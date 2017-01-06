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Маленький домик за 2,5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Viviendas Quebec y Montreal, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
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Ищите самый бюджетный вариант для семейного дома? Считайте, что вы его нашли! Студия Diez y Nueve Grados Arquitectos уже сделала все за нас – спроектировала красивый стильный дом, который подойдет для реализации даже на дачном участке и при этом будет выглядеть не дешево, а стильно и современно!

Общая площадь дома – около 72 кв. метров! Но в нем есть две спальни, ванная комната, гостевой туалет, кухня-столовая и гостиная. Стоимость возведения такого маленького дома – 2,5 млн рублей с легкой отделкой и работой строителей. Благодаря маленькому фундаменту и простой структуре, он получается очень дешевым. В стоимость включена работа строителей, но не мастеров-отделочников.

Такой тип домов очень популярен в Мексике, странах Латинской Америки на окраинах крупных городов, в Японии. В несколько ином формате он распространен в Испании и Турции. Основой является открытая зона первого уровня с небольшой гостиной, а также удобные спальни со встроенными системами хранения.

Дизайн фасадов

Viviendas Quebec y Montreal, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Простой дизайн фасадов создан на основе штукатурки двух цветов (белый и серый, они могут быть заменены на бежевый + персиковый, бежевый + белый, бежевый + коричневый, шоколадный + карамельный и т.п.) и декоративной штукатурки черного цвета (может быть бежевой, белой, шоколадной, серой).

Кроме того, для дома подобран навес для автомобильной стоянки серого цвета, а пластиковые окна имеют серые рамы.

Планировка первого этажа

Viviendas Quebec y Montreal, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Площадь кухни-столовой – 15 кв. метров, гостиной – 16 кв. метров, лестницы – 2 кв. метра, туалета – 2 кв. метра. Так, первый этаж занимает площадь около 35 кв. метров.

Планировка второго этажа

Viviendas Quebec y Montreal, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Площадь главной спальни – около 16 кв. метров, детской – 12 кв. метров, ванной – 4,5 кв. метра. Поэтажные планы не идентичны – блок с гардеробной в главной спальне выступает на фасаде над автостоянкой, как и детская над палисадником. Второй этаж занимает площадь около 37 кв. метров с лестницей и холлом.

Модели домов Квебек и Монреаль

Viviendas Quebec y Montreal, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

В портфолио данной студии мы нашли расширенный проект такого же типа с тремя спальнями. В общем, планировки обоих типов домов похожи, а различаются в итоговой сумме строительства всего лишь на 0,5 млн рублей. Так, подобный дом с тремя спальнями будет стоить около 3 млн рублей (материалы, стройка, с отделкой, но своими руками).

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