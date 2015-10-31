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Важные вопросы при выборе потолочных карнизов

Перла Вереника Перла Вереника
High End Curtain Projects, International Soft Furnishers International Soft Furnishers Окна и двериШторы и драпировка
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Потолочный карниз – деталь в организации оформления окон, хоть и малозаметная, но не заменимая. Благодаря развитию технологию, вариантов потолочных карнизов сейчас намного больше, чем кажется на первый взгляд и, выбрав нужных тип конструкции, можно решить ряд важных практических и декоративных задач в интерьере. Продумав заранее стилистику и форму  штор в комнате, вполне реально подобрать под вашу задачу оптимальный вид потолочного карниза, сочетающий надежное крепление  в любом, даже самом креативном исполнении. В зависимости от общего стиля интерьера можно придерживаться традиционного прямолинейного расположения карниза вдоль стены, используя при необходимости  для его декорирования багетные элементы или, наоборот, применив возможности современных материалов, воплотить оригинальную идею оформления окна.

Все выше и выше

living room 2, Your royal design Your royal design Гостиная в стиле кантри
Your royal design

living room 2

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Уже из названия карниза понятно, что он монтируется к потолку, но какие же это дает преимущества для использования в оформлении окон?

Значительным качеством потолочной  конструкции карниза является возможность  избегать ненужных зазоров между шторами и потолком, что особенно важно для помещений, которые не могут похвастать высокими потолками. Когда шторы плавно струятся, начинаясь сразу от потолка, это смотрится намного красивее и визуально увеличивает высоту окна, придавая помещению стройную вертикаль. Даже самые массивные каскады штор, если начинаются непосредственно от потолка, не утяжеляют пространство, придавая целостность геометрии помещения.

Выбор размещения потолочного карниза

первые шторы из хрусталя, Абрикос Абрикос Окна и двериШторы и драпировка
Абрикос

первые шторы из хрусталя

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Возможности карнизов для штор, прикрепленных к стене, очень ограничены. Шторы на таком карнизе  могут быть расположены только в непосредственной близости к стенам, без возможности увеличить это расстояние. Даже широкий подоконник становится непреодолимой проблемой для такого метода крепления штор. 

Благодаря использованию потолочной конструкции карниза, штору можно   расположить  в любом месте помещения, используя даже как декор интерьера без жесткой привязки к окнам, на любом расстоянии от стены. При оформлении оконного проема крепление штор потолочными карнизами позволяет использовать нестандартные оконные конструкции, например высокие окна, подходящие вплотную к потолку, или широкие массивные подоконники.

Разнообразные идеи штор в помещении рассмотрены также в статье Как выбрать шторы для гостиных.

Оформление панорамных окон

homify Окна и двериШторы и драпировка
homify

homify
homify
homify

Идеальным вариантом для монтажа штор в комплексе декора панорамных окон является использование потолочных карнизов. Такая конструкция поможет декорировать высокий оконный проем шторами самых разных типов – от классических каскадов и складок драпировки до мобильных полотен в японской стилистике, движущихся по вашему желанию вдоль окна в произвольном порядке. Можно применить один потолочный карниз с несколькими дорожками для крепления шторы, а можно даже сделать конструкцию из нескольких потолочных карнизов, расположенных на разном расстоянии друг от друга, что позволит создавать в интерьере интересные композиции из  разных полотен штор, динамично меняя порядок их расположения вдоль окна в зависимости от потребностей выделить какую-то зону помещения, придать интерьеру нужное настроение.

Разнообразие линий

PERSIANAS Y CORTINAS, Arquiindeco Arquiindeco Окна и двериШторы и драпировка
Arquiindeco

Arquiindeco
Arquiindeco
Arquiindeco

Интересное оформление окон можно получить с использованием гибких потолочных карнизов, изготовленные из гибкого алюминиевого или полимерного профиля. Такой карниз имеет форму длинной многометровой ленты, что позволяет легко использовать нужный размер шторы с точностью до сантиметра. 

 Закругленные по дуге потолочные карнизы – незаменимая для дизайнеров вещь в оформление выступающих в виде полукруга окон. С их помощью шторы дополняют эту грациозную линию, окантовывая и подчеркивая красоту  архитектурного  решения. 

Также с помощью гибких карнизов можно оформить арочное окно, подчеркнув драпировкой штор оригинальную форму оконного проема. 

Комплексное решение

Perde ile gelen sanat, Elit Perde Elit Perde Окна и двериШторы и драпировка
Elit Perde

Elit Perde
Elit Perde
Elit Perde

С помощью угловых потолочных карнизов можно выполнить в помещении сложное и оригинальное оформление шторами, включающее в себя разнообразные виды драпировок пространства окон и стен, не прерывая линию на углах комнаты. 

Очень удобно использовать угловой карниз, если в помещении окна расположены близко друг к другу на соседних сторонах угла комнаты. При помощи  карниза в таком варианте можно создать целостную драпировку двух окон, не прерывая линии штор в углу комнаты.

Также система углового карниза эффективно используется для размещения в комнате целостной линии драпировок, что  превращает ниспадающие складки штор в своеобразные колонны, украшающую комнату наподобие античных анфилад.

Скрытый карниз

Curtain Walling International Soft Furnishers Окна и двериШторы и драпировка
International Soft Furnishers

Curtain Walling

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

При выборе потолочного карниза стоит обратить внимание на такой оригинальный вид оформления окна, как  расположение  карниза в нише.  С помощью этого приема декор окна приобретает лаконичный и современный вид, не отягощенный какими-либо дополнительными элементами, что особенно актуально для интерьеров в стилистике минимализма

Такое  решение практично и помогает  разместить все нужные крепления и механизмы для штор, без применения ламбрекенов и декоративных панелей на фронтальной части. Нишевая конструкция   потолочного карниза незаменима при использовании дистанционных механизмов управления движением штор, скрывая все вспомогательные элементы этой конструкции. Для дополнительной экспрессивности и легкости в интерьере в нишу с потолочным карнизом можно также разместить подсветку.

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Многоуровневая система

Mutlu Home Store, mutluhome mutluhome Окна и двериШторы и драпировка
mutluhome

mutluhome
mutluhome
mutluhome

При выборе потолочного карниза стоит сразу задуматься о том, на сколько вариативную конструкцию штор вы планируете разместить с его помощью. Современные карнизы могут быть как простыми, с одной-двумя дорожками для крепления штор, так и более широкими. Варианты потолочных карнизов с несколькими дорожками креплений позволят разместить все разнообразие драпировок и декора: сочетание разных видов штор, ламбрекен, дополнительные детали каскадов.

Варианты крепления штор в потолочных карнизах

Çatı Katı Perde Çözümleri, Elit Perde Elit Perde Окна и двериШторы и драпировка
Elit Perde

Elit Perde
Elit Perde
Elit Perde

Одной из важных деталей конструкции потолочного карниза являются элементы, фиксирующие в определенном месте край шторы. Зафиксировав край шторы  с помощью декоративных  подхватов  можно создавать разнообразные варианты каскадов, ниспадающих под разным углом драпировок. Например, края одной шторы могут быть закреплены в углах широкого окна, создавая плавную волну диагональной драпировки, а вторая штора, свободно сдвинутая в один из углов, дополнит картину вертикальной линией.

Декорирование потолочного карниза

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Спальня в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Для более целостного восприятия штор в интерьере применяются разнообразные способы декорирования потолочных карнизов – это может быть и фронтальная панель, и ламбрекен, и даже цельное размещение по всему периметру комнаты карниза из лепнины. Главная цель таких конструкций – декорирование места крепления штор к потолочному карнизу, что особенно актуально для вариантов использования тяжелого текстиля с массивными драпировками. 

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Какой из видов  потолочных карнизов кажется вам оптимальным выбором для оформления окон?

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