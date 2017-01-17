​Шикарный коттедж в глянце + планировка

Необычная планировка этого бразильского коттеджа предлагает вам пересмотреть свое видение идеального дома на одну семью. Уникальный дизайн интерьера в формате модерна с эффектом стиля бразильяно наверняка понравится тем, кто искал золотую середину между современным интерьером и блеском ар-деко.
СтудияTony Santos Arq давно занимается люксовыми проектами – теми, которые должны не просто быть практичными, но и радовать, поражать, вдохновлять всю семью и быть Домом с большой буквы.
Благодаря яркому зеленому газону элегантно подсвеченные юкки в этом палисаднике выглядят, как настоящие пальмы. А слева по границе участка посажены настоящие кокосовые. В остальном ландшафтный дизайн представлен газоном с легким перепадом высот и террасой при бассейне на заднем дворике.
Выступающий объем над автостоянкой относится к главной спальне дома, а необычный формат козырька над парадным входом является типичным для Бразилии вариантом дизайна в стиле модерн. Обратите внимание и на второй выход на задний дворик справа через минималистичные двери черного цвета.
Огромный объем в формате дома занимают гостиная и столовая, которые размещены в комнате с двойной высотой потолков. Здесь же находится и лестница, и коридор по типу балкона на втором этаже, ведущий во все спальни.
Кухня на дальнем плане расположена в уютной нише, а огромные окна в гостиной позволяют создать эффект перспективы – при взгляде в них с лестницы или балкона, кажется, что смотришь фильм.
Эклектичная мебель в столовой добавляет большому белому пространству немного разнообразия и колорита. Традиционные для Бразилии деревянные стулья в тропическом стиле здесь брендового формата, да и глянцевый стол с полированной столешницей выглядит очень элегантно.
Сразу две кухни разместились в дальней части дома, за лестницей. Слева мы видим летнюю кухню со столовой группой на свежем воздухе и кирпичным мангалом, справа – кухонный остров основного гарнитура в доме.
Гостиная и столовая расположены в центре дома, кухню (03) и летнюю кухню (07) – позади лестницы. Помещение 05 является домашним кинотеатром, 06 – техническим помещением, а 04 – туалетами или душевыми комнатами.
Необычный формат дома объясняется в первую очередь его формой – вытянутой, созданной специально для узкого и длинного участка. Такой тип планировки очень распространен в Бразилии, Аргентине, Мексике и позволяет сделать проживание в стесненных условиях более комфортным
На втором этаже нас ждет очень комфортабельный формат из трех спален, каждая из которых имеет приватную ванную комнату и место для размещения гардероба, а две из них – балконы. Есть здесь и очень маленький офис (09) в правой части схемы, который предназначен просто для работы за компьютером.
Большая часть второго этажа отдана под второй свет для гостиной и столовой, что позволяет осветить коридор естественным светом и блеском основных светильников. Этот дом эффектно показывает возможность отказа от темных коридоров, как на первом этаже, так и на втором.
Далее на homify:
— Дачные дома от профессионалов homify!;
— Проекты домов в американском стиле;