TOP-10 эко-домов homify

Эти интересные дома экологичны по-разному – некоторые борются с перерасходом энергии, другие созданы из натуральных материалов, третьи и вовсе сами производят энергию. Давайте посмотрим, как и что они делают!
Следует добавить, что уже 90% из новых проектов коттеджей в Польше и Германии являются энергосберегающими и по сути уже экологичны, даже если на вид они выглядят простыми домиками.
Такой дом содержит утепление интересной структуры и практически изолирован от погодных влияний и внешнего мира!
Этот интересный азиатский проект дома основан на низком потреблении энергии. Слой грунта на крыше является не только газонной площадкой для отдыха, но еще и утеплителем. Отапливается дом всего лишь печкой-буржуйкой, энергосберегающая структура здания и «теплые» окна позволяют серьезно экономить на отоплении.
Этот современный эко-дом задуман как современная интерпретация амбарного стиля с характерной отделкой черной древесиной. Дерево взято местное, из экологически чистого леса, а сам проект разработан для строительства в графстве Кент, Великобритания.
Специальный энергосберегающий вариант дома с панорамным остеклением был разработан для молодоженов, которые хотели жить на скале, с видом на море. Этот дом имеет уникальные теплоизоляционные характеристики – U-значение 0,15 [Вт/м2К] для кровли и стен!
Примерно так выглядит современный дом, который является еще и эко-домом. В нем есть дополнительное утепление, теплые окна, солнечные панели, контроль потребления ресурсов, собственные водонагреватели, работающие от солнечных панелей.
Энергосберегающий дом позволяет снизить затраты на отопление, например, с 60 тыс. рублей за сезон до примерно 20, а при возведении требует аналогичные либо на 5-10% повышенные затраты. Такой дом не боится панорамного остекления, окон в кровле, двусветной гостиной, высоких потолков.
В этом доме собраны такие конструктивные особенности, как энергосберегающая структура и «теплое остекление», позволяющие расходовать на шикарный большой дом даже с панорамными окнами столько же энергии в зимний период, как для 20-метровой дачи на деревянном каркасе!
Такой дом будет прекрасным вложением в будущее, когда на пенсии вам не придется жить ради того, чтобы обслуживать и отапливать ваш большой дом. Стоимость отопления больших домов в РФ может достигать 300 тыс. рублей за сезон.
Для отделки дома была использована древесина каштана, за что проект и получил свое название. Дом включает в себя такие распространенные эко-технологии, как переработка дождевой воды , солнечные панели и системы вентиляции с рекуперацией тепла. Озеленение образует переход между внутренними и внешними зонами проекта.
Этот шикарный одноэтажный домик идеально подходит для всесезонного проживания и разработан по энергосберегающим технологиям специально под климат РФ.
Из пары контейнеров можно создать идеальный дом 50 метров на двоих, а с помощью проекта от архитектора сделать и его энергосберегающим и прекрасным для жизни в холодном климате.
Дома из контейнеров бывают разные – простые, утепленные, летние и зимние, временные и самые настоящие, маленькие и большие. Площадь их может достигать и 200 и 300 кв. метров, а благодаря утеплению и коммуникациям они становятся почти обычным коттеджем.
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