Как сэкономить деньги и нервы во время переезда

Идеального времени не существует. Вы, конечно же, должны выделить какой-то срок для подготовки, но правда в том, что вы все равно не сможете подготовиться ко всему. Реальность будущего столкнет вас с такими проблемами, которые из точки настоящего просто не видны. Вы можете долгое время разбрасывать «мягкую соломку» во всех потенциально опасных местах, но скорее всего это окажется совершенно не нужным.

Даже при самой тщательной подготовке существует вероятность того, что что-то пойдет не так. Вот только не думайте, что планируя запасной вариант или отступление, вы привлекаете к себе негативный сценарий развития. Вовсе нет. Этим вы показываете, что вы – взрослый человек, который допускает, что может ошибиться. И это вовсе не катастрофа. Иногда тактические промахи могут обернуться стратегическим триумфом. Важно просто, чтобы у вас была возможность (денежная, временная, пространственная) совершить некоторую перегруппировку.