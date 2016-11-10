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Проекты стильных деревянных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
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Эксклюзивная подборка потрясающих деревянных домов с удивительными идеями дизайна фасадов – это сегодняшняя Книга Идей, созданная при поддержке двух студий архитектурного дизайна.

Так, авторы из Lüters Ochoa Arquitectos и Chastinet поделились с нами проектами, которые вдохновляют своей атмосферностью и оригинальностью

Деревянное поместье

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Если вы – фанат загородных проектов на природе или просто в очень отдаленном от цивилизации уголке, вам стоит рассмотреть идею шикарного лесного поместья. Дом построен по каркасной технологии с отделкой фасадов камнем, штукатуркой и деревом. Посмотрите, как стильно смотрится Г-образная форма, что делает его действительно похожим на поместье, хотя дом имеет совсем небольшую площадь.

Дом с отделкой под камень

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Каменный замок 21 века! Следующий интересный вариант тоже построен по каркасной технологии с отделкой фасадов камнем и деревом. Панорамное остекление в алюминиевых рамах позволяет сделать из этого домика настоящее люксовое шале! Удивительно, но имитировать люксовое шале в дизайне фасадов гораздо проще и дешевле, чем в дизайне интерьера. А внутри вы можете позволить себе минимализм в теплых тонах или стиль кантри, тогда проект получится достаточно доступным по средствам.

Капелька викторианского шика

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Мини-эркеры с подоконниками и крупногабаритные эркеры для столовой группы или дивана – то, что делает этот интересный проект в стиле рустик похожим на викторианские дома. Удивительное сочетание!

Коттедж с секретом

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Со стороны улицы этот дом выглядит двухэтажным, но на деле в нем есть еще один цокольный этаж, видимый лишь с заднего дворика. Там находится сауна, бассейн, комната отдыха и душевые!

Средневековый шарм

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Шикарные арочные проемы с отделкой камнем и кованые светильники превращают новый коттедж почти в средневековый замок. Как вы видите, под террасой есть место для стоянки лодки и автомобиля. Дом используется как летняя дача для отдыха на природе.

Коттедж в стиле рустик

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Еще один вариант дома в стиле рустик с эркерами тоже расположен на природе. Множество домов, подобных этому, вы можете увидеть в горной местности Латинской Америки.

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Рустик и минимализм

Casas Llao Llao y Arelauquen, Lüters ochoa arquitectos Lüters ochoa arquitectos Дома в стиле модерн
Lüters ochoa arquitectos

Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos
Lüters ochoa arquitectos

Когда такие разные стили, как рустик и минимализм встречаются вместе, появляется очень интересная комбинация из прямых линий и очень эффектных материалов. Так, камень и дерево становятся инструментами архитектора по оформлению очень современного пространства в историческом стиле.

Тропический шик

GUARAJUBA 01, CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA Дома в тропическом стиле Дерево Эффект древесины
CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA

CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA
CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA
CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA

Еще один каркасный домик на лето – вот такая тропическая вилла с гостиной, кухней, тремя спальнями и двусветными модулями остекления для гостиной и лестницы. А за ним находится океан – совсем недалеко от этой улицы!

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