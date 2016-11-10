Проекты стильных деревянных домов

Если вы – фанат загородных проектов на природе или просто в очень отдаленном от цивилизации уголке, вам стоит рассмотреть идею шикарного лесного поместья. Дом построен по каркасной технологии с отделкой фасадов камнем, штукатуркой и деревом. Посмотрите, как стильно смотрится Г-образная форма, что делает его действительно похожим на поместье, хотя дом имеет совсем небольшую площадь.