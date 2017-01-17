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​Шикарный коттедж в глянце + планировка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Столовая комнатаСтолы
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Необычная планировка этого бразильского коттеджа предлагает вам пересмотреть свое видение идеального дома на одну семью. Уникальный дизайн интерьера в формате модерна с эффектом стиля бразильяно наверняка понравится тем, кто искал золотую середину между современным интерьером и блеском ар-деко.

СтудияTony Santos Arq давно занимается люксовыми проектами – теми, которые должны не просто быть практичными, но и радовать, поражать, вдохновлять всю семью и быть Домом с большой буквы.

​Тропическая сказка

Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2 Santos Arquitetura Дома в стиле модерн Кирпичи
Santos Arquitetura

Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Благодаря яркому зеленому газону элегантно подсвеченные юкки в этом палисаднике выглядят, как настоящие пальмы. А слева по границе участка посажены настоящие кокосовые. В остальном ландшафтный дизайн представлен газоном с легким перепадом высот и террасой при бассейне на заднем дворике.

​Асимметричная форма

Fachada frontal Santos Arquitetura Гараж в стиле минимализм
Santos Arquitetura

Fachada frontal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Выступающий объем над автостоянкой относится к главной спальне дома, а необычный формат козырька над парадным входом является типичным для Бразилии вариантом дизайна в стиле модерн. Обратите внимание и на второй выход на задний дворик справа через минималистичные двери черного цвета.

​Двусветная гостиная и столовая

Living room Santos Arquitetura Гостиная в стиле минимализм
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Огромный объем в формате дома занимают гостиная и столовая, которые размещены в комнате с двойной высотой потолков. Здесь же находится и лестница, и коридор по типу балкона на втором этаже, ведущий во все спальни.

Кухня на дальнем плане расположена в уютной нише, а огромные окна в гостиной позволяют создать эффект перспективы – при взгляде в них с лестницы или балкона, кажется, что смотришь фильм.

​Столовая

Sala de Jantar Santos Arquitetura Столовая комнатаСтолы
Santos Arquitetura

Sala de Jantar

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Эклектичная мебель в столовой добавляет большому белому пространству немного разнообразия и колорита. Традиционные для Бразилии деревянные стулья в тропическом стиле здесь брендового формата, да и глянцевый стол с полированной столешницей выглядит очень элегантно.

​Кухня и летняя кухня

Cozinha espaçosa e integrada Santos Arquitetura Кухня в стиле минимализм
Santos Arquitetura

Cozinha espaçosa e integrada

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Сразу две кухни разместились в дальней части дома, за лестницей. Слева мы видим летнюю кухню со столовой группой на свежем воздухе и кирпичным мангалом, справа – кухонный остров основного гарнитура в доме.

​Планировка первого уровня

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Гостиная и столовая расположены в центре дома, кухню (03) и летнюю кухню (07) – позади лестницы. Помещение 05 является домашним кинотеатром, 06 – техническим помещением, а 04 – туалетами или душевыми комнатами.

Необычный формат дома объясняется в первую очередь его формой – вытянутой, созданной специально для узкого и длинного участка. Такой тип планировки очень распространен в Бразилии, Аргентине, Мексике и позволяет сделать проживание в стесненных условиях более комфортным

Планировка второго уровня

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

На втором этаже нас ждет очень комфортабельный формат из трех спален, каждая из которых имеет приватную ванную комнату и место для размещения гардероба, а две из них – балконы. Есть здесь и очень маленький офис (09) в правой части схемы, который предназначен просто для работы за компьютером.

Большая часть второго этажа отдана под второй свет для гостиной и столовой, что позволяет осветить коридор естественным светом и блеском основных светильников. Этот дом эффектно показывает возможность отказа от темных коридоров, как на первом этаже, так и на втором.

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