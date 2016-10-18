Современные коттеджи за 4-8 млн рублей

В нашей новой Книге Идей мы собрали для вас проекты коттеджей от двух фирм – немецкой студии LK&Projekt GmbH, которая занимается люксовыми проектами, близкими к планке 8 млн рублей, и польской фирмы HomeKoncept, проекты которой чаще всего гораздо ближе к 4 млн рублей.
Таким образом, вы сможете оценить возможности стилей модерн и минимализм, самых современных на рынке пригородной недвижимости, и узнать, а что же нравится вам самим и членам вашей семьи. Не стесняйтесь, зовите их к монитору, чтобы посмотреть на эти прекрасные дома и спросить их мнение – даже у самых младших!
Следующий польский проект имеет очень красивую мансарду и стильный формат дизайна фасадов – необычный и ультра-современный! В таком доме хочется не только жить, на его фоне хочется фотографироваться!
Этот прекрасный дом, ну, просто идеально подходит для обычного пригородного участка. Он будет красиво смотреться как в стиле открытого палисадника, так и с высоким забором. Эркеры и визуальные выступы позволяют сделать простую форму более роскошной, добавляя едва заметного неоклассического шарма.
Если присмотреться, этот интересный проект имеет вальмовую крышу, хотя издали напоминает голливудскую виллу. С этого ракурса на просвет вы можете заметить шикарный лестничный холл в доме.
Следующий проект более прямолинеен и строг. Цветовая гамма выбрана на основе черно-белого контраста и декоративного серого камня. Двери-слайдеры с французскими балконами есть во всех комнатах и спальнях в доме.
Этот проект является более простыми вариантом предыдущего и стоит уже на 3-4 млн дешевле. В формате «под отделку» без систем отопления и коммуникаций он будет стоить в районе 4-5 млн рублей. Он тоже имеет вальмовую крышу и двусветную гостиную.
Еще один шикарный проект в стиле модерн имеет глянцевые детали в виде подсветки, отделки мрамором и интерьеров с легким намеком на ар-деко.
Шикарная вилла в швейцарском формате поражает панорамным остеклением от пола до потолка абсолютно во всех комнатах дома!
Этот проект тоже заслуживает вашего внимания – с центральным холлом, бассейном и стильной формой, он даст фору многим домам!
Этот шикарный 300-метровый дом с гаражом смотрелся бы идеально в самом обычном пригороде. Сочетая настроение модерна и шале, он кажется отличным вариантом для семейного загородного жилья. Стоит он около 6,7 млн рублей «под ключ», с работой строителей, отделкой, всем.
Еще один польский проект привлекает особое внимание в зоне второго света в гостиной, где в кабинете на втором этаже есть еще и выход на балкончик. Красиво реализованы мульти-террасы, опоясывающие дом, как минимум, с трех стен!
Этот проект создан в формате современного польского коттеджа с традиционной крупногабаритной крышей, которая слегка напоминает проекты в стиле шале. Вечерняя подсветка здесь – вовсе не последняя часть ансамбля архитектурного дизайна!
Гараж выпирает в сторону улицы, будто защищая дом во славу приватности каждой семьи. А на его крыше сооружена терраса для главной спальни в доме, что просто шикарно!
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