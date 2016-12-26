Проект деревянного дома с планом за 2 млн

Интересный проект с планировкой деревянного дома в стиле кантри ждет вас в этой Книге Идей. Мы надеемся, что вы оцените аргентинскую разновидность стиля в дизайне фасадов с декоративным кирпичом и особенно насыщенным цветом древесины.
Студия Грасиэлы Алессио спроектировала этот дом как летнее место для отдыха. Он может быть использован под дачу, а с утеплением стен – и для постоянного проживания.
Дом построен по каркасной технологии, и в этой версии нет отопления. Но нет никаких проблем с тем, чтобы адаптировать его под климат РФ в данном формате планировки. Стоимость реализации этого проекта дома на каркасной основе 2 млн рублей без отделки, с работой строителей (бюджетный формат). Площадь дома около 100 кв. метров. С отделкой и коммуникациями дом будет стоить около 3 млн рублей.
Интересная отделка фасадов этого каркасного деревянного дома заключается в обшивке деревянным сайдингом и декоративным клинкерным кирпичом с различными рыжими оттенками. Подшив кровли крыльца и самого дома осуществляется с помощью натуральной древесины.
Эта терраса с колоннами из кирпича является еще и крыльцом. Часть окон имеет ставни, часть – интересную расстекловку с квадратными стеклами. На мансарде мы тоже найдем нестандартный вариант остекления с помощью треугольных окон.
Сама терраса имеет декоративный характер и защищает крыльцо и вход в дом от снегопада. В этой части Аргентины, в горах, есть настоящая снежная зима.
На первом этаже дома мы нашли гостиную, столовую, кухню в нише, ванную комнату и две спальни площадью по 10 кв. метров. Здесь же есть схематичный план расстановки мебели, позволяющий наглядно увидеть масштаб самого строения. Подобный тип планировки удобен тем, что общественная зона гостиной-столовой остается максимально просторной, что хорошо подходит для отдыха в кругу семьи и приема гостей. Кухня, в свою очередь, получается спрятанной в маленькой нише, что делает ее сугубо рабочей, без зоны для завтраков. Две спальни расположены в задней части дома, имеют по одному окну и достаточны для жизни одного (максимум, двух – для большей из них) человека. Терраса при этом красиво опоясывает дом с двух сторон и одновременно является крыльцом.
Второй этаж предназначается для супружеской четы – здесь у них есть собственная ванная комната и балкон. Первые же две спальни на первом этаже отлично подойдут под детские комнаты. Такая оригинальная планировка второго уровня позволяет сделать столовую и частично гостиную на первом этаже двусветными, что благотворно сказывается на ощущении простора во всем доме.
Так велось строительство дома из местных пород древесины. На данном этапе дом имеет ореховый оттенок, а после пропитки маслом – насыщенный рыжий.
Данная фотография была снята из зоны двусветной гостиной. Дом построен очень аккуратно, имеет красивую подшивку кровли в интерьере и выглядит, как идеальный деревянный домик на природе. Таким образом, этот дом удобен как для постоянного проживания, так и в формате дачи.
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