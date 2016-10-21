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TOP-10 эко-домов homify

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Eco House, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле минимализм
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Эти интересные дома экологичны по-разному – некоторые борются с перерасходом энергии, другие созданы из натуральных материалов, третьи и вовсе сами производят энергию. Давайте посмотрим, как и что они делают!

Следует добавить, что уже 90% из новых проектов коттеджей в Польше и Германии являются энергосберегающими и по сути уже экологичны, даже если на вид они выглядят простыми домиками.

​Энергосберегающий домик

Eco House, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле минимализм
Urban Creatures : Architects

Eco House

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Такой дом содержит утепление интересной структуры и практически изолирован от погодных влияний и внешнего мира!

​К зиме готов!

mat house, KAZ建築研究室 KAZ建築研究室 Дома в эклектичном стиле
KAZ建築研究室

KAZ建築研究室
KAZ建築研究室
KAZ建築研究室

Этот интересный азиатский проект дома основан на низком потреблении энергии. Слой грунта на крыше является не только газонной площадкой для отдыха, но еще и утеплителем. Отапливается дом всего лишь печкой-буржуйкой, энергосберегающая структура здания и «теплые» окна позволяют серьезно экономить на отоплении.

​Современный жилой амбар

Front elevation of ​Bourne Lane eco-house in Kent Nash Baker Architects Ltd Дома в стиле модерн Дерево Черный
Nash Baker Architects Ltd

Front elevation of ​Bourne Lane eco-house in Kent

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Этот современный эко-дом задуман как современная интерпретация амбарного стиля с характерной отделкой черной древесиной. Дерево взято местное, из экологически чистого леса, а сам проект разработан для строительства в графстве Кент, Великобритания.

Защита от ветра и штормов

House At Camusdarach Sands Main Elevation Raw Architecture Workshop Дома в стиле модерн
Raw Architecture Workshop

House At Camusdarach Sands Main Elevation

Raw Architecture Workshop
Raw Architecture Workshop
Raw Architecture Workshop

Специальный энергосберегающий вариант дома с панорамным остеклением был разработан для молодоженов, которые хотели жить на скале, с видом на море. Этот дом имеет уникальные теплоизоляционные характеристики – U-значение 0,15 [Вт/м2К] для кровли и стен!

​Эко-дом будущего

Schoolmasters eco house build different Дома в стиле модерн
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

Примерно так выглядит современный дом, который является еще и эко-домом. В нем есть дополнительное утепление, теплые окна, солнечные панели, контроль потребления ресурсов, собственные водонагреватели, работающие от солнечных панелей.

​Как это работает

AR Design Studio- The Boat House, AR Design Studio AR Design Studio Дома в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- The Boat House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Энергосберегающий дом позволяет снизить затраты на отопление, например, с 60 тыс. рублей за сезон до примерно 20, а при возведении требует аналогичные либо на 5-10% повышенные затраты. Такой дом не боится панорамного остекления, окон в кровле, двусветной гостиной, высоких потолков.

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​Стильный эко-дом

M House JAMIE FALLA Дома в стиле модерн Дерево Коричневый
JAMIE FALLA

M House

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

В этом доме собраны такие конструктивные особенности, как энергосберегающая структура и «теплое остекление», позволяющие расходовать на шикарный большой дом даже с панорамными окнами столько же энергии в зимний период, как для 20-метровой дачи на деревянном каркасе!

Такой дом будет прекрасным вложением в будущее, когда на пенсии вам не придется жить ради того, чтобы обслуживать и отапливать ваш большой дом. Стоимость отопления больших домов в РФ может достигать 300 тыс. рублей за сезон.

​Каштановый домик

Meadowview, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Дома в стиле модерн
Platform 5 Architects LLP

Meadowview

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Для отделки дома была использована древесина каштана, за что проект и получил свое название. Дом включает в себя такие распространенные эко-технологии, как переработка дождевой воды , солнечные панели и системы вентиляции с рекуперацией тепла. Озеленение образует переход между внутренними и внешними зонами проекта.

Деревянный эко-дом

Wood House, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Дерево Коричневый
Grynevich Architects

Wood House

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Этот шикарный одноэтажный домик идеально подходит для всесезонного проживания и разработан по энергосберегающим технологиям специально под климат РФ.

​Дом из контейнера

BOXCODE projects, BOXCODE BOXCODE
BOXCODE

BOXCODE
BOXCODE
BOXCODE

Из пары контейнеров можно создать идеальный дом 50 метров на двоих, а с помощью проекта от архитектора сделать и его энергосберегающим и прекрасным для жизни в холодном климате.

Дома из контейнеров бывают разные – простые, утепленные, летние и зимние, временные и самые настоящие, маленькие и большие. Площадь их может достигать и 200 и 300 кв. метров, а благодаря утеплению и коммуникациям они становятся почти обычным коттеджем.

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