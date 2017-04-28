​Дом из контейнера в стиле кантри за 1 млн рублей

Желание иметь крышу над головой толкает многих из нас на весьма нестандартные поступки. Еще из прошлого наших мам и бабушек мы знаем, что многие дачные домики строились на основе старого строительного вагончика. Но современные способы смены функциональности такого рода боксов позволяют сделать не просто комфортное, но и невероятно эстетичное жилье.

Специалисты из португальской студии Good Mood знают, как важен собственный дом для любой семьи, потому стараются создать таковой при минимуме бюджета. Дополненный террасой, он удовлетворит все потребности в комфорте. И даст нечто еще более важное – осознание того, что у вас есть свое место, где вы можете свить гнездо или завести, наконец, лабрадора, о котором мечтали с детства.