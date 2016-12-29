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Шикарный проект дома с необычной планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле минимализм
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Некоторые проекты домов буквально созданы для того, чтобы расширить наши горизонты. Так, студия RTstudio сделала все, чтобы 262 кв. метра общей площади выглядели современно, футуристично и очень необычно.

Итак, каким вы представляете себе дом площадью 262 кв. метра? Представили? А теперь подумайте о его планировке, сколько в нем спален, какого типа гостиная. Чтобы сверить свои фантазии с тем, что мы имеем на самом деле, смотрите ниже по тексту на невероятно необычную планировку этого дома!

Дизайн фасадов

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот дом спроектирован для небольшого узкого участка. Он является очень длинным, оставляя лишь маленькое пространство 3-соточного участка для сада с террасой и бассейном. Площадь застройки дома – около 160 кв. метров.

Панорамное остекление наиболее эффектно выглядит в гостиной и на кухне. Рассмотреть все прелести этого дома вы можете на планировке, которая удивительным образом доказывает, как мало мы знаем о возможностях того или иного бюджета на строительство.

Проект такого дома площадью примерно 260 кв. метров можно реализовать за 10 млн рублей, с качественной отделкой и всеми работами по технологии монолитного строительства. В цену включена отделка по типу, представленному на фотографиях выше, с террасой и самим проектом на дом.

Гостиная и столовая

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Уникальная планировка делает так, что гостиная и столовая находятся в центре здания и имеют внутренний дворик сбоку, у забора. Столовая является двусветной, а гостиная с домашним кинотеатром и камином расположены в нише, в темной зоне.

Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На плане первого этажа вы легко можете различить паркинг (1), столовую и гостиную (5 и 6), кухню (7), террасу (9), а также гостевой туалет (3), комнату прислуги (4) с ванной комнатой (3), бойлерную (8) и еще один туалет-раздевалку при бассейне (3).

Интересный формат дома предусматривает и лестничный холл, доступный сразу за гостиной. Кухня с очень большим гарнитуром имеет Г-образную форму, а столовая рассчитана сразу на 10 персон!

Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы нашли домашний кинотеатр с барной стойкой, за которой легко выполнять домашние задания и играть детям (10), главный мастер-сьют – спальня с гардеробами + будуарная комната + ванная комната (11 и 2), комнаты для двух дочерей (12) с собственной ванной (3) и для старшего сына (13) с ванной комнатой (3). Также вы можете заметить зону двусветной столовой, схематично перечеркнутой пунктирными линиями.

Вид с улицы

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Со стороны улицы мы видим двери-слайдеры с узким французским балкончиком для комнаты дочерей, а справа – окно при спальне сына. Внизу под детскими – паркинг и комната прислуги, соответственно. Ширина фасада дома – примерно 10 метров.

Вид из сада

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

На втором этаже разместился мастер-сьют супругов, дверь справа ведет в спальню, а слева – будуарная комната и ванная комната с высокими окнами. Стеклянные экраны для балкона позволяют с большим комфортом пользоваться балконом такого маленького размера.

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