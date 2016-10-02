Бюджетный домик за 2,5 млн

Этот уникальный проект жилого дома стоит 2,5 млн рублей «под ключ». В данную цену входит абсолютно все, кроме стоимости самого участка, то есть работа строителей, отделка, материалы, накладные и транспортные расходы, интерьеры и т.п.
Общая площадь дома – 80 кв. метров, он имеет две спальни, 1,5 ванные комнаты и кухню-гостиную, которые могут быть как одной комнатой, так и двумя. В проекте предусмотрена стоянка для автомобиля возле входа, терраса на заднем дворике с летней кухней и газонная площадка по всей остальной площади участка
Студия June Arquitectos создавала данный проект для мексиканского пригорода с очень узкими участками, где стены домов вплотную примыкают друг к другу. Тем не менее, такой дом легко может стать и отдельно стоящим для вашего личного проекта.
Сам дом построен из керамических блоков, имеет маленькие и узкие блоки дверей-слайдеров в каждой комнате, включая спальни. Терраса при двух из них (у кухни и гостиной) позволяет создать зону летней кухни со столовой группой, мангалом и качелями. Левое окно – это главная спальня, в центре – гостиная, справа – кухня.
Этот дом идеальным образом подойдет молодой или просто маленькой семье. Если все учесть правильно, в будущем вместо плоской крыши можно будет надстроить второй этаж, дополнив дом спальнями, второй гостиной, кабинетом. Такой вариант отлично подойдет на первые 5-10 лет жизни, а потом его можно легко расширять уже до 160 кв. метров вместо 80 кв. метров изначальных.
Стильный интерьер-трансформер предполагает расположение кухни в нише и возможность открыть столовую навстречу гостиной, тогда комната становится более светлой, благодаря сразу двум блокам дверей-слайдеров.
Стильная и современная планировка подразумевает две спальни по 14 кв. метров (с собственной ванной комнатой) в правой части здания. Слева находится кухня, рядом с туалетом и прачечной, в центре – гостиная и часть коридора.
На заднем дворике отчетливо видны границы террасы, в палисаднике – стояка для автомобиля, дорожка к улице. Окно детской комнаты выходит на улицу, поэтому оно красиво декорировано зеленым насаждениями высокого формата.
Красивая терраса выглядит лучше с навесом и декоративными ставнями для окон от знойного мексиканского лета. Мангал расположен у забора, а во многих мексиканских летних кухнях есть еще и раковина, которой легкой дополнить эту конструкцию. Качели и столовая группа расположены уже на газоне, в саду.
Гостиная оформлена с помощью декоративного кирпича, декоративной штукатурки и мебели в стиле модерн. Стильное решение для дома возле города, который хочет сохранить и даже подчеркнуть урбанистическое влияние.
Этот дом является идеальным решением для ультра-маленького бюджета. Для его реализации в холодном климате ничего не нужно изменять, разве что из прачечной придется сделать 4-метровую котельную, захватив часть коридора. Такой дом идеальным образом подходит для семьи с одним или двумя детьми, которой не достает средств, или они, в принципе, не хотят тратить большие деньги на возведение крупногабаритного дома.
Так, мы советуем построить такой дом либо по деревянной каркасной технологии с утеплением, либо из керамических блоков с утеплением. Кровлю можно сделать плоскую, ее возведением могут заняться профессионалы в вашем регионе. Плоская кровля отлично подходит для снежной и долгой зимы (вспомните, что все панельные дома в городе имеют плоские крыши!).
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