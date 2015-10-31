Важные вопросы при выборе потолочных карнизов

Уже из названия карниза понятно, что он монтируется к потолку, но какие же это дает преимущества для использования в оформлении окон?

Значительным качеством потолочной конструкции карниза является возможность избегать ненужных зазоров между шторами и потолком, что особенно важно для помещений, которые не могут похвастать высокими потолками. Когда шторы плавно струятся, начинаясь сразу от потолка, это смотрится намного красивее и визуально увеличивает высоту окна, придавая помещению стройную вертикаль. Даже самые массивные каскады штор, если начинаются непосредственно от потолка, не утяжеляют пространство, придавая целостность геометрии помещения.