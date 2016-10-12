​До и После: 10 шагов к идеальному саду с бассейном

Два варианта стройки, которые мы покажем вам в формате «До и После», могут быть воплощены как своими силами (первый), так и только с помощью профессионалов (второй). Давайте посмотрим, как немецкие специалисты Hesselbach GmbH строят бассейны и насколько хорошо у них это получается!

В их портфолио вы найдете еще несколько столь же интересных проектов, а пока давайте сконцентрируемся на данной Книге Идей, где возводятся два типа бассейнов.