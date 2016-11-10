Проекты стильных деревянных домов

Эксклюзивная подборка потрясающих деревянных домов с удивительными идеями дизайна фасадов – это сегодняшняя Книга Идей, созданная при поддержке двух студий архитектурного дизайна.
Так, авторы из Lüters Ochoa Arquitectos и Chastinet поделились с нами проектами, которые вдохновляют своей атмосферностью и оригинальностью
Если вы – фанат загородных проектов на природе или просто в очень отдаленном от цивилизации уголке, вам стоит рассмотреть идею шикарного лесного поместья. Дом построен по каркасной технологии с отделкой фасадов камнем, штукатуркой и деревом. Посмотрите, как стильно смотрится Г-образная форма, что делает его действительно похожим на поместье, хотя дом имеет совсем небольшую площадь.
Каменный замок 21 века! Следующий интересный вариант тоже построен по каркасной технологии с отделкой фасадов камнем и деревом. Панорамное остекление в алюминиевых рамах позволяет сделать из этого домика настоящее люксовое шале! Удивительно, но имитировать люксовое шале в дизайне фасадов гораздо проще и дешевле, чем в дизайне интерьера. А внутри вы можете позволить себе минимализм в теплых тонах или стиль кантри, тогда проект получится достаточно доступным по средствам.
Мини-эркеры с подоконниками и крупногабаритные эркеры для столовой группы или дивана – то, что делает этот интересный проект в стиле рустик похожим на викторианские дома. Удивительное сочетание!
Со стороны улицы этот дом выглядит двухэтажным, но на деле в нем есть еще один цокольный этаж, видимый лишь с заднего дворика. Там находится сауна, бассейн, комната отдыха и душевые!
Шикарные арочные проемы с отделкой камнем и кованые светильники превращают новый коттедж почти в средневековый замок. Как вы видите, под террасой есть место для стоянки лодки и автомобиля. Дом используется как летняя дача для отдыха на природе.
Еще один вариант дома в стиле рустик с эркерами тоже расположен на природе. Множество домов, подобных этому, вы можете увидеть в горной местности Латинской Америки.
Когда такие разные стили, как рустик и минимализм встречаются вместе, появляется очень интересная комбинация из прямых линий и очень эффектных материалов. Так, камень и дерево становятся инструментами архитектора по оформлению очень современного пространства в историческом стиле.
Еще один каркасный домик на лето – вот такая тропическая вилла с гостиной, кухней, тремя спальнями и двусветными модулями остекления для гостиной и лестницы. А за ним находится океан – совсем недалеко от этой улицы!
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;
— Идеи дизайна красивой кухни.