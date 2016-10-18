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12 шикарных душевых кабин

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Таунхаус в поселке "Рижский квартал", lab21studio lab21studio Ванная комната в эклектичном стиле
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Идеи дизайна душевых кабин могут быть самыми разными – от самодельных и эксклюзивных ниш до люксовых душевых кабин, которые дизайнер украшает с помощью подсветки. Давайте посмотрим, какие у вас есть варианты!

В нашей подборке всего 12 душевых кабин, но каждая из них по-своему идеальна. Для начала мы советуем вам выбрать те оттенки или стили, которые вам нравятся, а затем уже продвигаться к конкретным идеям для воплощения у себя дома.

Ниша с отделкой мозаикой

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Ванная комната в стиле модерн
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Отделка настоящей мозаикой может быть дорогим удовольствием, а вот распространенная сейчас мелкая мозаика с уже подобранным узором, наклеенная на основание, вполне доступна! Сделать такую нишу для душа можно в абсолютно любой ванной комнате с одной или двумя стеклянными дверцами (или неподвижными экранами). Такой вариант навсегда избавит вас от возможности образования плесени в душе.

​Джакузи + сауна + душ

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

В этой шикарной ванной комнате, как в салоне, хочется всего и сразу и просто глаза разбегаются от того, какую процедуру провести сначала. Здесь есть влажная сауна с паром в самой душевой кабине справа, два тропических душа и джакузи в общей ванной комнате с различными гидромассажными штучками.

​Круглая ванна-джакузи и душ в нише

Residência Jardim do Sol - II, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

Этот шикарный душ в нише может идеальным способом сделать вашу ванную комнату полностью свободной от каких-либо признаков плесени. Мы повторяемся, чтобы вы оценили по достоинству данную возможность – навсегда забыть о данной мелкой неприятности.

Круглая ванна-джакузи тоже является прекрасным решением, если она встроена в специальный поддон.

​Душ с отделкой контрастной плиткой

Хозяйский санузел lab21studio Ванная комната в эклектичном стиле
lab21studio

Хозяйский санузел

lab21studio
lab21studio
lab21studio

Эта потрясающая плитка морского цвета привнесет в маленькую ванную комнату больше контраста и блеска. Глянцевое покрытие и стекла вместе с большим зеркалом отлично справляются с ролью увеличения света в этой комнате. А двери-слайдеры в коридор помогает сэкономить место!

​Душевая с окном

Urban Loft, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Ванная комната в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Эта стильная душевая кабина также не имеет никакой возможности заразиться спорами  плесени плюс здесь есть шикарное окно с видом на городской центр!

​Интересная отделка полукругом

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В этой ванной комнате зона душевой была оформлена с помощью мозаики на гибком основании, что позволило отделке плавно переходить на стену, а потом даже на потолок! Оригинально!

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​Современная планировка

Geberit BlueResponsibility Ванная комнатаВанны и душевые
BlueResponsibility

Geberit

BlueResponsibility
BlueResponsibility
BlueResponsibility

Посмотрите внимательно на эту шикарную современную планировку, где есть огромный полотенцесушитель, стильная подсветка, душ с изливом в виде тропического ливня и… унитаз, который вмонтирован в дополнительную перегородку, зонирующую зону душа от основной части ванной комнаты!

​Душ с минималистичным поддоном

INDA - Sim OSCAR COLLECTION, Inda Inda Ванная комнатаВанны и душевые
Inda

INDA – Sim OSCAR COLLECTION

Inda
Inda
Inda

Такие поддоны тоже редко заражаются спорами плесени и шикарно смотрятся на контрасте с плиткой под камень, керамическим паркетом, глубокими оттенками. Зеркальные дверцы здесь очень интересные – распашные.

​Душевая за стеклом

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комнатаВанны и душевые
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Интересный вариант душевой для деревянного дома имеет подходы слева и справа и достаточно большую площадь. А перегородка используется еще и для раковин.

​Идея для 3,5 кв. метров

ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos Ванная комнатаВанны и душевые
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Этот душ расположен в ванной комнате площадью всего в 3,5 кв. метра! Он имеет слив в пол, отсутствие возможности заражения плесени за счет отсутствия душевой кабины (какой мы ее знаем в РФ). Отдельно были смонтированы дверцы для душа из стекла.

​Открытый душ

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade Ванная комнатаВанны и душевые
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

Для более просторной ванной комнаты можно обсудить и идею открытого душа без перегородок. Таким образом, для данной зоны нужно около 4 кв. метров площади.

​Открытый ливневый душ

Bagno di travertino nella casa di Michael Bay a Los Angeles, Pietre di Rapolano Pietre di Rapolano Ванная комнатаВанны и душевые Мрамор Бежевый
Pietre di Rapolano

Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano

Излив прямо из потолка –потрясающая возможность сделать вашу ванную комнату более роскошной. Кстати, такая идея может быть ОЧЕНЬ бюджетной, если вы просто сделаете слив в полу, что будет стоить совсем недорого, а эффект получится потрясающим! Не забудьте про уклон пола в сторону слива.

​Душевая в центре

Private bathroom Mosca, studioviro studioviro Ванная комната в стиле модерн
studioviro

studioviro
studioviro
studioviro

Разделяя зоны будуарного столика и ванной чаши, эта душевая с отделкой под дерево смотрится очень стильно.

​Полукруглая душевая с деревянным дном

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT Ванная комнатаВанны и душевые
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

Шикарное деревянное дно может быть очень приятно на ощупь, но его придется заменить через какое-то время, что подходит лишь проектам с большим бюджетом.

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