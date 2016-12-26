Дом-сказка с двумя спальнями

Фантастически красивый дом имеет все шансы стать образцом для воплощения вашей личной мечты. Он максимально открыт миру, имеет очень удобную террасу, встроенный в нее бассейн, две спальни и даже летнюю кухню во дворе.
Студия VISMARACORSI ARQUITECTOS
спроектировала его для реализации в теплом климате, но его легко можно преобразить в дом для холодного климата, используя трехкамерные стеклопакеты и утеплитель из минеральной ваты для стен. Отопление здесь интегрировано в систему «теплого пола» и реализовано на основе теплового насоса, а в отдельных местах присутствуют и радиаторы отопления.
В этом проекте кажется, что комнаты не являются отдельной частью дома, а будто сливаются с террасой, остальными зонами в доме и окружающим миром. Так, лежа на кровати или сидя на диване, можно наслаждаться красотой бассейна, а в теплое время года терраса становится еще одним коридором.
Большинство окон в доме не открывается, что позволяет сделать его теплым, есть лишь отдельные двери, которые имеют такую функцию. Площадь комнат невелика, дом легко можно назвать бюджетным вариантом в стиле минимализм.
Благодаря высоким потолкам, встроенной подсветке, огромным окнам и очень стильному дизайну интерьера, эта гостиная выглядит просто волшебно. Модульный диван состоит из трех частей и очень удобен в использовании большой семьей.
В отделке использованы паркет под орех, штукатурка по гипсокартону, спрятанные механизмы для штор, пластиковые окна.
Рядом с кухней находится столовая на 8 персон с нестандартным столом – более квадратным, чем обычно.
За окнами в столовой вы можете видеть летнюю кухню, созданную на основе комплекса из мангала, раковины и рабочей поверхности.
Главная спальня имеет вид на бассейн, собственную гардеробную и ванную комнату, которую вы сможете увидеть на планировке дома ниже. Вид из спальни открывается на террасу и на бассейн. Окна здесь реализованы в формате почти от пола до потолка, но лишь правая часть блока остекления открывается.
Благодаря эффектной подсветке потолка на террасе, когда наступает вечер, дом кажется еще более красивым.
С террасы открывается шикарный вид на собственный сад и бассейн. За дверью слева вы найдете гостевую туалетную комнату, где можно переодеться в купальный костюм для бассейна.
Удивительно роскошный внутренний дворик в парадном холле наверняка запомнится всем вашим гостям.
Парадный холл имеет внутренний дворик с растениями, который и становится визуальной фокусной точкой на плане – его центром. Две столовые (в доме и на террасе) находятся рядом друг с другом, а возле кухни есть кладовая и бойлерная. Вторая спальня (детская) находится в дальней левой части дома и тоже имеет собственную ванную комнату.
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