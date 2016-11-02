​Идеальный дом – 80 метров за 2,5 млн

Этот потрясающий домик с двумя спальнями идеально подойдет для семьи, ведущей активный образ жизни! На такой дом не нужно тратить целое состояние, а разницу между его стоимостью и стоимостью обычного коттеджа в 150-250 метров можно потратить на… образование детей, путешествия, покупку квартирки в Египте!

Студия Estudio Moirë Arqs. создала данный проект на основе простейшей планировки, которая, тем не менее, практически гениальна. Стоимость реализации мы легко рассчитали, умножив цену каркасного дома «под ключ» в 25 тысяч рублей за кв. метр на площадь дома в 80 кв. метров. Еще 500 тысяч мы добавили на террасу и современное остекление, получилось – 2,5 млн рублей «под ключ» с работой строителей!