Маленький домик за 2,5 млн рублей

Ищите самый бюджетный вариант для семейного дома? Считайте, что вы его нашли! Студия Diez y Nueve Grados Arquitectos уже сделала все за нас – спроектировала красивый стильный дом, который подойдет для реализации даже на дачном участке и при этом будет выглядеть не дешево, а стильно и современно!

Общая площадь дома – около 72 кв. метров! Но в нем есть две спальни, ванная комната, гостевой туалет, кухня-столовая и гостиная. Стоимость возведения такого маленького дома – 2,5 млн рублей с легкой отделкой и работой строителей. Благодаря маленькому фундаменту и простой структуре, он получается очень дешевым. В стоимость включена работа строителей, но не мастеров-отделочников.

Такой тип домов очень популярен в Мексике, странах Латинской Америки на окраинах крупных городов, в Японии. В несколько ином формате он распространен в Испании и Турции. Основой является открытая зона первого уровня с небольшой гостиной, а также удобные спальни со встроенными системами хранения.