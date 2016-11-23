Проекты деревенских колониальных домов

Сегодня мы собрали для вас множество домов в колониальном стиле – колоритных, эффектных, семейных, которые были построены на территории Латинской Америки (ЛА) в Аргентине, большинство из них именно в пригороде Буэнос-Айреса.
Стоит также сказать, что колониальный стиль в ЛА, в принципе, является исконно португальским, либо испанским, и так как их различия невелики, некоторые называют также данный стиль и «средиземноморским», связывая их воедино по многим идентичным моментам.
Тем не менее, колониальный стиль не является ни испанским, ни португальским, ни тем более средиземноморским. Колониальный стиль повторяет архитектуру не жилых домов или вилл в южной Европе, а монастырей, поместий, церквей, усадеб, виноделен. Современный стиль, нео-колониальный, представителей которого вы найдете в данной статье, адаптирован под 3-х или 4-х спальные дома для формата «американского» пригорода с газонами, без заборов, в 2-3 этажа. Но он оставил за собой атмосферность религиозной католической архитектуры в Новом Свете.
Правда, в некоторых странах Нового Света, например, в США, архитектурные пристрастия колонистов из Средиземноморья породили сразу несколько стилей – испанский колониальный, итальянский колониальный, Монтеррей (французский + испанский), стиль Миссий (как раз копирование церквей и монастырей), стиль Пуэбло (индейская + испанская архитектура).
То, что колониальные дома часто кажутся волшебно красивыми и особенно атмосферными – результат заимствований из религиозной архитектуры, которая, в свою очередь, брала различные приемы и методы из архитектуры арабского мира и Древней Греции.
Получается, что колониальный стиль в Латинской Америке – это совершенно особенное явление, которые, тем не менее, очень легко скопировать в условиях любого климата и любой страны.
Среди акцентов стоит выделить черные окна и двери и кованые элементы, которые создают очень колоритный акцент на фасаде.
Колонны в данном стиле чаще всего прямоугольные (квадратные), а не круглые, повторяющие по стилю дымоходы, а парапеты (украшение крыши) взяты из арабской архитектуры.
В нео-колониальном стиле остекление современного формата органично вписано в архитектуру почти средневекового периода. Здесь есть традиция использовать окна и двери с минимально заметными черными рамами, либо же простые белые окна с расстекловкой.
На манер общественных и религиозных зданий, парадный подъезд у такого дома чаще всего сильно выделен с помощью крыльца, балкончика над ним, выступающих ступеней, парадной дорожки для подъезда машины или подхода, центральной клумбы. Как, например, у тосканских вилл.
У таких домов чаще всего асимметричная форма со множеством выступов, прямоугольных эркеров, ниш. Иногда на втором этаже можно даже различить спальню и общую планировку именно по наличию данных выступов, каждый из которых относится к отдельной комнате.
Раньше такие дома строились из глиняных блоков или камня. Сейчас лучшим материалом для строительства стоит признать теплую керамику либо монолитное строительство с заполнением из теплой керамики.
Кровля представлена черепицей охристых тонов, либо плоская. Плоская крыша отлично ведет себя и в холодном климате со снежными зимами, поэтому стоит подумать и о данном варианте.
Для декоративного украшения патио, для забора или летней кухни чаще всего используется неокрашенный камень.
Красивые парапеты для плоской крыши – обязательное украшение, иначе она будет смотреться слишком просто. Парапет может быть сплошным либо с нишами или отверстиями, чаще всего он строго симметричен и центрирован по парадному фасаду.
Очень популярны в данном стиле патио, которые создаются за счет зонирования клумбами, заборами, выступами самого здания. Во внутреннем дворике вы можете найти фонтанчик (либо он установлен вместо парадной клумбы).
Популярен руст в самых различных проявлениях, парапеты, колонны и украшения для окон, иногда используются ставни, различные барельефы. Стоит взять за основу определенный проект, чтобы продумать оформление фасада для своего коттеджа.
Реализация коттеджа в нео-колониальном стиле, как на фотографии выше, займет примерно 5 млн рублей из ваших средств. Еще около 2 млн рублей будет стоить обстановка и мебель, еще 1 млн рублей – внутренний дворик с бассейном. Итого, 7 млн рублей вам придется потратить на дом в 200-250 кв. метров с бассейном. Вполне приемлемая цена для столь люксового объекта недвижимости!
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;