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До и После: Из пустой крыши в оазис!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн
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Мы живем в удивительное время! Крыши густонаселенных мегаполисов превращаются в жилые пространства со всеми сопутствующими бонусами расположения на самом верху. Пустующие крыши, где совсем недавно сушилось белье жильцов всего дома, становятся приватными оазисами для избранных. А все остальные получают город, который с каждым днем становится все прекраснее.

Эта крыша многоквартирного дома – как чистый холст, на котором архитекторам и дизайнерам предложили нарисовать рай. Каким сделали это место владельцы и специалисты из студии Carolina Mendonca нам и предстоит увидеть.

​До: простор

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Да, места действительно много! Парапет по периметру крыши и бетонная конструкция (наверное, для шахты лифта) оставляют массу пространства. Кажется, здесь можно разместить все, что угодно.

​После: райское местечко

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Балкон и терраса в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

На фоне голубого неба выбранная цветовая палитра выглядит особенно привлекательно. По периметру крыши созданы 2-метровые стены, отделанные светлым деревом, вдоль стен – лавочки с мягкими подушками и деревянные контейнеры для кустиков. Для жилого пространства создана пристройка со складными стеклянными стенами.

На сером (даже почти белом) полу под белоснежным зонтом расставлена столовая группа, состоящая из круглого столика со стеклянной прозрачной столешницей и четырьмя модными стульями. Добавьте к антуражу этого тропического люкса парочку пальм и вы получите полное представление о рае, каким его увидели дизайнеры.

​После: зона кухни

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Балкон и терраса в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Сливочно-кофейные оттенки не случайно выбраны для кулинарной зоны. Модная палитра и минималистичная мебель плюс функциональная составляющая в виде гриля, купольной печи и всего остального, что должно присутствовать на обычной кухне, создают весьма эстетичное пространство. Но оно столь нейтрально, что действительно сможет стать правильным фоном для вкусной еды и радости от встречи с друзьями. Главное, ведь и вправду именно это.

​После: гостиная

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Все пространство крыши решено в одном ключе. Благодаря стеклянным перегородкам, зоны плавно перетекают друг в друга, создавая видимость полностью открытой планировки. Цветовая гамма, материалы отделки и общий стиль только подтверждают эту иллюзию. Удивительно, но мы не желаем заменить ни один из элементов мебели или декора. Все действительно совершенно!

​После: джакузи на подиуме

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Спа в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

За стеклянной стеной гостиной (вы не поверите!) – джакузи. Она установлена на подиуме, чтобы мебель гостиной не мешала обзору. Этнические элементы декора присутствуют и в гостиной, но именно здесь, на фоне фактурной зернистой штукатурки, рядом с белоснежной чашей и цветущими орхидеями, они выглядят особенно атмосферно.

​После: следующее чудо

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Бассейн в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Стеклянная «гармошка» отделяет зону с джакузи, находящуюся под крышей, от террасы с бассейном. На крыше нельзя вырыть котлован для бассейна, потому его бортики находятся вровень с подиумом для джакузи, а сам бассейн обрамлен террасами. На серой мозаичной стене создан эффектный водопад.

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​После: терраса с шезлонгами

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Бассейн в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

По периметру крыши  в зоне с террасами вокруг бассейна созданы стеклянные экраны. Плавать в бассейне и видеть при этом город – истинное удовольствие. Горы вдали создают особенное настроение, которое невероятно гармонично оттеняет атмосферу всей конструкции и ее дизайна. Эффектность образа подчеркивается не только материалами отделки и ее палитрой, но и модной стильной мебелью.

​После: туалетная комната

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Ванная комната в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Отделка стен крупноформатными зеркалами многократно дублирует красоту миниатюрной туалетной комнаты. Мелкая мозаика в нежных мятных оттенках, подсветка по потолку, толстое мраморное подстолье для модной прямоугольной раковины, душевой уголок, все элементы идеально подобраны и находятся в правильных местах. А полированное дерево на туалетных аксессуарах становится гармоничным завершающим аккордом.

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