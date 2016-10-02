Бюджетный домик за 2,5 млн

Этот уникальный проект жилого дома стоит 2,5 млн рублей «под ключ». В данную цену входит абсолютно все, кроме стоимости самого участка, то есть работа строителей, отделка, материалы, накладные и транспортные расходы, интерьеры и т.п.

Общая площадь дома – 80 кв. метров, он имеет две спальни, 1,5 ванные комнаты и кухню-гостиную, которые могут быть как одной комнатой, так и двумя. В проекте предусмотрена стоянка для автомобиля возле входа, терраса на заднем дворике с летней кухней и газонная площадка по всей остальной площади участка

Студия June Arquitectos создавала данный проект для мексиканского пригорода с очень узкими участками, где стены домов вплотную примыкают друг к другу. Тем не менее, такой дом легко может стать и отдельно стоящим для вашего личного проекта.