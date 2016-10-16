Сказочный дом мечты

Африканская саванна, шикарный особняк, потрясающая отделка интерьеров и именитые архитекторы – авторы, которые сделали из этого здания настоящую характерную личность! Давайте посмотрим, как выглядит дом африканской мечты в ЮАР и насколько он огромен.
Архитекторы из студии FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS спроектировали этот дом в стиле модерн, интернациональном и многообещающем слиянии современных линий и высочайшего уровня комфорта.
Реализация данного проекта в РФ может стоить, минимум, 30 млн рублей (в бюджетном формате) и около 120 млн рублей в формате, как на фотографиях, с брендовой мебелью и импортными материалами всей отделки. Тем не менее, данный дом может быть реализован и в более компактном, адаптивном формате, под любой бюджет, начиная от 5-6 млн рублей без отделки.
Некоторые окна на первом этаже имеют специальный слой, который отражает и является зеркалом, а не просто стеклом. При использовании стекол с односторонней зеркальностью из дома виден пейзаж, а с улицы – только отражение. Остальные окна не имеют такого эффекта, а просто бликуют.
На просвет на фотографии выше видна терраса, что потрясающе смотрится со стороны дороги.
В дизайне фасадов использовался камень, дерево, а панорамное остекление особенно шикарно выглядит в лестничном холле по центру здания и в ванной комнате при главном мастер-сьюте, где есть блок бесшовного панорамного остекления (на фото ниже).
По-голливудски шикарный задний дворик предусматривает зеленую полянку на месте внутреннего дворика и несколько террас. На первом этаже дом разделен на две зоны – слева гостиную как домашний кинотеатр, в центре и справа – кухню, столовую и гостиную для приема гостей.
На втором этаже слева находятся детские сьюты с гардеробными и ванными комнатами, а справа – главный мастер-сьют родителей с огромными гардеробной, ванной комнатой и кабинетом.
Отделка пола в стиле модерн крупноформатной глянцевой плиткой отлично вписывается в настроение пляжной южной виллы. Нежные серые и пепельные оттенки, а также бледная древесина помогают объединить образ саванны и недалеко расположенного океана.
В блоке слева находится зона домашнего кинотеатра, декорированная мебелью и аксессуарами в африканском стиле. Здесь есть кожаный диван, декоративный кофейный столик в этническом стиле и темные древесные оттенки.
Главный мастер-сьют имеет шикарный вид на саванну поверх бассейна и особенную атмосферу. При нем мы найдем сразу две гардеробных на обоих супругов, ванную комнату и кабинет.
Интерьер выполнен в пепельных оттенках с использованием тяжелого, колоритного текстиля и нестандартных светильников.
Всего в доме 6 спален, 4 из которых находятся на втором этаже, а 2 являются комнатами для гостей или комнатами прислуги. Данный дом идеален для семьи с тремя детьми, у каждого из которых будет отдельная комната.
Несколько ванных комнат в доме оформлены в современном стиле с использованием интересных светильников с био-формой, похожей на обитателей океана. Цветовая гамма здесь идеальная – серовато-шоколадная, создающая атмосферу предельной релаксации и спокойствия.
Расположение и метраж ванных комнат в юарском доме – очень важная часть всей планировки, обычно они занимают более 10 кв. метров каждая, иногда имеют интегрированные сауны, дублирующие (для супругов) душевые кабины, раковины. У очень многих в подобных проектах есть и террасы – выйти на свежий воздух бывает так приятно после водных процедур!
Резиденция находится на границе элитного поселка, который расположен прямо посреди саванны и при этом имеет развитую систему дорог и переулков. До города отсюда идет крупная трасса-шоссе.
СтудияFRANCOIS MARAIS ARCHITECTS работает ради клиентов, делая все возможное, чтобы их дома буквально во всем потакали их хозяевам. Еще совсем недавно проекты фирмы были известны лишь в ЮАР, а теперь, в том числе благодаря homify, любоваться ими и узнавать их может весь мир.
Больше интерьеров этого дома вы найдете в портфолио студии, прямо здесь.
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