома в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Планировка этого дома предельно проста. На первом этаже находятся две спальни с двумя ванными комнатами. На втором – двусветная гостиная и кухня, а также гостевая спальня/кабинет и столовая. Мансарда используется для увеличения потолков на втором этаже. У дома есть паркинг, у гостиной – балкон, а у спален – красивая терраса с видом на лес.

Сказочно красив!

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Дома в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Кстати, для его реализации были использованы только местные материалы, деревянный каркас, отделка декоративным камнем и блокхаусом для фасадов, а также окна «под дерево». Балкон на втором этаже и крыльцо сделаны из натуральной древесины.

Дизайн гостиной

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Гостиная в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Двусветная гостиная имеет угловое положение в доме и оформлена в современном стиле. Натуральное дерево скрывает деревянный каркас. Такой дом хорошо утеплен и годится для круглогодичного проживания. Стоимость его реализации, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 млн рублей. В бюджетном варианте вы можете позволить себе подобный дом с двумя спальнями за нижнюю планку в 3 млн рублей.

Дизайн кухни

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Кухня в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Стильная кухня с настоящей дровяной печью плюс к обычной тоже имеет двусветный формат и мансардные окна, которые могут быть идеальным местом для наблюдения за снегопадом.

Балкончик

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Балкон и терраса в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Как мы видим, пейзаж за окном представлен практически нетронутой природой – лишь балкончик на переднем плане напоминает о том, что здесь живут люди.

Столовая

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Гостиная в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Стильная столовая расположена между кухней и гостиной. Отделка пола здесь выполнена керамической плиткой, а отопление реализовано с помощью котла, подключенного к «теплому полу». Котел может работать на электричестве, дровах и газе.

Вид с дороги

Cabaña Las Pendientes - Patagonia Argentina, Aguirre Arquitectura Patagonica Aguirre Arquitectura Patagonica Дома в классическом стиле
Aguirre Arquitectura Patagonica

Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica
Aguirre Arquitectura Patagonica

Так выглядит дом с дороги. Как вы можете заметить, возле парадного входа в дом стоит мангал, обещая удачные выходные. Вход расположен между первым и вторым этажами.

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