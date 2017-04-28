​Дом из контейнера в стиле кантри за 1 млн рублей

Желание иметь крышу над головой толкает многих из нас на весьма нестандартные поступки. Еще из прошлого наших мам и бабушек мы знаем, что многие дачные домики строились на основе старого строительного вагончика. Но современные способы смены функциональности такого рода боксов позволяют сделать не просто комфортное, но и невероятно эстетичное жилье.
Специалисты из португальской студии Good Mood знают, как важен собственный дом для любой семьи, потому стараются создать таковой при минимуме бюджета. Дополненный террасой, он удовлетворит все потребности в комфорте. И даст нечто еще более важное – осознание того, что у вас есть свое место, где вы можете свить гнездо или завести, наконец, лабрадора, о котором мечтали с детства.
Вы можете сомневаться в эффективности такой постройки в удержании тепла и правильных потоках воздуха внутри помещения. И да, вы будете правы. Самому качественно утеплить вагончик или контейнер не так-то просто. Другое дело, если вы обратитесь в фирму, которая сделает это в заводских условиях и обязательно протестирует готовую конструкцию тепловизором.
Но даже если вы не решитесь построить такой дом для постоянного проживания, для дачи он будет более чем эффектным. Строгие формы и стильная отделка превратят контейнер или строительный вагончик в супер-эффектный летний домик.
Некоторые оконные системы позволяют смонтировать остекление таким образом, что терраса становится продолжением пола в комнате. Трудно представить что-то более удобное и красивое.
Еще одно преимущество легких модульных конструкций в том, что они могут поехать вместе с вами, если ваша любимая и достойно оплачиваемая работа требует переезда. А вы знаете, в настоящем времени это случается не так уж и редко! На новом месте вам нужно будет лишь купить участок, залить соответствующий фундамент и установить свой старый дом на новом месте. А это согласитесь, гораздо проще, чем затевать очередную стройку.
Нет никакого смысла ограничивать себя в удобствах, даже если вы используете этот дом не круглогодично. Нет денег на люкс? Выберите самые дешевые материалы, но все же оборудуйте цивилизованные удобства и на своей даче. Дети (и особенно внуки) это оценят!
Модульные, каркасные, сборные дома больше соответствуют современности, чем традиционные конструкции из кирпича, бетона. Они позволяют вашему жилью практически в каждый момент соответствовать вашей жизни (составу семьи и финансовым возможностям), давая возможность получить дом как можно раньше и не пытаться планировать далеко вперед. Грустно смотреть, как по просторному, почти новому коттеджу ходят родители, дети которых разлетелись по другим городам (учеба-работа!) и вряд ли уже вернутся под общую крышу.
Ура, и до наших широт добралось качественное крупноформатное остекление! Если бюджет не позволяет сделать все окна большими, отдайте приоритет гостиной или главной спальне. А если дополните эти окна-двери террасой рядом с домом и бассейном, то, возможно, следующим летом не захотите уезжать в отпуск на 2 недели, если в то же самое время сможете насладиться хорошей погодой и у себя во дворе.
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