Солнечный и очень красивый дом для семьи за 7 млн

Аргентинский модерн учит нас мыслить вне системы – не обязательно создавать традиционный фасад со стороны улицы, не нужно стараться выделить свой дом среди других, не следует бояться современной архитектуры и простых форм. Реализованный в Буэнос-Айресе, этот проект может похвастаться особенным, исключительно аргентинским подходом к планировке, где от традиционного европейского коттеджа не осталось и следа.
Авторами этого очень эффектного и современного проекта загородного дома являются специалисты из студии Estudio Pka. . В нем сочетается предельная приватность и роскошь с панорамными видами и расположением в самом обычном пригороде.
Для постройки этого дома был снесен старый бюджетный коттедж. Данный район был выбран из-за хорошей транспортной доступности, высоких деревьев, которые очень понравились клиентам, и возможности жить в уже устоявшемся сообществе.
Минимальная стоимость реализации такого проекта 7 млн рублей, в формате с отделкой как на фотографиях 20 млн рублей.
На этом снимке мы видим небольшой декоративный водоем с кувшинками в гостиной, в зоне рабочего кабинета, который выходит окном прямо на улицу и декоративный кустарник. Справа вы можете найти обычную калитку – капельку традиционного аргентинского пригорода в супер-современном проекте.
Совершенно другую картину мы видим со стороны заднего дворика, где панорамное остекление играет ключевую роль в создании современного внешнего вида. Слева на первом этаже расположилась гостиная, имеющая прекрасный вид на бассейн цвета лагуны, справа – кухня со столовой, а также терраса с летней кухней и мангалом.
На втором этаже мы нашли огромную террасу. Две детских находятся в дальней части дома, а мастер-сьют с ванной комнатой – на переднем фасаде, с видом на задний дворик. При бассейне здесь использовалась террасная доска из натурального дерева.
Планировка дома совершенно уникальна и с первого взгляда очень трудно поверить, что эта вилла имеет площадь всего лишь в 160 кв. метров! Рассмотрим подробнее: гостиная – 35 метров, кухня – 25 метров, дополнительные помещения первого уровня – еще 35 метров, на втором уровне – (мастер-сьют 30 метров), две детские с ванной комнатой (30 метров), коридор (5 метров).
Приватный со стороны дороги фасад позволяет создать максимально правильную атмосферу для семейной жизни. Для остекления были выбраны узкие окна в пол, так как исследования показывают, что любому человеку очень сложно всматриваться в такие окна, в отличие от горизонтальных.
Левое окно красиво декорировано вечнозеленым кустарником, позволяющим создать большую приватность, а вот блок второго уровня и вовсе не содержит зон остекления. Слева была спроектирована подъездная площадка для двух автомобилей, джипа и легкового, что полностью удовлетворяет потребности современной семьи. В ландшафтном дизайне архитектор постарался сохранить традиционный облик данного района, слегка добавив ему модной геометричности.
Рациональная планировка позволяет добиться ощущения достаточной приватности даже при небольшой площади. Заметьте, гостиную и кухню разделяет небольшой внутренний дворик с декоративными банановыми деревьями.
Шикарная подсветка фасадов позволяет акцентировать внимание на декоративных панелях из натурального дерева, добавить подсветку водоему. Дополнительные споты вмонтированы в подшивку кровли на фасаде и в потолок в интерьерах.
Так выглядит прихожая с двумя встроенными гардеробами со стороны гостиной.
Главная спальня на втором этаже имеет площадь всего лишь в 12 кв. метров.
Ну, разве можно в такой не влюбиться?
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