Сказочный дом мечты

Африканская саванна, шикарный особняк, потрясающая отделка интерьеров и именитые архитекторы – авторы, которые сделали из этого здания настоящую характерную личность! Давайте посмотрим, как выглядит дом африканской мечты в ЮАР и насколько он огромен.

Архитекторы из студии FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS спроектировали этот дом в стиле модерн, интернациональном и многообещающем слиянии современных линий и высочайшего уровня комфорта.

Реализация данного проекта в РФ может стоить, минимум, 30 млн рублей (в бюджетном формате) и около 120 млн рублей в формате, как на фотографиях, с брендовой мебелью и импортными материалами всей отделки. Тем не менее, данный дом может быть реализован и в более компактном, адаптивном формате, под любой бюджет, начиная от 5-6 млн рублей без отделки.