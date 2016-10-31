Как сэкономить деньги и нервы во время переезда

Вы решили переехать? Мы поддерживаем вас в этом начинании, потому что сами делали это уже не раз. И достаточно успешно. И как те, кто уже побывал внутри процесса, хотим снабдить вас «картой местности». Желаем, чтобы и ваше путешествие в новую жизнь было максимально комфортным.
Вы, конечно же, существуете не в безвоздушном пространстве. Рядом с вами живут реальные люди, у которых обязательно будут свои мысли по поводу вашего переезда. Заметьте, для них они абсолютно правильные. Они плетут свое полотно жизни и не ваша миссия убеждать несогласных в своей правоте. Не тратьте драгоценное время и силы на ментальные бои и позвольте себе уважать их мнение без обязанности соглашаться с ними. Со многими людьми консенсуса действительно не получится, потому заранее будьте к этому готовы.
Печально, если это те, на чью поддержку вы рассчитывали. Печально, но вовсе не смертельно для вашей затеи. Если вы честны перед самим собой, четко осознаете свои(!) мотивы, просто следуйте своей цели. Те, кто вас действительно любит, рано или поздно поймут вас. А если вы уезжаете достаточно далеко, то скоро для вас это станет значительно менее актуально.
Если вы переезжаете не один, этот пункт окажется чрезвычайно важен. Вы должны быть уверены, что те, кто переезжает месте с вами, действительно этого хотят. Если они не совершают абсолютно никаких действий в этом направлении, предпочитая лишь бесконечно обсуждать, затягивая сам процесс, самое время – усомниться в их декларируемых намерениях. Возможно, не желая вступать в открытую конфронтацию, они просто ждут, когда вы передумаете. Если это так, рано или поздно, вам придется сделать выбор – либо вы все-таки переезжаете, либо остаетесь с этими людьми. Ждать, когда человек «созреет», можно практически бесконечно. Задумайтесь над этим.
Все изменения в человеке происходят по двум причинам – вы либо хотите уйти «ОТ» чего-то, либо стремитесь «К» чему-то. В общем, побудительной основой вашего поступка является либо кнут, либо пряник. Те, кто идут от кнута, постоянно держат в поле зрения то, от чего они хотят уйти. Это более сложный вариант изменения мира, потому как слишком много времени уходит именно на «обмусоливание» кнута и его воздействий.
А вот тем, кто идет за пряником, продвигаться гораздо проще. Держа в фокусе цель и ее позитивные составляющие, человек попадает в поле вдохновения. Оно смещает его от объективной реальности, создавая чувство эйфории от того, что вот-вот сбудется. Это только чувство, но и оно действует весьма конструктивно, сподвигая на действия в выбранном направлении.
Чтобы максимально успокоить главного «бояку» – свой разум, составьте план действий и методично пункт за пунктом вычеркивайте сделанные шаги. Видя, как постепенно вы продвигаетесь к намеченной цели и при этом ничего катастрофического так и не происходит, ваш разум будет постепенно свыкаться с движением по направлению к новой реальности, постепенно отключая запретительные механизмы.
Идеального времени не существует. Вы, конечно же, должны выделить какой-то срок для подготовки, но правда в том, что вы все равно не сможете подготовиться ко всему. Реальность будущего столкнет вас с такими проблемами, которые из точки настоящего просто не видны. Вы можете долгое время разбрасывать «мягкую соломку» во всех потенциально опасных местах, но скорее всего это окажется совершенно не нужным.
Даже при самой тщательной подготовке существует вероятность того, что что-то пойдет не так. Вот только не думайте, что планируя запасной вариант или отступление, вы привлекаете к себе негативный сценарий развития. Вовсе нет. Этим вы показываете, что вы – взрослый человек, который допускает, что может ошибиться. И это вовсе не катастрофа. Иногда тактические промахи могут обернуться стратегическим триумфом. Важно просто, чтобы у вас была возможность (денежная, временная, пространственная) совершить некоторую перегруппировку.
Просто примите как данность, что вы не можете адекватно оценить все возможные риски, и сделайте следующий шаг. Страх перед переменами – абсолютно объяснимое явление. Телодвижением типа переезда вы действительно выходите из своей зоны комфорта и вам неизвестно, что там будет дальше. Но если вы так и будете сидеть и бояться, вы и не узнаете, сколь прекрасной может быть ваша новая жизнь.
А через месяц после переезда, когда расставите мебель и уже купите что-то именно для нового дома, вы с улыбкой будете вспоминать те «страшилки», которыми вас пугали окружающие. Да и то, чего вы сами иногда опасались, оказалось вполне решаемым. Новая жизнь не будет безоблачной, но она явно представляет для вас более широкие перспективы. А в следующий раз, когда поймете, что настало время перемен, вы уже не будете так долго раздумывать. А уверенно совершите прыжок в новую жизнь.
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