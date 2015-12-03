Как выбрать правильную кровать для спальни – основные советы

Кровать является очень важным и необходимым элементом в доме. К тому же во сне каждый среднестатистический человек проводит значительную часть своей жизни. Человек отдыхает именно во сне, все тело расслабляется, чувствует себя свободно. Здоровый сон является залогом хорошего самочувствия, высокой работоспособности, активной деятельности мозга, что очень важно в нашей современной жизни.
Если вы хотите купить новую кровать для спальной комнаты, то появляется вопрос – как выбрать правильную кровать для спальни. К этому делу стоит отнестись и серьезно, и ответственно, так как от этого в некоторой степени зависит и ваше здоровье. Тем более что многими специалистами мира доказано, что почти все болезни спины появляются от неудобных кроватей. Поэтому для покупки хорошей кровати нужны немалые финансовые средства, но тогда она прослужит долгие годы, подарив хорошее самочувствие. В данной статье мы разберемся, как выбрать правильную кровать для спальни, на какие критерии стоит обратить внимание, чтобы она была и удобной, и эстетичной.
У некоторых кровать является не только местом для сна, но и для отдыха, релаксации, чтения книг. Тогда нужно обратить свое внимание на изголовье. Хорошим вариантом будет цельная и высокая спинка. Желательно, чтобы она тоже гармонировала с интерьером спальной комнаты, поэтому оптимальнее всего будет выбор нейтрального варианта.
При выборе каркаса кровати, прежде всего, нужно обратить внимание на его качество и пригодность, так как от прочности каркаса будет зависеть длительность службы кровати. Если он будет достаточно хлипким, то поломки не избежать в первый же год использования. Так как на каркас укладывают матрас, то нужно следить за тем, что они совпадали по размеру, поскольку матрас в противном случае всегда будет топорщиться, сползать, вызывая тем самым неудобства. Кровать обычно конструируют двумя способами – либо две опорные спинки и боковые панели, либо четыре боковые панели, к которым крепят навесные спинки. В общем, не совсем важно, на что будет каркас опираться, но второй вариант является намного прочнее. Самыми крепкими считаются каркасы, сделанные из особой породы дерева (лучше всего подойдет дуб) или из метала. К тому же резные деревянные кровати и кованые сейчас очень актуальны.
Лучшими материалами считаются металл и дерево. Особенно если в качестве дерева выбирают дуб. Он является самым безопасным и экологически чистым материалом. Изделия из дуба способны прослужить долгое время, в то время как остальные материалы придут в негодность. Более дешевый вариант кровати из дерева – это кровать из сосны, она не так прочна, но пользуется большим спросом. Кровати из МДФ или ДВП очень распространены, но недостаточно прочны, как этого хотелось бы. Часто в местах креплений возникают трещины. Кровать будет еще более хлипкой, если и каркас будет сделан из этих материалов.
Как выбрать правильную кровать для спальни? Для этого надо обратить внимание и на основание кровати. На ее прочность влияет количество перемычек, укладываемых на каркас. Они представляют собой основную опору для матраса. Для обычной двуспальной кровати их должно быть примерно 30 штук, для односпальной соответственно же 15 штук. Расстояние между ними не должно составлять больше размера ширины перемычки. Чем больше данных перемычек, тем кровать надежнее и сможет прослужить довольно долгое время. Многие знают и о таком варианте, как металлические сетки и решетки. Но он не самый лучший, так как они могут прогибаться, проседать, вызывая дискомфорт у отдыхающего.
Матрас в первую очередь влияет на комфорт вашего сна. Слишком жесткий матрас не нужен, но также он не должен быть и мягким. Оптимальный вариант – умеренная жесткость. Самым лучшим выбором будет ортопедический матрас (с пружинной основой или латексный). Латексная основа абсолютно повторяет контуры человеческого тела, является долговечной. Прочность пружинных основ зависит от количества и качества пружин, то есть чем их больше, тем лучше. Можно взять и обычный матрас, но стоит обратить внимание тогда на его наполняющий компонент. Лучше всего, если наполнителями будет кокосовое волокно или водоросли. Если вы страдаете от аллергии, то подойдет матрас с холофайбером.
Существуют некоторые эргономические стандарты, согласно которым двуспальная кровать должна вписываться в размер спальной комнаты. Это нужно для вашего комфортного пребывания там, для удобной смены белья. Стандартной шириной для двуспальных кроватей является 160 и 180 см, иногда бывают и 200 см. Размер односпальных кроватей в два раза меньше. Берите ту модель кровати, которая максимально поместится в вашей спальне.
Как выбрать правильную кровать для спальни нестандартного вида и стоит ли? Тем, кто хочет сэкономить место в спальной комнате, дизайнеры рекомендуют выбрать кровати с подъемным механизмом, выдвижными ящиками, чтобы хранить там постельное белье и разные другие вещи. Данные конструкции удобны, но стоит помнить, что матрас должен как бы дышать, что в таких случаях невозможно. Поэтому кровати этого плана быстрее ломаются, чем традиционные варианты.
Важно, чтобы кровать все же помимо своей функциональности и практичности соответствовала общему стилю интерьера спальной комнаты. Как выбрать правильную кровать для спальни, соответствующую по стилю? К примеру, кровать-платформа лучше всего подойдет для спальни азиатского стиля или минималистского. Кованые модели самым лучшим образом подходят для классических спален, прованс стиля. Кровати из дерева с резьбой тоже относятся к классическому стилю, а также станут отличным дополнением к античному или романскому интерьеру.
Учитывайте тот факт, что между боковой частью кровати и стеной должно иметься минимум 70 см свободного пространства. Это нужно, чтобы была возможность заправлять кровать и убирать. Особенно не ставят к стене двуспальные кровати. Не забывайте учитывать высоту кровати. Идеальным вариантом будет высота кровати, соответствующая уровню колен человека, который будет на ней спать.
Таким образом, вы теперь знаете, как выбрать правильную кровать для спальни. Для этого важно помнить, каким параметрам она должна соответствовать, тогда вы сможете осуществить правильный выбор, который сохранит ваше здоровье и комфорт. Поэтому учтите все, что приведено выше, только потом начинайте решать вопросы декора и внешнего вида. К тому же сейчас выпускают огромное разнообразие среди кроватей, вы найдете то, что подойдет именно для вашего интерьера.