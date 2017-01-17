​Шикарный коттедж в глянце + планировка

Необычная планировка этого бразильского коттеджа предлагает вам пересмотреть свое видение идеального дома на одну семью. Уникальный дизайн интерьера в формате модерна с эффектом стиля бразильяно наверняка понравится тем, кто искал золотую середину между современным интерьером и блеском ар-деко.

СтудияTony Santos Arq давно занимается люксовыми проектами – теми, которые должны не просто быть практичными, но и радовать, поражать, вдохновлять всю семью и быть Домом с большой буквы.