​Дом мечты за 2,5 млн рублей!!!

Хотите ли вы иметь такой дом? Конечно хотим, скажем мы на homify хором! Это же просто настоящая мечта, похожая и на дачу, и на ранчо, и на шале, да еще и из натурального дерева!

Этот дом построен по каркасной технологии с отделкой натуральным сайдингом, имеет двусветную гостиную, террасу и балкончик на втором этаже. Правда, в нем всего две спальни, но зато одна из них занимает целый этаж!

Общая площадь дома – около 70 кв метров, поэтому реализовать его в теплом формате (на круглогодичное проживание!) можно всего лишь за 2,5 млн рублей. Если кого-то интересует отдельно стоимость остекления, то она рассчитывается просто – площадь остекления гостиной – около 54 кв. метров, то есть около 540 тысяч рублей уйдет на теплое зимнее остекление гостиной.

Сам дом «под отделку» будет построен примерно за 1,25 млн рублей (материалы + работа). Еще нужно будет провести отопление (350 тысяч), инженерию и электричество (300 тысяч), добавить отделку (400 тысяч). Итого мы получаем сумму примерно в 2,5 млн рублей без отделки и в 3 млн рублей с отделкой и террасой!

Архитектор Джулиана Лаос спроектировала этот дом для супружеской пары, которая летом любит проводить все время на даче. При этом, их домик находится недалеко от побережья, поэтому можно совместить дачный отдых с поездкой к морю!