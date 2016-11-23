Проекты деревенских колониальных домов

Сегодня мы собрали для вас множество домов в колониальном стиле – колоритных, эффектных, семейных, которые были построены на территории Латинской Америки (ЛА) в Аргентине, большинство из них именно в пригороде Буэнос-Айреса.

Стоит также сказать, что колониальный стиль в ЛА, в принципе, является исконно португальским, либо испанским, и так как их различия невелики, некоторые называют также данный стиль и «средиземноморским», связывая их воедино по многим идентичным моментам.

Тем не менее, колониальный стиль не является ни испанским, ни португальским, ни тем более средиземноморским. Колониальный стиль повторяет архитектуру не жилых домов или вилл в южной Европе, а монастырей, поместий, церквей, усадеб, виноделен. Современный стиль, нео-колониальный, представителей которого вы найдете в данной статье, адаптирован под 3-х или 4-х спальные дома для формата «американского» пригорода с газонами, без заборов, в 2-3 этажа. Но он оставил за собой атмосферность религиозной католической архитектуры в Новом Свете.

Правда, в некоторых странах Нового Света, например, в США, архитектурные пристрастия колонистов из Средиземноморья породили сразу несколько стилей – испанский колониальный, итальянский колониальный, Монтеррей (французский + испанский), стиль Миссий (как раз копирование церквей и монастырей), стиль Пуэбло (индейская + испанская архитектура).