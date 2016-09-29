​До и После: Редизайн студии 24 метра на четверых

Можно ли жить вдвоем на 24 метрах? А вчетвером? Подумайте о кровати-трансформере и раскладном диване, мини-кухне и современном интерьере и вы представите точь-в-точь такую квартиру, которую мы будем описывать в этой Книге Идей.

Студия Tout Simplement Deco занимается лаконичными бюджетными проектами. Повторить их ремонт можно за 400 тысяч рублей для квартиры в 24 кв. метра! Подумайте только, что теперь самая маленькая квартира в новостройке под Москвой может быть прекрасным местом для жизни четверых – пары и детей.

В данном случае мы видим усеченный вариант на двоих, но в конце статьи, вы можете рассмотреть простые варианты расширения пространства на тот же бюджет (читайте об этом под фотографией с кроватью)!.