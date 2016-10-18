12 шикарных душевых кабин

Идеи дизайна душевых кабин могут быть самыми разными – от самодельных и эксклюзивных ниш до люксовых душевых кабин, которые дизайнер украшает с помощью подсветки. Давайте посмотрим, какие у вас есть варианты!
В нашей подборке всего 12 душевых кабин, но каждая из них по-своему идеальна. Для начала мы советуем вам выбрать те оттенки или стили, которые вам нравятся, а затем уже продвигаться к конкретным идеям для воплощения у себя дома.
Отделка настоящей мозаикой может быть дорогим удовольствием, а вот распространенная сейчас мелкая мозаика с уже подобранным узором, наклеенная на основание, вполне доступна! Сделать такую нишу для душа можно в абсолютно любой ванной комнате с одной или двумя стеклянными дверцами (или неподвижными экранами). Такой вариант навсегда избавит вас от возможности образования плесени в душе.
В этой шикарной ванной комнате, как в салоне, хочется всего и сразу и просто глаза разбегаются от того, какую процедуру провести сначала. Здесь есть влажная сауна с паром в самой душевой кабине справа, два тропических душа и джакузи в общей ванной комнате с различными гидромассажными штучками.
Этот шикарный душ в нише может идеальным способом сделать вашу ванную комнату полностью свободной от каких-либо признаков плесени. Мы повторяемся, чтобы вы оценили по достоинству данную возможность – навсегда забыть о данной мелкой неприятности.
Круглая ванна-джакузи тоже является прекрасным решением, если она встроена в специальный поддон.
Эта потрясающая плитка морского цвета привнесет в маленькую ванную комнату больше контраста и блеска. Глянцевое покрытие и стекла вместе с большим зеркалом отлично справляются с ролью увеличения света в этой комнате. А двери-слайдеры в коридор помогает сэкономить место!
Эта стильная душевая кабина также не имеет никакой возможности заразиться спорами плесени плюс здесь есть шикарное окно с видом на городской центр!
В этой ванной комнате зона душевой была оформлена с помощью мозаики на гибком основании, что позволило отделке плавно переходить на стену, а потом даже на потолок! Оригинально!
Посмотрите внимательно на эту шикарную современную планировку, где есть огромный полотенцесушитель, стильная подсветка, душ с изливом в виде тропического ливня и… унитаз, который вмонтирован в дополнительную перегородку, зонирующую зону душа от основной части ванной комнаты!
Такие поддоны тоже редко заражаются спорами плесени и шикарно смотрятся на контрасте с плиткой под камень, керамическим паркетом, глубокими оттенками. Зеркальные дверцы здесь очень интересные – распашные.
Интересный вариант душевой для деревянного дома имеет подходы слева и справа и достаточно большую площадь. А перегородка используется еще и для раковин.
Этот душ расположен в ванной комнате площадью всего в 3,5 кв. метра! Он имеет слив в пол, отсутствие возможности заражения плесени за счет отсутствия душевой кабины (какой мы ее знаем в РФ). Отдельно были смонтированы дверцы для душа из стекла.
Для более просторной ванной комнаты можно обсудить и идею открытого душа без перегородок. Таким образом, для данной зоны нужно около 4 кв. метров площади.
Излив прямо из потолка –потрясающая возможность сделать вашу ванную комнату более роскошной. Кстати, такая идея может быть ОЧЕНЬ бюджетной, если вы просто сделаете слив в полу, что будет стоить совсем недорого, а эффект получится потрясающим! Не забудьте про уклон пола в сторону слива.
Разделяя зоны будуарного столика и ванной чаши, эта душевая с отделкой под дерево смотрится очень стильно.
Шикарное деревянное дно может быть очень приятно на ощупь, но его придется заменить через какое-то время, что подходит лишь проектам с большим бюджетом.
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