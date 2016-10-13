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До и После: 6 реконструкций старых домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
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Глядя, как дом за домом реставрируются здания по всему миру, чувствуешь невероятную гордость за все сообщество homify, которое общими усилиями меняет мир. Дизайнеры и архитекторы, риэлторы и владельцы, инвесторы и арендаторы, строители и отделочники и многие-многие другие совершают невероятный подвиг! Они создают идеальное пространство для жизни каждого из нас. Потому наша благодарность им не знает границ.

В этой Книге Идей вас ждет новая порция вдохновения. Эффектные преображения этих домов убедят вас в том, что шанс есть практически у каждого строения.

​До: убрать все лишнее и старое

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Разобрав завалы старой мебели, убрав все встроенные конструкции и не несущие перегородки, удалось увидеть истинный потенциал этих квадратных метров. До этого все измышления по поводу возможностей перепланировки  и реконструкции были лишь надеждами. Покупая старый домик в деревне, всегда помните, что под старой штукатуркой может оказать полностью прогнившее дерево, «вылечить» которое иногда просто невозможно.

После: скандинавский минимализм

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design Столовая комната в скандинавском стиле Твердая древесина Эффект древесины
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Скандинавский стиль давно уже чувствует себя вольготно на просторах всего мира. И для интерьеров старого дома он вполне подошел, создав лаконичное пространство и сделав его максимально новым и свежим. Больше фотографий интерьеров здесь.

​До: старый средиземноморский домик

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Возможно, какое-то время у этого дома было несколько хозяев, обратите внимание на существенную разницу в отделке. Район здесь старый, но уже возрождающийся. Кран-великан на заднем плане явно не детские кубики переставляет, а строит самый настоящий новый дом или даже офисный центр. Пришла пора для основательной реконструкции и этого дома.

​После: элегантная современность

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design Дома в средиземноморском стиле Алюминий / Цинк Бежевый
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Серый и белый на фасадах, кофе с молоком для металлических ставень, новая крыша и блестящий водосток, расширенный балкон с зеленым «газоном» на полу. Все это скрывает современные интерьеры, которые получилось создать после разборки всего ненужного и заново сформированной планировки.

​До: городской бюргерский домик

Vorher - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Дома в стиле модерн
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

Отделка серым сайдингом, добротная крыша, балкончики с шоколадными панелями, современные пластиковые окна составляют правильный ансамбль, но все же его возраст уже заметен.

​После: современный немецкий модерн

Nachher Bilder - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Дома в стиле модерн
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

Серо-грифельные фасады и асимметрично расположенные на них окна дают картинку более современного (почти корейско-японского) дизайна. Новым владельцам гораздо нужнее просторный паркинг перед домом, а обрамляют его посадки в стиле азиатского минимализма.

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​До: немецкое ретро

Vorher - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Гостиная в стиле модерн
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

При оформлении этого пространства делали ставку на бежевые оттенки, но забыли добавить им нужной глубины. Плюс внесли в интерьер мебель из рыжего полированного дерева, сделав гостиную скучно-унылой.

​После: открытый простор

Nachher Bilder - Umbau, Holzerarchitekten Holzerarchitekten Гостиная в стиле модерн
Holzerarchitekten

Holzerarchitekten
Holzerarchitekten
Holzerarchitekten

Изменив планировку и сделав приватные здания стены стеклянными, получилось создать современный интерьер, не прибегая к особым дизайнерским трюкам. Рыжее дерево есть и здесь, но на фоне белых стен, с белым глянцевым гарнитуром для кухни и лаковыми креслами из пластика, с эффектными вставками черной кожи выглядит оно, согласитесь, совсем иначе.

​До: старый гараж

Site before construction on former garage Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects

Site before construction on former garage

Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects

Сблокированные викторианские домики в два этажа в этом месте заканчивались гаражом. Узкофасадные красавцы были истинным украшением этой улицы и архитекторам не хотелось нарушать строгий ритм их парадного построения.

​После: новый brick house

Haringey Brick House, Satish Jassal Architects Satish Jassal Architects Дома в стиле модерн
Satish Jassal Architects

Haringey Brick House

Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects

Новый двухэтажный коричнево-кирпичный дом с узким фасадом представляется младшим братом для старых викторианских. Но он не жмется к ним своими стенами, существуя автономно.

​После: стильная инверсия

Haringey Brick House, Satish Jassal Architects Satish Jassal Architects Кухня в скандинавском стиле
Satish Jassal Architects

Haringey Brick House

Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects
Satish Jassal Architects

Кирпич неравномерного обжига и дерево в интерьерах представлены в обратной пропорции, если сравнивать с фасадами. Весьма современный интерьер дополнен белоснежной мебелью. 

​До: SOS

external pre works 07 Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

external pre works 07

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Многим показалось бы, что спасать здесь попросту нечего. Но нашлись энтузиасты, которых не испугал вид старого комплекса, включающего амбар и коровник.

​После: новая ферма

external 01 Alrewas Architecture Ltd Дома в стиле модерн
Alrewas Architecture Ltd

external 01

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Не все согласились бы жить там, где до этого жили животные, даже если жили они там счастливо. Специалисты по обработке и чистке подобных помещений, конечно, уверены в современных технологиях, которыми они пользуются, но скептиков все равно предостаточно. А вот выглядит, и вправду, очень красиво.

​До: старое фабричное здание

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Так выглядело здание старой фабрики в центральной части Голландии. Его решили отреставрировать и дать новую жизнь в качестве жилого дома.

​После: чистый модерн

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Часть здания составлена из офисов, остальная отдана под квартиры. Дополнительные окна добавлены, чтобы сделать внешний вид более сбалансированным.

​До: прочные стены

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Теперь понятно, почему это здание стали реставрировать. Прочные кирпичные стены остались хорошей основой, на которой можно выстроить и что-то новое.

​После: открытая планировка

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Архитекторы не стали излишне дробить пространство, оставив планировку максимально открытой. Подробнее здесь.

​До: мрачное прошлое

Adaptacja kuźni, Loft Kolasiński Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Вы всегда восхищаемся специалистами, которые в состоянии разглядеть потенциал старых построек, типа этой кузницы. Ведь все, что хочется сделать, глядя на этот огромный дом нам – это отвернуться и быстренько пройти мимо.

​После: обаяние простоты

Adaptacja kuźni, Loft Kolasiński Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Из этого здания не удалось бы сделать голливудскую виллу, да и совсем не вписалась бы она в польский ландшафт. А вот скромный белый фасад с модными серыми (и при этом огромными!) окнами вполне уместен.

​После: белоснежное царство

Adaptacja kuźni, Loft Kolasiński Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Вы удивитесь, какие интересные интерьеры приготовили нам дизайнеры и декораторы. Старые деревянные части конструкции выкрашены в белый и дополнены удобной мебелью и невероятно милым декором.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

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