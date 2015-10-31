Важные вопросы при выборе потолочных карнизов

Потолочный карниз – деталь в организации оформления окон, хоть и малозаметная, но не заменимая. Благодаря развитию технологию, вариантов потолочных карнизов сейчас намного больше, чем кажется на первый взгляд и, выбрав нужных тип конструкции, можно решить ряд важных практических и декоративных задач в интерьере. Продумав заранее стилистику и форму штор в комнате, вполне реально подобрать под вашу задачу оптимальный вид потолочного карниза, сочетающий надежное крепление в любом, даже самом креативном исполнении. В зависимости от общего стиля интерьера можно придерживаться традиционного прямолинейного расположения карниза вдоль стены, используя при необходимости для его декорирования багетные элементы или, наоборот, применив возможности современных материалов, воплотить оригинальную идею оформления окна.
Уже из названия карниза понятно, что он монтируется к потолку, но какие же это дает преимущества для использования в оформлении окон?
Значительным качеством потолочной конструкции карниза является возможность избегать ненужных зазоров между шторами и потолком, что особенно важно для помещений, которые не могут похвастать высокими потолками. Когда шторы плавно струятся, начинаясь сразу от потолка, это смотрится намного красивее и визуально увеличивает высоту окна, придавая помещению стройную вертикаль. Даже самые массивные каскады штор, если начинаются непосредственно от потолка, не утяжеляют пространство, придавая целостность геометрии помещения.
Возможности карнизов для штор, прикрепленных к стене, очень ограничены. Шторы на таком карнизе могут быть расположены только в непосредственной близости к стенам, без возможности увеличить это расстояние. Даже широкий подоконник становится непреодолимой проблемой для такого метода крепления штор.
Благодаря использованию потолочной конструкции карниза, штору можно расположить в любом месте помещения, используя даже как декор интерьера без жесткой привязки к окнам, на любом расстоянии от стены. При оформлении оконного проема крепление штор потолочными карнизами позволяет использовать нестандартные оконные конструкции, например высокие окна, подходящие вплотную к потолку, или широкие массивные подоконники.
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Идеальным вариантом для монтажа штор в комплексе декора панорамных окон является использование потолочных карнизов. Такая конструкция поможет декорировать высокий оконный проем шторами самых разных типов – от классических каскадов и складок драпировки до мобильных полотен в японской стилистике, движущихся по вашему желанию вдоль окна в произвольном порядке. Можно применить один потолочный карниз с несколькими дорожками для крепления шторы, а можно даже сделать конструкцию из нескольких потолочных карнизов, расположенных на разном расстоянии друг от друга, что позволит создавать в интерьере интересные композиции из разных полотен штор, динамично меняя порядок их расположения вдоль окна в зависимости от потребностей выделить какую-то зону помещения, придать интерьеру нужное настроение.
Интересное оформление окон можно получить с использованием гибких потолочных карнизов, изготовленные из гибкого алюминиевого или полимерного профиля. Такой карниз имеет форму длинной многометровой ленты, что позволяет легко использовать нужный размер шторы с точностью до сантиметра.
Закругленные по дуге потолочные карнизы – незаменимая для дизайнеров вещь в оформление выступающих в виде полукруга окон. С их помощью шторы дополняют эту грациозную линию, окантовывая и подчеркивая красоту архитектурного решения.
Также с помощью гибких карнизов можно оформить арочное окно, подчеркнув драпировкой штор оригинальную форму оконного проема.
С помощью угловых потолочных карнизов можно выполнить в помещении сложное и оригинальное оформление шторами, включающее в себя разнообразные виды драпировок пространства окон и стен, не прерывая линию на углах комнаты.
Очень удобно использовать угловой карниз, если в помещении окна расположены близко друг к другу на соседних сторонах угла комнаты. При помощи карниза в таком варианте можно создать целостную драпировку двух окон, не прерывая линии штор в углу комнаты.
Также система углового карниза эффективно используется для размещения в комнате целостной линии драпировок, что превращает ниспадающие складки штор в своеобразные колонны, украшающую комнату наподобие античных анфилад.
При выборе потолочного карниза стоит обратить внимание на такой оригинальный вид оформления окна, как расположение карниза в нише. С помощью этого приема декор окна приобретает лаконичный и современный вид, не отягощенный какими-либо дополнительными элементами, что особенно актуально для интерьеров в стилистике минимализма.
Такое решение практично и помогает разместить все нужные крепления и механизмы для штор, без применения ламбрекенов и декоративных панелей на фронтальной части. Нишевая конструкция потолочного карниза незаменима при использовании дистанционных механизмов управления движением штор, скрывая все вспомогательные элементы этой конструкции. Для дополнительной экспрессивности и легкости в интерьере в нишу с потолочным карнизом можно также разместить подсветку.
При выборе потолочного карниза стоит сразу задуматься о том, на сколько вариативную конструкцию штор вы планируете разместить с его помощью. Современные карнизы могут быть как простыми, с одной-двумя дорожками для крепления штор, так и более широкими. Варианты потолочных карнизов с несколькими дорожками креплений позволят разместить все разнообразие драпировок и декора: сочетание разных видов штор, ламбрекен, дополнительные детали каскадов.
Одной из важных деталей конструкции потолочного карниза являются элементы, фиксирующие в определенном месте край шторы. Зафиксировав край шторы с помощью декоративных подхватов можно создавать разнообразные варианты каскадов, ниспадающих под разным углом драпировок. Например, края одной шторы могут быть закреплены в углах широкого окна, создавая плавную волну диагональной драпировки, а вторая штора, свободно сдвинутая в один из углов, дополнит картину вертикальной линией.
Для более целостного восприятия штор в интерьере применяются разнообразные способы декорирования потолочных карнизов – это может быть и фронтальная панель, и ламбрекен, и даже цельное размещение по всему периметру комнаты карниза из лепнины. Главная цель таких конструкций – декорирование места крепления штор к потолочному карнизу, что особенно актуально для вариантов использования тяжелого текстиля с массивными драпировками.