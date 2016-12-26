Проект деревянного дома с планом за 2 млн

Интересный проект с планировкой деревянного дома в стиле кантри ждет вас в этой Книге Идей. Мы надеемся, что вы оцените аргентинскую разновидность стиля в дизайне фасадов с декоративным кирпичом и особенно насыщенным цветом древесины.

Студия Грасиэлы Алессио спроектировала этот дом как летнее место для отдыха. Он может быть использован под дачу, а с утеплением стен – и для постоянного проживания.

Дом построен по каркасной технологии, и в этой версии нет отопления. Но нет никаких проблем с тем, чтобы адаптировать его под климат РФ в данном формате планировки. Стоимость реализации этого проекта дома на каркасной основе 2 млн рублей без отделки, с работой строителей (бюджетный формат). Площадь дома около 100 кв. метров. С отделкой и коммуникациями дом будет стоить около 3 млн рублей.