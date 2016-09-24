7 практичных заборов

Планируя строить дом, мы зачастую в общих чертах можем себе представить, как он будет выглядеть. Немного труднее визуализировать двор и сад, а вот забор – и вовсе последнее, о чем мы задумываемся. И зря – он не только защищает жилище от любопытных глаз и нежелательных гостей, но и дополняет собой экстерьер, становясь обрамлением дома.

Homify сделал подборку из семи практичных ограждений. Все это – классические решения, удачно обыгранные современными дизайнерами. Какая-нибудь из этих идей наверняка придется вам по душе!