Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проекты деревенских колониальных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
casa campo Argentino, pilar Buenos Aires, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Loading admin actions …

Сегодня мы собрали для вас множество домов в колониальном стиле – колоритных, эффектных, семейных, которые были построены на территории Латинской Америки (ЛА) в Аргентине, большинство из них именно в пригороде Буэнос-Айреса.

Стоит также сказать, что колониальный стиль в ЛА, в принципе, является исконно португальским, либо испанским, и так как их различия невелики, некоторые называют также данный стиль и «средиземноморским», связывая их воедино по многим идентичным моментам.

Тем не менее, колониальный стиль не является ни испанским, ни португальским, ни тем более средиземноморским. Колониальный стиль повторяет архитектуру не жилых домов или вилл в южной Европе, а монастырей, поместий, церквей, усадеб, виноделен. Современный стиль, нео-колониальный, представителей которого вы найдете в данной статье, адаптирован под 3-х или 4-х спальные дома для формата «американского» пригорода с газонами, без заборов, в 2-3 этажа. Но он оставил за собой атмосферность религиозной католической архитектуры в Новом Свете.

Правда, в некоторых странах Нового Света, например, в США, архитектурные пристрастия колонистов из Средиземноморья породили сразу несколько стилей – испанский колониальный, итальянский колониальный, Монтеррей (французский + испанский), стиль Миссий (как раз копирование церквей и монастырей), стиль Пуэбло (индейская + испанская архитектура).

​Волшебный образ

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в классическом стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

То, что колониальные дома часто кажутся волшебно красивыми и особенно атмосферными – результат заимствований из религиозной архитектуры, которая, в свою очередь, брала различные приемы и методы из архитектуры арабского мира и Древней Греции.

Получается, что колониальный стиль в Латинской Америке – это совершенно особенное явление, которые, тем не менее, очень легко скопировать в условиях любого климата и любой страны.

​Колоритные акценты

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Среди акцентов стоит выделить черные окна и двери и кованые элементы, которые создают очень колоритный акцент на фасаде.

​Колонны и парапеты

casa campo Argentino, pilar Buenos Aires, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Колонны в данном стиле чаще всего прямоугольные (квадратные), а не круглые, повторяющие по стилю дымоходы, а парапеты (украшение крыши) взяты из арабской архитектуры.

​Остекление

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в классическом стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

В нео-колониальном стиле остекление современного формата органично вписано в архитектуру почти средневекового периода. Здесь есть традиция использовать окна и двери с минимально заметными черными рамами, либо же простые белые окна с расстекловкой.

​Парадный подъезд

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

На манер общественных и религиозных зданий, парадный подъезд у такого дома чаще всего сильно выделен с помощью крыльца, балкончика над ним, выступающих ступеней, парадной дорожки для подъезда машины или подхода, центральной клумбы. Как, например, у тосканских вилл.

​Асимметричная форма

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

У таких домов чаще всего асимметричная форма со множеством выступов, прямоугольных эркеров, ниш. Иногда на втором этаже можно даже различить спальню и общую планировку именно по наличию данных выступов, каждый из которых относится к отдельной комнате.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Материалы

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Раньше такие дома строились из глиняных блоков или камня. Сейчас лучшим материалом для строительства стоит признать теплую керамику либо монолитное строительство с заполнением из теплой керамики.

Кровля представлена черепицей охристых тонов, либо плоская. Плоская крыша отлично ведет себя и в холодном климате со снежными зимами, поэтому стоит подумать и о данном варианте.

Для декоративного украшения патио, для забора или летней кухни чаще всего используется неокрашенный камень.

​Парапеты

Clásica Colonial, LLACAY arq LLACAY arq Дома в колониальном стиле
LLACAY arq

Clásica Colonial

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Красивые парапеты для плоской крыши – обязательное украшение, иначе она будет смотреться слишком просто. Парапет может быть сплошным либо с нишами или отверстиями, чаще всего он строго симметричен и центрирован по парадному фасаду.

​Патио, дворики и фонтанчики

Vivienda en Algodon Wine Estates - Lote E11, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos Дома в средиземноморском стиле Бежевый
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

Очень популярны в данном стиле патио, которые создаются за счет зонирования клумбами, заборами, выступами самого здания. Во внутреннем дворике вы можете найти фонтанчик (либо он установлен вместо парадной клумбы).

​Оформление экстерьера

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Дома в классическом стиле
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Популярен руст в самых различных проявлениях, парапеты, колонны и украшения для окон, иногда используются ставни, различные барельефы. Стоит взять за основу определенный проект, чтобы продумать оформление фасада для своего коттеджа.

​Формат современного коттеджа

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Реализация коттеджа в нео-колониальном стиле, как на фотографии выше, займет примерно 5 млн рублей из ваших средств. Еще около 2 млн рублей будет стоить обстановка и мебель, еще 1 млн рублей – внутренний дворик с бассейном. Итого, 7 млн рублей вам придется потратить на дом в 200-250 кв. метров с бассейном. Вполне приемлемая цена для столь люксового объекта недвижимости!

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Строительство небольшого дома: это интересно!
А вам какой-нибудь дом особенно понравился?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо