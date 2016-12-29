Шикарный проект дома с необычной планировкой

Некоторые проекты домов буквально созданы для того, чтобы расширить наши горизонты. Так, студия RTstudio сделала все, чтобы 262 кв. метра общей площади выглядели современно, футуристично и очень необычно.
Итак, каким вы представляете себе дом площадью 262 кв. метра? Представили? А теперь подумайте о его планировке, сколько в нем спален, какого типа гостиная. Чтобы сверить свои фантазии с тем, что мы имеем на самом деле, смотрите ниже по тексту на невероятно необычную планировку этого дома!
Этот дом спроектирован для небольшого узкого участка. Он является очень длинным, оставляя лишь маленькое пространство 3-соточного участка для сада с террасой и бассейном. Площадь застройки дома – около 160 кв. метров.
Панорамное остекление наиболее эффектно выглядит в гостиной и на кухне. Рассмотреть все прелести этого дома вы можете на планировке, которая удивительным образом доказывает, как мало мы знаем о возможностях того или иного бюджета на строительство.
Проект такого дома площадью примерно 260 кв. метров можно реализовать за 10 млн рублей, с качественной отделкой и всеми работами по технологии монолитного строительства. В цену включена отделка по типу, представленному на фотографиях выше, с террасой и самим проектом на дом.
Уникальная планировка делает так, что гостиная и столовая находятся в центре здания и имеют внутренний дворик сбоку, у забора. Столовая является двусветной, а гостиная с домашним кинотеатром и камином расположены в нише, в темной зоне.
На плане первого этажа вы легко можете различить паркинг (1), столовую и гостиную (5 и 6), кухню (7), террасу (9), а также гостевой туалет (3), комнату прислуги (4) с ванной комнатой (3), бойлерную (8) и еще один туалет-раздевалку при бассейне (3).
Интересный формат дома предусматривает и лестничный холл, доступный сразу за гостиной. Кухня с очень большим гарнитуром имеет Г-образную форму, а столовая рассчитана сразу на 10 персон!
На втором этаже мы нашли домашний кинотеатр с барной стойкой, за которой легко выполнять домашние задания и играть детям (10), главный мастер-сьют – спальня с гардеробами + будуарная комната + ванная комната (11 и 2), комнаты для двух дочерей (12) с собственной ванной (3) и для старшего сына (13) с ванной комнатой (3). Также вы можете заметить зону двусветной столовой, схематично перечеркнутой пунктирными линиями.
Со стороны улицы мы видим двери-слайдеры с узким французским балкончиком для комнаты дочерей, а справа – окно при спальне сына. Внизу под детскими – паркинг и комната прислуги, соответственно. Ширина фасада дома – примерно 10 метров.
На втором этаже разместился мастер-сьют супругов, дверь справа ведет в спальню, а слева – будуарная комната и ванная комната с высокими окнами. Стеклянные экраны для балкона позволяют с большим комфортом пользоваться балконом такого маленького размера.
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