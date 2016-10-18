12 шикарных душевых кабин

Идеи дизайна душевых кабин могут быть самыми разными – от самодельных и эксклюзивных ниш до люксовых душевых кабин, которые дизайнер украшает с помощью подсветки. Давайте посмотрим, какие у вас есть варианты!

В нашей подборке всего 12 душевых кабин, но каждая из них по-своему идеальна. Для начала мы советуем вам выбрать те оттенки или стили, которые вам нравятся, а затем уже продвигаться к конкретным идеям для воплощения у себя дома.