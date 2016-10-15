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​Коттедж русской мечты – 2,5 млн за «коробку»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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В данном случае мы озвучиваем бюджет на строительство ровно такого же дома, как показано на визуализациях в статье – до самых мелочей, включая все детали отделки и т.п. Стоимость возведения коробки (работа, материалы, накладные расходы) – 2,5 млн рублей, «под ключ» – 5 млн рублей.

​Современный образ

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – около 136 кв. метров + 21 кв. метр занимает гараж. Студия HomeKoncept совместила в ней бюджетность исполнения и полный набор функциональных зон.

Такой дом идеально подойдет для семьи, которая ранее жила в городе и хочет не понизить свой уровень комфорта, переехав в пригород, а наоборот – увеличить. Также он будет прекрасным местом для жизни с маленькими детьми – интерьеры легко поддерживаются в чистоте, современные материалы отлично смотрятся в солнечных из-за больших окон комнатах, а планировка предельно эргономична.

​Красивый силуэт

homify
homify

homify
homify
homify

Такой дом приятно показать родственникам после заселения, в нем комфортно жить, а детям здесь – раздолье для игр! Кроме того, он соответствует не только нормам безопасности, но и с психологической точки зрения идеален для маленьких детей.

Данный проект является прекрасным представителем стиля модерн – современного и лаконичного. За минимумом украшений в дизайне фасадов и в интерьерах – не только практичность хозяев, но и их стремление к современности, которое выражается в крупноформатном остеклении и современной отделке.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Немного нестандартная планировка первого уровня шикарно смотрится в формате интерьеров, смотрите ниже! Но этот прекрасный дом еще и со стороны улицы выглядит весьма впечатляюще – кажется, что он стоит гораздо больше, чем на самом деле.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем три просторные спальни и две ванные комнаты, просторный холл и большой балкон.

​Дизайн интерьера: WOW-эффект

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Думаем, этот коттедж можно назвать настоящей русской мечтой, ведь мечта – это всегда слегка за гранью наших возможностей. Когда самый дешевый коттедж в 130 кв. метров можно построить за 2,5 млн рублей, делая некоторые вещи самостоятельно, то здесь дом в 150 кв. метров стоит уже 5 млн рублей, но избавляет вас от какой-либо работы руками и выглядит предельно современно.

​Глянцевый люкс

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Таким домом приятно «хвастаться» соседям, при этом чувствуя гордость не просто за свои владения, но и за улицу, которую вы украсили таким прекрасным сооружением. Если вам интересны проекты в стиле модерн, мы советуем вам зайти на официальный сайт этой студии авторского проектирования, который изобилует сотнями проектов в данном стиле с планами и сметами (на польском, но вполне понятном с переводчиком Google языке).

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​Открытая планировка

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарная открытая планировка позволяет извлечь максимум из квадратуры!

​Кухня с барной стойкой

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Как и кухня с барной стойкой, ловко зонирующая пространство.

​Глянцевые стены

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарная отделка стен на кухне повторяет глянец кухонных фасадов.

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