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​До и После: 10 шагов к идеальному саду с бассейном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
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Два варианта стройки, которые мы покажем вам в формате «До и После», могут быть воплощены как своими силами (первый), так и только с помощью профессионалов (второй). Давайте посмотрим, как немецкие специалисты Hesselbach GmbH строят бассейны и насколько хорошо у них это получается!

В их портфолио вы найдете еще несколько столь же интересных проектов, а пока давайте сконцентрируемся на данной Книге Идей, где возводятся два типа бассейнов.

​Создаем ванную с пленкой

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

После того, как конструкция готова, натягивается пленка. Здесь есть несколько профессиональных фокусов, как правильно ее распрямить, вырезать специальную нишу для лестницы, сделать так, чтобы бассейн был идеальным. Данные детали знают лишь профессионалы, и им не научиться в спешке.

​Вариант 1: Копаем землю

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Данный этап в принципе понятен и не требует особых пояснений. Копать лучше всего маленьким экскаватором, которым управляет обученный человек. Это может занять день или два работы, а впереди – еще много сложностей.

​Утрамбовываем (укатываем) дно

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Затем нужно специальной машиной укатать дно, это тоже займет около дня-двух, поэтому стоит приготовиться ко времени ожидания, пока на вашем участке хоть что-то начнет строиться.

Начинаем строительство

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Долгожданный этап строительства начинается! Пол для бассейна потом будет залит цементом. Стенки у бассейна создаются из специальных пластин, которые затем будут обтянуты специальной пленкой. Вся эта конструкция должна быть прочной, поэтому ее стоит делать только тем, у кого есть опыт.

​Заливаем пол

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Заливка пола – один из важных этапов строительства. Заметьте, все стенки по периметру уже собраны в единую конструкцию, утяжелены специальными панелями, которые вы видите на фотографии выше. Уже сделана лестница, поставлен моторчик, куплен хлоргенератор.

​Добавляем воды

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Теперь, когда грунт со всех сторон был прикопан к бассейну, можно наливать воду! Лазурная вода красиво отражает солнечные лучи бликами за счет правильно натянутой пленки.

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​Работы по дереву

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Затем, после тестового заплыва, рабочим разрешается опять закрыть бассейн на строительные работы. Теперь нужно добавить красивую террасу, чтобы бассейн не стоял один-одинешенек в большом пустом саду.

​Результат

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

В итоге получаются шикарные террасы при бассейне, который стал выглядеть как минимум в 2-3 раза дороже, чем бассейн без террасы. Для террасы дизайнеры подобрали очень красивый оттенок, который гармонично сочетается с мебелью из ротанга.

​Не забудьте моторчик и хлогенератор

Neubau Stahlwandpool eingelassen in den Garten, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Сад в средиземноморском стиле
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Отсюда видна техническая часть бассейна. Хлоргенератор советуют включать ночью с 23 до 6 часов утра, и тогда он не будет мешать плавать. Правда, если вы хотите плавать и поздно вечером, в шикарном свете подсветки, стоит продлить данную сессию до 7-9 часов утра.

​Вариант 2: Создаем металлический корпус

Edelstahlpool mit Skimmertechnik, Gegenstromanlage und Galabau, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Бассейн в стиле модерн Железо / Сталь Металлический / Серебристый
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

Еще один вариант бассейна связан с созданием металлического корпуса из различных фабричных частей. Такой вариант практикуется в Германии и является очень дорогостоящим, но эффект «металлической воды» наверняка понравится всем любителям минимализма и стиля лофт.

​Заливаем воду

Edelstahlpool mit Skimmertechnik, Gegenstromanlage und Galabau, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH Бассейн в стиле модерн Железо / Сталь Металлический / Серебристый
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

После заливки воды бассейн выглядит вот так!

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