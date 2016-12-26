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Проект деревянного дома с планом за 2 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Твердая древесина
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Интересный проект с планировкой деревянного дома в стиле кантри ждет вас в этой Книге Идей. Мы надеемся, что вы оцените аргентинскую разновидность стиля в дизайне фасадов с декоративным кирпичом и особенно насыщенным цветом древесины.

Студия Грасиэлы Алессио спроектировала этот дом как летнее место для отдыха. Он может быть использован под дачу, а с утеплением стен – и для постоянного проживания.

Дом построен по каркасной технологии, и в этой версии нет отопления. Но нет никаких проблем с тем, чтобы адаптировать его под климат РФ в данном формате планировки. Стоимость реализации этого проекта дома на каркасной основе 2 млн рублей без отделки, с работой строителей (бюджетный формат). Площадь дома около 100 кв. метров. С отделкой и коммуникациями дом будет стоить около 3 млн рублей.

Отделка фасадов

Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Твердая древесина
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Интересная отделка фасадов этого каркасного деревянного дома заключается в обшивке деревянным сайдингом и декоративным клинкерным кирпичом с различными рыжими оттенками. Подшив кровли крыльца и самого дома осуществляется с помощью натуральной древесины.

Центральный вид на дом

Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Дерево
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Эта терраса с колоннами из кирпича является еще и крыльцом. Часть окон имеет ставни, часть – интересную расстекловку с квадратными стеклами. На мансарде мы тоже найдем нестандартный вариант остекления с помощью треугольных окон.

Сама терраса имеет декоративный характер и защищает крыльцо и вход в дом от снегопада. В этой части Аргентины, в горах, есть настоящая снежная зима.

Планировка первого уровня

Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Твердая древесина
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

На первом этаже дома мы нашли гостиную, столовую, кухню в нише, ванную комнату и две спальни площадью по 10 кв. метров. Здесь же есть схематичный план расстановки мебели, позволяющий наглядно увидеть масштаб самого строения. Подобный тип планировки удобен тем, что общественная зона гостиной-столовой остается максимально просторной, что хорошо подходит для отдыха в кругу семьи и приема гостей. Кухня, в свою очередь, получается спрятанной в маленькой нише, что делает ее сугубо рабочей, без зоны для завтраков. Две спальни расположены в задней части дома, имеют по одному окну и достаточны для жизни одного (максимум, двух – для большей из них) человека. Терраса при этом красиво опоясывает дом с двух сторон и одновременно является крыльцом.

Планировка второго уровня

Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Твердая древесина
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Второй этаж предназначается для супружеской четы – здесь у них есть собственная ванная комната и балкон. Первые же две спальни на первом этаже отлично подойдут под детские комнаты. Такая оригинальная планировка второго уровня позволяет сделать столовую и частично гостиную на первом этаже двусветными, что благотворно сказывается на ощущении простора во всем доме.

Строительство дома

Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Твердая древесина
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Так велось строительство дома из местных пород древесины. На данном этапе дом имеет ореховый оттенок, а после пропитки маслом – насыщенный рыжий.

Вид изнутри

Casa Legno, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura Дома в стиле кантри Твердая древесина
Graziela Alessio Arquitetura

Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura

Данная фотография была снята из зоны двусветной гостиной. Дом построен очень аккуратно, имеет красивую подшивку кровли в интерьере и выглядит, как идеальный деревянный домик на природе. Таким образом, этот дом удобен как для постоянного проживания, так и в формате дачи.

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