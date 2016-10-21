TOP-10 эко-домов homify

Эти интересные дома экологичны по-разному – некоторые борются с перерасходом энергии, другие созданы из натуральных материалов, третьи и вовсе сами производят энергию. Давайте посмотрим, как и что они делают!

Следует добавить, что уже 90% из новых проектов коттеджей в Польше и Германии являются энергосберегающими и по сути уже экологичны, даже если на вид они выглядят простыми домиками.