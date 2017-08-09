Проект дома в испанском стиле

Необычная планировка дома включает в себя просторную гостиную в центре с двумя дверями на террасу напротив внутреннего дворика и крытую галерею в верхней части с выходом на закрытую, а затем – во внутренний дворик. Такая, на первый взгляд, сложная планировка на самом деле очень и очень удобна. Она дает простор и идеально подходит как раз для большой семьи.

Слева от главной гостиной мы видим парадную столовую с камином, чуть выше, возле кухни – столовую для семейных завтраков, слева – вытянутую кухню с еще одним уголком для завтраков сверху.

Еще левее, отдельно от основного здания, мы нашли апартаменты для прислуги с жилой комнатой, ванной и маленькой кухней.

Спальни находятся в верхней и правой части дома. Слева вверху – две детские с общей ванной комнатой, справа – еще две детские с общей ванной комнатой, напротив первых. Как видите, можно реализовать два типа планировки: для теплого климата – с выходом только в открытую галерею и для холодного – как на плане справа, со внутренним коридором. Главная спальня находится справа внизу и имеет камин, выход на террасу, ванную и гардеробную.

Общая площадь такого одноэтажного дома может составлять и 200, и 300, и даже 500 кв. метров. Во многих вариантах в таком стиле есть второй этаж, правда, он скорее всего будет составлять лишь 20% от общей площади первого этажа – например, дублировать только три спальни и т.п.