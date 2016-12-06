10 проектов маленьких домов

Сборный домик Чипиона с двумя спальнями и кухней-гостиной может быть доставлен на ваш участок и подключен ко всем коммуникациям за несколько рабочих дней. Правда, заказать дом стоит заранее – его изготовление на заводе займет еще от 2 до 6 недель.

Планировка Чипионы очень проста и удобна – две спальни, ванная комната, прихожая и кухня-гостиная с возможностью пристройки заманчивой террасы вокруг дома.