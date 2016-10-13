До и После: 6 реконструкций старых домов

Глядя, как дом за домом реставрируются здания по всему миру, чувствуешь невероятную гордость за все сообщество homify, которое общими усилиями меняет мир. Дизайнеры и архитекторы, риэлторы и владельцы, инвесторы и арендаторы, строители и отделочники и многие-многие другие совершают невероятный подвиг! Они создают идеальное пространство для жизни каждого из нас. Потому наша благодарность им не знает границ.
В этой Книге Идей вас ждет новая порция вдохновения. Эффектные преображения этих домов убедят вас в том, что шанс есть практически у каждого строения.
Разобрав завалы старой мебели, убрав все встроенные конструкции и не несущие перегородки, удалось увидеть истинный потенциал этих квадратных метров. До этого все измышления по поводу возможностей перепланировки и реконструкции были лишь надеждами. Покупая старый домик в деревне, всегда помните, что под старой штукатуркой может оказать полностью прогнившее дерево, «вылечить» которое иногда просто невозможно.
Скандинавский стиль давно уже чувствует себя вольготно на просторах всего мира. И для интерьеров старого дома он вполне подошел, создав лаконичное пространство и сделав его максимально новым и свежим. Больше фотографий интерьеров здесь.
Возможно, какое-то время у этого дома было несколько хозяев, обратите внимание на существенную разницу в отделке. Район здесь старый, но уже возрождающийся. Кран-великан на заднем плане явно не детские кубики переставляет, а строит самый настоящий новый дом или даже офисный центр. Пришла пора для основательной реконструкции и этого дома.
Серый и белый на фасадах, кофе с молоком для металлических ставень, новая крыша и блестящий водосток, расширенный балкон с зеленым «газоном» на полу. Все это скрывает современные интерьеры, которые получилось создать после разборки всего ненужного и заново сформированной планировки.
Отделка серым сайдингом, добротная крыша, балкончики с шоколадными панелями, современные пластиковые окна составляют правильный ансамбль, но все же его возраст уже заметен.
Серо-грифельные фасады и асимметрично расположенные на них окна дают картинку более современного (почти корейско-японского) дизайна. Новым владельцам гораздо нужнее просторный паркинг перед домом, а обрамляют его посадки в стиле азиатского минимализма.
При оформлении этого пространства делали ставку на бежевые оттенки, но забыли добавить им нужной глубины. Плюс внесли в интерьер мебель из рыжего полированного дерева, сделав гостиную скучно-унылой.
Изменив планировку и сделав приватные здания стены стеклянными, получилось создать современный интерьер, не прибегая к особым дизайнерским трюкам. Рыжее дерево есть и здесь, но на фоне белых стен, с белым глянцевым гарнитуром для кухни и лаковыми креслами из пластика, с эффектными вставками черной кожи выглядит оно, согласитесь, совсем иначе.
Сблокированные викторианские домики в два этажа в этом месте заканчивались гаражом. Узкофасадные красавцы были истинным украшением этой улицы и архитекторам не хотелось нарушать строгий ритм их парадного построения.
Новый двухэтажный коричнево-кирпичный дом с узким фасадом представляется младшим братом для старых викторианских. Но он не жмется к ним своими стенами, существуя автономно.
Кирпич неравномерного обжига и дерево в интерьерах представлены в обратной пропорции, если сравнивать с фасадами. Весьма современный интерьер дополнен белоснежной мебелью.
Многим показалось бы, что спасать здесь попросту нечего. Но нашлись энтузиасты, которых не испугал вид старого комплекса, включающего амбар и коровник.
Не все согласились бы жить там, где до этого жили животные, даже если жили они там счастливо. Специалисты по обработке и чистке подобных помещений, конечно, уверены в современных технологиях, которыми они пользуются, но скептиков все равно предостаточно. А вот выглядит, и вправду, очень красиво.
Так выглядело здание старой фабрики в центральной части Голландии. Его решили отреставрировать и дать новую жизнь в качестве жилого дома.
Часть здания составлена из офисов, остальная отдана под квартиры. Дополнительные окна добавлены, чтобы сделать внешний вид более сбалансированным.
Теперь понятно, почему это здание стали реставрировать. Прочные кирпичные стены остались хорошей основой, на которой можно выстроить и что-то новое.
Архитекторы не стали излишне дробить пространство, оставив планировку максимально открытой. Подробнее здесь.
Вы всегда восхищаемся специалистами, которые в состоянии разглядеть потенциал старых построек, типа этой кузницы. Ведь все, что хочется сделать, глядя на этот огромный дом нам – это отвернуться и быстренько пройти мимо.
Из этого здания не удалось бы сделать голливудскую виллу, да и совсем не вписалась бы она в польский ландшафт. А вот скромный белый фасад с модными серыми (и при этом огромными!) окнами вполне уместен.
Вы удивитесь, какие интересные интерьеры приготовили нам дизайнеры и декораторы. Старые деревянные части конструкции выкрашены в белый и дополнены удобной мебелью и невероятно милым декором.
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