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​До и После: Редизайн студии 24 метра на четверых

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
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Можно ли жить вдвоем на 24 метрах? А вчетвером? Подумайте о кровати-трансформере и раскладном диване, мини-кухне и современном интерьере и вы представите точь-в-точь такую квартиру, которую мы будем описывать в этой Книге Идей.

Студия Tout Simplement Deco занимается лаконичными бюджетными проектами. Повторить их ремонт можно за 400 тысяч рублей для квартиры в 24 кв. метра! Подумайте только, что теперь самая маленькая квартира в новостройке под Москвой может быть прекрасным местом для жизни четверых – пары и детей.

В данном случае мы видим усеченный вариант на двоих, но в конце статьи, вы можете рассмотреть простые варианты расширения пространства на тот же бюджет (читайте об этом под фотографией с кроватью)!.

​До: кухня

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

До редизайна квартира сдавалась рабочим и использовалась для очень простой жизни. Весь интерьер состоял из разрозненных предметов мебели и быта. Новый владелец захотел сделать из квартиры бутик-апартаменты и у него это получилось!

​После: кухня

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Миниатюрная глянцевая кухня –лучшее решение для маленькой квартиры. Всего лишь 4 кв. метра (без учета площади столовой) стали образцом для подражания для всех, кто живет в малогабаритках! Здесь разместилась вся мебель, холодильник находится под плитой, справа – дверь в гардеробную, слева – в ванную комнату и на лестничную клетку.

Дизайн кухни выполнен в стиле модерн с нежными, женственными акцентами в виде лаконичной подсветки, шикарных светильников, ваз с цветами. Белая отделка стен и потолка отлично смотрится с белыми дверьми и мебелью. Важное дополнение – двухконфорочная плита справа от духовки и белая раковина под цвет столешницы.

​После: столовая

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Справа от кухни на 2,5 метрах разместилась столовая зона с консольным столиком, который легко задвигается под буфет, когда не нужен. За дверьми-слайдерами находится либо буфетная зона, либо телевизор с дополнительной техникой. В самом столе вы можете найти отверстие с необычными полочками – это два складных стула для гостей.

​До: гостиная

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

До ремонта гостиная могла похвастаться шикарным форматом остекления, но не более.

​После: гостиная

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

После гостиная с красивым креслом и ультра-модным кофейным столиком выглядит современно и стильно!

​После: вид с дивана

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco Кухня в стиле модерн
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Вид с дивана на кухню и столовую очень красив! Кухня и столовая занимают 6,5 кв. метров, гостиная – около 16 кв. метров, гардероб за дверью – 1 кв. метр, прихожая – 3 кв. метра и еще около 4 кв. метров остается для ванной комнаты (со стиралкой).

​После: кровать-трансформер

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco Спальня в стиле модерн
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Эта кровать в обычном состоянии крепится прямо под потолком, а когда нужно, она спускается на уровень, примерно равный 1 метру над уровнем пола. Именно эта кровать  рассчитана на одного, но можно сделать и двуспальную.

Такой механизм можно приспособить и к созданию двухуровневого места для сна – для детей на диване и для взрослых на кровати, если в студии с вами живут маленькие дети.

Справа вы можете найти шикарный шкаф-купе, а еще один шкаф-купе стоит в прихожей. Кроме того, возле кухни есть кладовая площадью 1 кв. метр. Этого вполне должно хватить для вещей на двоих и даже на четверых, не смотря на столь стесненные условия!

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