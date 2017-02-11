​Дом мечты за 2,5 млн рублей!!!

Хотите ли вы иметь такой дом? Конечно хотим, скажем мы на homify хором! Это же просто настоящая мечта, похожая и на дачу, и на ранчо, и на шале, да еще и из натурального дерева!
Этот дом построен по каркасной технологии с отделкой натуральным сайдингом, имеет двусветную гостиную, террасу и балкончик на втором этаже. Правда, в нем всего две спальни, но зато одна из них занимает целый этаж!
Общая площадь дома – около 70 кв метров, поэтому реализовать его в теплом формате (на круглогодичное проживание!) можно всего лишь за 2,5 млн рублей. Если кого-то интересует отдельно стоимость остекления, то она рассчитывается просто – площадь остекления гостиной – около 54 кв. метров, то есть около 540 тысяч рублей уйдет на теплое зимнее остекление гостиной.
Сам дом «под отделку» будет построен примерно за 1,25 млн рублей (материалы + работа). Еще нужно будет провести отопление (350 тысяч), инженерию и электричество (300 тысяч), добавить отделку (400 тысяч). Итого мы получаем сумму примерно в 2,5 млн рублей без отделки и в 3 млн рублей с отделкой и террасой!
Архитектор Джулиана Лаос спроектировала этот дом для супружеской пары, которая летом любит проводить все время на даче. При этом, их домик находится недалеко от побережья, поэтому можно совместить дачный отдых с поездкой к морю!
На первом этаже слева находится гостиная, в глубине – кухня, справа – ванная комната, в дальней части дома – спальня. На втором этаже есть только спальня с балконом над ванной комнатой.
Медовые краски этой потрясающей гостиной выглядят просто завораживающе! На втором уровне мы заметили красивый балкончик, это спальня, которая может быть и полностью приватной комнатой, если вы захотите.
Шикарное остекление этой комнаты делает ее гораздо более привлекательной, чем она могла бы быть без него. Стильное сочетание бледных оливковых тонов и разных пород древесины создает невероятно уютную обстановку.
Площадь гостиной с лестницей и столовой – всего лишь около 20 кв. метров! А на заднем дворике есть терраса примерно такой же площади.
Отдельного внимания заслуживает 10-метровая кухня на первом этаже, выполненная в стиле модерн и черно-белой цветовой гамме, что отлично подходит к общему настроению дома, так как перекликается с современным форматом остекления.
На первом этаже мы нашли ванную комнату с джакузи и душем на подиуме, который имеет отделку пола натуральным деревом и слив прямо здесь же. Вторая часть ванной относится к зоне с раковиной.
Возвращаясь к спальне на втором этаже над гостиной, мы не могли не заметить шикарную отделку потолка деревом разных оттенков! Данный прием отлично подходит для современных интерьеров, которые стараются быть «немножко кантри», но все же желают оставаться предельно эффектными и трендовыми. А еще в потолке мы нашли встроенные споты.
Так выглядит стильный балкончик на втором этаже. Отлично смотрелся бы здесь и летний душ возле шезлонга!
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