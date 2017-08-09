Проект дома в испанском стиле

Удивительный проект аргентинской усадьбы в испанском колониальном стиле выполнен студией AULET & YAREGUI ARQUITECTOS. Как и сама Аргентина, являющаяся смесью испанских, португальских, французских и местных индейских традиций, архитектура страны разнообразна и весьма интересна. Конечно же, ей далеко до Европы, где практически в каждом новом регионе встречается отдельный и самодостаточный стиль, который еще и часто копируется на мировой арене. Но все же и здесь мы найдем множество эффектных экземпляров.
Плюсы колониального стиля заключаются в том, что дом мгновенно кажется исторически значимым, даже если вы выбрали остекление панорамного формата или какие-то другие современные инновации в дизайне фасадов. Благодаря декоративным элементам, охристым краскам, кованым деталям, галереям и арочным окнам, необычным для Европы планировке и объемам дома такой проект точно станет самым обсуждаемым среди соседей.
Необычная форма дома в виде буквы «П» объясняется традициями колониальной испанской архитектуры. Как видите, природа вокруг напоминает российскую, поэтому вы можете видеть, как такой дом смотрелся бы на обычном участке, например, в средней полосе. Нестандартное оформление плоской кровли смотрится изящно, кованые светильники развешаны вдоль всех галерей, а три дымохода говорят о наличии каминов – в столовой, гостиной и в главной спальне.
Одним из самых заметных отличий колониального стиля и вообще средиземноморского (испанского) от других является наличие крытых галерей на заднем дворике. Иногда подобные галереи и вовсе достигают потрясающих масштабов – они идут вдоль трех или четырех стен здания и имеют площадь более 50 кв. метров. В этом проекте как раз представлен один из расширенных вариантов галереи, которая даже имеет мощеный тротуарной плиткой внутренний дворик.
Необычная планировка дома включает в себя просторную гостиную в центре с двумя дверями на террасу напротив внутреннего дворика и крытую галерею в верхней части с выходом на закрытую, а затем – во внутренний дворик. Такая, на первый взгляд, сложная планировка на самом деле очень и очень удобна. Она дает простор и идеально подходит как раз для большой семьи.
Слева от главной гостиной мы видим парадную столовую с камином, чуть выше, возле кухни – столовую для семейных завтраков, слева – вытянутую кухню с еще одним уголком для завтраков сверху.
Еще левее, отдельно от основного здания, мы нашли апартаменты для прислуги с жилой комнатой, ванной и маленькой кухней.
Спальни находятся в верхней и правой части дома. Слева вверху – две детские с общей ванной комнатой, справа – еще две детские с общей ванной комнатой, напротив первых. Как видите, можно реализовать два типа планировки: для теплого климата – с выходом только в открытую галерею и для холодного – как на плане справа, со внутренним коридором. Главная спальня находится справа внизу и имеет камин, выход на террасу, ванную и гардеробную.
Общая площадь такого одноэтажного дома может составлять и 200, и 300, и даже 500 кв. метров. Во многих вариантах в таком стиле есть второй этаж, правда, он скорее всего будет составлять лишь 20% от общей площади первого этажа – например, дублировать только три спальни и т.п.
В этой интересной гостиной есть уголок для бара, вдали мы видим парадную столовую, справа – холл, ведущий на кухню, который мы также называем второй семейной столовой. В отделке используется керамическая плитка различного формата, дерево и камень.
Так выглядит главная столовая, оформленная в сельском стиле, с камином, обрамленным мозаикой.
А здесь мы видим главный камин, сложенный из кирпича и украшенный декоративным натуральным камнем. Как видите, дом не такой большой, как видится по планировке сначала.
Красивые детали в дизайне фасадов, кованые элементы, деревянные распашные двери и мозаичные полы для галереи выглядят очень стильно с любого ракурса.
Контраст кованых элементов в колониальном стиле и охристого оттенка – прекрасная идея для любого дома, который хочет быть оригинальным.
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