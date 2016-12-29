Шикарный проект дома с необычной планировкой

Некоторые проекты домов буквально созданы для того, чтобы расширить наши горизонты. Так, студия RTstudio сделала все, чтобы 262 кв. метра общей площади выглядели современно, футуристично и очень необычно.

Итак, каким вы представляете себе дом площадью 262 кв. метра? Представили? А теперь подумайте о его планировке, сколько в нем спален, какого типа гостиная. Чтобы сверить свои фантазии с тем, что мы имеем на самом деле, смотрите ниже по тексту на невероятно необычную планировку этого дома!