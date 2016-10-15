До и После: Из пустой крыши в оазис!

Мы живем в удивительное время! Крыши густонаселенных мегаполисов превращаются в жилые пространства со всеми сопутствующими бонусами расположения на самом верху. Пустующие крыши, где совсем недавно сушилось белье жильцов всего дома, становятся приватными оазисами для избранных. А все остальные получают город, который с каждым днем становится все прекраснее.

Эта крыша многоквартирного дома – как чистый холст, на котором архитекторам и дизайнерам предложили нарисовать рай. Каким сделали это место владельцы и специалисты из студии Carolina Mendonca нам и предстоит увидеть.