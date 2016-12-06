10 проектов маленьких домов

Дома от 20 до 80 кв. метров особенно интересуют нас благодаря возможности бюджетного воплощения. Хочется ли вам иметь дачу, отдельный домик на берегу моря или даже дешевый коттедж для семьи с двумя детьми – вам пригодится подборка этих домов и идей.
Для тех, кому одной спальни явно будет маловато, есть проект от студии Casas Cube (дословно – домики из кубиков или домики-лего). Конкретно эта модель имеет площадь 75 кв. метров и две спальни, просторную кухню-гостиную, террасу и панорамное остекление. Реализация подобного проекта в РФ, с утеплением на зиму и отоплением, будет стоить около 2 млн рублей с отделкой, без мебели, но с работой строителей. Интерьеры можно посмотреть здесь.
Сборный домик Чипиона с двумя спальнями и кухней-гостиной может быть доставлен на ваш участок и подключен ко всем коммуникациям за несколько рабочих дней. Правда, заказать дом стоит заранее – его изготовление на заводе займет еще от 2 до 6 недель.
Планировка Чипионы очень проста и удобна – две спальни, ванная комната, прихожая и кухня-гостиная с возможностью пристройки заманчивой террасы вокруг дома.
Еще один интересный вариант создан на основе транспортного контейнера. Площадь дома невелика, но он и не предназначен для круглогодичного проживания, а скорее как летний домик у моря либо дача. К нему пристроена стильная терраса из деревянного бруса, а вокруг дома – очень аккуратное зонирование белым гравием.
Конечно же, это не самая большая мечта, но все-таки – возможность жить отдельно. Проект CM создан в формате загородного поселка с одинаковыми маленькими домиками. Внутри – кухня-гостиная с раскладным диваном и ванная комната. Стоимость реализации такого домика в условиях холодного климата не превышает 700 тысяч рублей.
Этот уникальный проект может похвастаться шикарными интерьерами, полными глянца и антуража люксового минимализма. Он является сборным и, что еще более интересно, мобильным. Его можно легко снять со свайного фундамента и перевезти в другое место.
Этот дом является воплощением нашей с вами пляжной мечты. Стоимость реализации в условиях холодного климата в РФ – около 1,5 млн рублей для всесезонного проживания, и 1 млн рублей – для летнего. В доме одна спальня и гостиная с раскладным диваном.
Еще один потрясающий проект тоже имеет только одну спальню и возможность бюджетной реализации. Планировку и интерьеры дома вы можете увидеть здесь. Такой вариант может быть доступен с отделкой и мебелью по цене в 3 млн рублей, включая дешевый каркасный (вкопанный) бассейн.
Наше внимание привлек еще один интересный проект, популярный у тех, кто хочет переехать подальше от города, куда-нибудь к морю, океану, лесу или горному озеру. Внутри он оформлен в эко-стиле, имеет две спальни и очень нестандартный дизайн фасадов. Интерьеры дома можно увидеть здесь. Общая площадь дома – 75 кв. метров.
Если говорить простым языком, то этот дом является спальней с баней, маленькой раковиной и холодильником, исключительно для проживания одному или вдвоем. Общая площадь дома – ок. 22 кв. метров. Здесь есть сауна-ванная, спальня-кухня и возможность возвести такой домик всего за 200 тысяч рублей без утепления (и без сауны) и за 500 тысяч рублей для зимы (и с сауной).
Последний вариант дома имеет все шансы стать одним из ваших любимых. Его площадь – 80 кв. метров, он имеет две спальни, просторную гостиную с мансардным кабинетом, кухню и ванную комнату. Расположен он в пригороде Анкары, в степях Турции. Статью о нем можно прочитать здесь. Стоимость подобного проекта дома с отделкой и всеми коммуникациями стоит около 130 тысяч турецких лир в Анкаре.
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