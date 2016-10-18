Современные коттеджи за 4-8 млн рублей

В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас проекты коттеджей от двух фирм – немецкой студии LK&Projekt GmbH, которая занимается люксовыми проектами, близкими к планке 8 млн рублей, и польской фирмы HomeKoncept, проекты которой чаще всего гораздо ближе к 4 млн рублей.

Таким образом, вы сможете оценить возможности стилей модерн и минимализм, самых современных на рынке пригородной недвижимости, и узнать, а что же нравится вам самим и членам вашей семьи. Не стесняйтесь, зовите их к монитору, чтобы посмотреть на эти прекрасные дома и спросить их мнение – даже у самых младших!