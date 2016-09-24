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7 практичных заборов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
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Планируя строить дом, мы зачастую в общих чертах можем себе представить, как он будет выглядеть. Немного труднее визуализировать двор и сад, а вот забор – и вовсе последнее, о чем мы задумываемся. И зря – он не только защищает жилище от любопытных глаз и нежелательных гостей, но и дополняет собой экстерьер, становясь обрамлением дома.

Homify сделал подборку из семи практичных ограждений. Все это – классические решения, удачно обыгранные современными дизайнерами. Какая-нибудь из этих идей наверняка придется вам по душе!

Практичный забор из бамбука

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Забор из ветвей можно создать самостоятельно, но при этом очень важно выполнить работу максимально аккуратно. В современном стиле мы найдем столбы, которые имеют под собой бетонный фундамент, тогда как сам забор действительно сделан из бамбука или ветвей другого дерева, которые можно выпрямить.

Дикая красота камня

제주도 하도리 주택, ZeroLimitsArchitects ZeroLimitsArchitects Дома в стиле модерн
ZeroLimitsArchitects

ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects
ZeroLimitsArchitects

Есть в каменном заборе нечто средневековое, и это придает ему особую прелесть. При этом он великолепно вписывается в современные стилевые решения. Естественная притягательность камня, дышащая спокойствием, могуществом и непоколебимостью самой природы, просто не может не покорить сердце. Кроме того, каменное ограждение чрезвычайно прочно и долговечно, а материал всегда доступен.

Простота и элегантность кирпича

House SM Feira, Urban Core Urban Core Дома в стиле кантри
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Кирпичная кладка – классика, которая вряд ли когда-то выйдет из моды. Она остается актуальной всегда, и используется практически во всех стилях, будь это трогательный прованс, развязный кантри или строгий минимализм. Ну, а кирпичный забор – лучший вариант для тех, кто предпочитает простую, непритязательную эстетику. К тому же, с точки зрения практичности это отличный выбор. Кирпич с годами лишь приобретает особый шарм, а хорошая кладка сохраняет свою целостность на долгие десятилетия.

Удачное сочетание

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Еще больше элегантности кирпичному ограждению добавит ажурная оторочка – черная кованая решетка. Во-первых, ее острые прутья с пиками, устремленными вверх – дополнительная защита, которая заставит непрошеных визитеров трижды подумать, прежде чем заходить без приглашения к вам на участок. Во-вторых, благородный красный кирпич в сочетании со стальным черным кружевом – беспроигрышное сочетание, особенно, если вы предпочитаете классический стиль.

Современное решение

¡Moderna y Rural! Una gran casa con hermoso Jardín, Estudio de Arquitectura Teresa Sapey Estudio de Arquitectura Teresa Sapey Дома в стиле кантри
Estudio de Arquitectura Teresa Sapey

Estudio de Arquitectura Teresa Sapey
Estudio de Arquitectura Teresa Sapey
Estudio de Arquitectura Teresa Sapey

Вариант, который выглядит просто, стильно и современно – ограждение из тонких листов гофрированного металла. Прочная, гладкая конструкция отлично защищает от злоумышленников. Поклонникам модерновых течений в дизайне такое решение наверняка понравится. Кроме того, такой забор может быть «трансформером» – если несколько секций собрать в гармошку, получится просторная открытая площадка для вечеринок под открытым небом.

Античная роскошь

Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Дома в классическом стиле
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Русская усадьба

СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Мраморные перила в античном духе выглядят поистине роскошно. Причем это впечатление нисколько не портится даже в том случае, если вы используете имитацию мрамора. Благородная белизна и обтекаемые формы придают композиции свежесть и величие. Если вы хотите, чтобы экстерьер дома выглядел целостно и гармонично, сделайте такое ограждение не только вокруг здания, но и на балконах, лоджиях, террасах.

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Трогательная простота

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Невысокий дощатый забор – не самая надежная преграда для решительно настроенных злоумышленников, поэтому придется позаботиться о дополнительной защите дома – роллетах, ставнях и т.п. Однако выглядит такое ограждение просто очаровательно, вызывая ностальгические ассоциации с уютным бабушкиным домом в деревне. Еще одно преимущество деревянного забора – возможность в любой момент выкрасить его в любой из цветов, например, в белый.

Великолепная идея

Уголок для созерцания, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле минимализм Дерево Бежевый
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Уголок для созерцания

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Если ваш участок невелик, и ограждение в некоторых местах подходит практически вплотную к дому, вид из окна некоторых комнат ограничивается кусочком сада и забором. В таких случаях нужно постараться, чтобы сделать этот маленький уголок как можно более живописным, дабы он радовал глаз. Как вариант, можно оборудовать там  красивую и необычную зону отдыха с очагом, сиденьями и стильным декором.

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