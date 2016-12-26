Дом-сказка с двумя спальнями

Фантастически красивый дом имеет все шансы стать образцом для воплощения вашей личной мечты. Он максимально открыт миру, имеет очень удобную террасу, встроенный в нее бассейн, две спальни и даже летнюю кухню во дворе.

Студия VISMARACORSI ARQUITECTOS

спроектировала его для реализации в теплом климате, но его легко можно преобразить в дом для холодного климата, используя трехкамерные стеклопакеты и утеплитель из минеральной ваты для стен. Отопление здесь интегрировано в систему «теплого пола» и реализовано на основе теплового насоса, а в отдельных местах присутствуют и радиаторы отопления.