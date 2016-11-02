​Идеальный дом – 80 метров за 2,5 млн

Этот потрясающий домик с двумя спальнями идеально подойдет для семьи, ведущей активный образ жизни! На такой дом не нужно тратить целое состояние, а разницу между его стоимостью и стоимостью обычного коттеджа в 150-250 метров можно потратить на… образование детей, путешествия, покупку квартирки в Египте!
Студия Estudio Moirë Arqs. создала данный проект на основе простейшей планировки, которая, тем не менее, практически гениальна. Стоимость реализации мы легко рассчитали, умножив цену каркасного дома «под ключ» в 25 тысяч рублей за кв. метр на площадь дома в 80 кв. метров. Еще 500 тысяч мы добавили на террасу и современное остекление, получилось – 2,5 млн рублей «под ключ» с работой строителей!
Слева вы можете найти два окна в пол с выходом в сад для двух спален площадью примерно по 9,5 кв. метров и встроенными гардеробами. Вы увидите их позже на плане. Справа находится гостиная, в центре дома – столовая, а за ней расположена кухня. Такая планировка очень удачна, ведь позволяет создать прихожую прямо в гостиной, а санузлы и котельную расположить подальше от хороших видов на сад, с видом на улицу.
Слева вы видите главный блок остекления в гостиной с видом на террасу, справа – камин и еще окна. Справа, слегка за кадром, осталась зона столовой, а съемка ведется прямо из кухни!
Здесь вы можете найти спальни и 1,5 ванные комнаты, столовую и кухню, гостиную и прихожую. Общая площадь встроенных гардеробов – около 6 кв. метров, что достаточно для проживания семьи из 3-4 человек! Справа от здания находится терраса с зоной летней кухни и паркинг.
Вечером дом выглядит особенно футуристично – кажется, что он – это пентхаус, взятый прямо из элитной новостройки и поставленный на землю там, где вы указали.
И все это удовольствие доступно за цену в 2,5 млн рублей. При этом, окна в спальнях по желанию можно сделать стандартными, кровлю – вальмовой, она уже включена в сумму в 2,5 млн рублей! Можно оставить и плоскую крышу, как в панельных домах в городе, что также подойдет для любого климата, включая самый снежный (вы ведь знаете, что панельные дома с плоскими крышами построены по всей территории РФ, даже в Мурманске!)
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