​Коттедж русской мечты – 2,5 млн за «коробку»

Такой дом приятно показать родственникам после заселения, в нем комфортно жить, а детям здесь – раздолье для игр! Кроме того, он соответствует не только нормам безопасности, но и с психологической точки зрения идеален для маленьких детей.

Данный проект является прекрасным представителем стиля модерн – современного и лаконичного. За минимумом украшений в дизайне фасадов и в интерьерах – не только практичность хозяев, но и их стремление к современности, которое выражается в крупноформатном остеклении и современной отделке.