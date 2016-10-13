До и После: 6 реконструкций старых домов

Глядя, как дом за домом реставрируются здания по всему миру, чувствуешь невероятную гордость за все сообщество homify, которое общими усилиями меняет мир. Дизайнеры и архитекторы, риэлторы и владельцы, инвесторы и арендаторы, строители и отделочники и многие-многие другие совершают невероятный подвиг! Они создают идеальное пространство для жизни каждого из нас. Потому наша благодарность им не знает границ.

В этой Книге Идей вас ждет новая порция вдохновения. Эффектные преображения этих домов убедят вас в том, что шанс есть практически у каждого строения.