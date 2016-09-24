7 практичных заборов

Планируя строить дом, мы зачастую в общих чертах можем себе представить, как он будет выглядеть. Немного труднее визуализировать двор и сад, а вот забор – и вовсе последнее, о чем мы задумываемся. И зря – он не только защищает жилище от любопытных глаз и нежелательных гостей, но и дополняет собой экстерьер, становясь обрамлением дома.
Homify сделал подборку из семи практичных ограждений. Все это – классические решения, удачно обыгранные современными дизайнерами. Какая-нибудь из этих идей наверняка придется вам по душе!
Забор из ветвей можно создать самостоятельно, но при этом очень важно выполнить работу максимально аккуратно. В современном стиле мы найдем столбы, которые имеют под собой бетонный фундамент, тогда как сам забор действительно сделан из бамбука или ветвей другого дерева, которые можно выпрямить.
Есть в каменном заборе нечто средневековое, и это придает ему особую прелесть. При этом он великолепно вписывается в современные стилевые решения. Естественная притягательность камня, дышащая спокойствием, могуществом и непоколебимостью самой природы, просто не может не покорить сердце. Кроме того, каменное ограждение чрезвычайно прочно и долговечно, а материал всегда доступен.
Кирпичная кладка – классика, которая вряд ли когда-то выйдет из моды. Она остается актуальной всегда, и используется практически во всех стилях, будь это трогательный прованс, развязный кантри или строгий минимализм. Ну, а кирпичный забор – лучший вариант для тех, кто предпочитает простую, непритязательную эстетику. К тому же, с точки зрения практичности это отличный выбор. Кирпич с годами лишь приобретает особый шарм, а хорошая кладка сохраняет свою целостность на долгие десятилетия.
Еще больше элегантности кирпичному ограждению добавит ажурная оторочка – черная кованая решетка. Во-первых, ее острые прутья с пиками, устремленными вверх – дополнительная защита, которая заставит непрошеных визитеров трижды подумать, прежде чем заходить без приглашения к вам на участок. Во-вторых, благородный красный кирпич в сочетании со стальным черным кружевом – беспроигрышное сочетание, особенно, если вы предпочитаете классический стиль.
Вариант, который выглядит просто, стильно и современно – ограждение из тонких листов гофрированного металла. Прочная, гладкая конструкция отлично защищает от злоумышленников. Поклонникам модерновых течений в дизайне такое решение наверняка понравится. Кроме того, такой забор может быть «трансформером» – если несколько секций собрать в гармошку, получится просторная открытая площадка для вечеринок под открытым небом.
Мраморные перила в античном духе выглядят поистине роскошно. Причем это впечатление нисколько не портится даже в том случае, если вы используете имитацию мрамора. Благородная белизна и обтекаемые формы придают композиции свежесть и величие. Если вы хотите, чтобы экстерьер дома выглядел целостно и гармонично, сделайте такое ограждение не только вокруг здания, но и на балконах, лоджиях, террасах.
Невысокий дощатый забор – не самая надежная преграда для решительно настроенных злоумышленников, поэтому придется позаботиться о дополнительной защите дома – роллетах, ставнях и т.п. Однако выглядит такое ограждение просто очаровательно, вызывая ностальгические ассоциации с уютным бабушкиным домом в деревне. Еще одно преимущество деревянного забора – возможность в любой момент выкрасить его в любой из цветов, например, в белый.
Если ваш участок невелик, и ограждение в некоторых местах подходит практически вплотную к дому, вид из окна некоторых комнат ограничивается кусочком сада и забором. В таких случаях нужно постараться, чтобы сделать этот маленький уголок как можно более живописным, дабы он радовал глаз. Как вариант, можно оборудовать там красивую и необычную зону отдыха с очагом, сиденьями и стильным декором.