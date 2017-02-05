Солнечный и очень красивый дом для семьи за 7 млн

Аргентинский модерн учит нас мыслить вне системы – не обязательно создавать традиционный фасад со стороны улицы, не нужно стараться выделить свой дом среди других, не следует бояться современной архитектуры и простых форм. Реализованный в Буэнос-Айресе, этот проект может похвастаться особенным, исключительно аргентинским подходом к планировке, где от традиционного европейского коттеджа не осталось и следа.

Авторами этого очень эффектного и современного проекта загородного дома являются специалисты из студии Estudio Pka. . В нем сочетается предельная приватность и роскошь с панорамными видами и расположением в самом обычном пригороде.

Для постройки этого дома был снесен старый бюджетный коттедж. Данный район был выбран из-за хорошей транспортной доступности, высоких деревьев, которые очень понравились клиентам, и возможности жить в уже устоявшемся сообществе.

Минимальная стоимость реализации такого проекта 7 млн рублей, в формате с отделкой как на фотографиях 20 млн рублей.