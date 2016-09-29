​До и После: Редизайн студии 24 метра на четверых

Можно ли жить вдвоем на 24 метрах? А вчетвером? Подумайте о кровати-трансформере и раскладном диване, мини-кухне и современном интерьере и вы представите точь-в-точь такую квартиру, которую мы будем описывать в этой Книге Идей.
Студия Tout Simplement Deco занимается лаконичными бюджетными проектами. Повторить их ремонт можно за 400 тысяч рублей для квартиры в 24 кв. метра! Подумайте только, что теперь самая маленькая квартира в новостройке под Москвой может быть прекрасным местом для жизни четверых – пары и детей.
В данном случае мы видим усеченный вариант на двоих, но в конце статьи, вы можете рассмотреть простые варианты расширения пространства на тот же бюджет (читайте об этом под фотографией с кроватью)!.
До редизайна квартира сдавалась рабочим и использовалась для очень простой жизни. Весь интерьер состоял из разрозненных предметов мебели и быта. Новый владелец захотел сделать из квартиры бутик-апартаменты и у него это получилось!
Миниатюрная глянцевая кухня –лучшее решение для маленькой квартиры. Всего лишь 4 кв. метра (без учета площади столовой) стали образцом для подражания для всех, кто живет в малогабаритках! Здесь разместилась вся мебель, холодильник находится под плитой, справа – дверь в гардеробную, слева – в ванную комнату и на лестничную клетку.
Дизайн кухни выполнен в стиле модерн с нежными, женственными акцентами в виде лаконичной подсветки, шикарных светильников, ваз с цветами. Белая отделка стен и потолка отлично смотрится с белыми дверьми и мебелью. Важное дополнение – двухконфорочная плита справа от духовки и белая раковина под цвет столешницы.
Справа от кухни на 2,5 метрах разместилась столовая зона с консольным столиком, который легко задвигается под буфет, когда не нужен. За дверьми-слайдерами находится либо буфетная зона, либо телевизор с дополнительной техникой. В самом столе вы можете найти отверстие с необычными полочками – это два складных стула для гостей.
До ремонта гостиная могла похвастаться шикарным форматом остекления, но не более.
После гостиная с красивым креслом и ультра-модным кофейным столиком выглядит современно и стильно!
Вид с дивана на кухню и столовую очень красив! Кухня и столовая занимают 6,5 кв. метров, гостиная – около 16 кв. метров, гардероб за дверью – 1 кв. метр, прихожая – 3 кв. метра и еще около 4 кв. метров остается для ванной комнаты (со стиралкой).
Эта кровать в обычном состоянии крепится прямо под потолком, а когда нужно, она спускается на уровень, примерно равный 1 метру над уровнем пола. Именно эта кровать рассчитана на одного, но можно сделать и двуспальную.
Такой механизм можно приспособить и к созданию двухуровневого места для сна – для детей на диване и для взрослых на кровати, если в студии с вами живут маленькие дети.
Справа вы можете найти шикарный шкаф-купе, а еще один шкаф-купе стоит в прихожей. Кроме того, возле кухни есть кладовая площадью 1 кв. метр. Этого вполне должно хватить для вещей на двоих и даже на четверых, не смотря на столь стесненные условия!
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