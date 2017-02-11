Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Дом мечты за 2,5 млн рублей!!!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Медиа комната в тропическом стиле Дерево Прозрачный
Loading admin actions …

Хотите ли вы иметь такой дом? Конечно хотим, скажем мы на homify хором! Это же просто настоящая мечта, похожая и на дачу, и на ранчо, и на шале, да еще и из натурального дерева!

Этот дом построен по каркасной технологии с отделкой натуральным сайдингом, имеет двусветную гостиную, террасу и балкончик на втором этаже. Правда, в нем всего две спальни, но зато одна из них занимает целый этаж!

Общая площадь дома – около 70 кв метров, поэтому реализовать его в теплом формате (на круглогодичное проживание!) можно всего лишь за 2,5 млн рублей. Если кого-то интересует отдельно стоимость остекления, то она рассчитывается просто – площадь остекления гостиной – около 54 кв. метров, то есть около 540 тысяч рублей уйдет на теплое зимнее остекление гостиной.

Сам дом «под отделку» будет построен примерно за 1,25 млн рублей (материалы + работа). Еще нужно будет провести отопление (350 тысяч), инженерию и электричество (300 тысяч), добавить отделку (400 тысяч). Итого мы получаем сумму примерно в 2,5 млн рублей без отделки и в 3 млн рублей с отделкой и террасой!

Архитектор Джулиана Лаос спроектировала этот дом для супружеской пары, которая летом любит проводить все время на даче. При этом, их домик находится недалеко от побережья, поэтому можно совместить дачный отдых с поездкой к морю!

​Планировка дома

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Дома в тропическом стиле Дерево Прозрачный
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

На первом этаже слева находится гостиная, в глубине – кухня, справа – ванная комната, в дальней части дома – спальня. На втором этаже есть только спальня с балконом над ванной комнатой.

​Двусветная гостиная

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Дома в тропическом стиле Дерево Прозрачный
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Медовые краски этой потрясающей гостиной выглядят просто завораживающе! На втором уровне мы заметили красивый балкончик, это спальня, которая может быть и полностью приватной комнатой, если вы захотите.

​Гостиная и столовая

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Медиа комната в тропическом стиле Дерево Прозрачный
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Шикарное остекление этой комнаты делает ее гораздо более привлекательной, чем она могла бы быть без него. Стильное сочетание бледных оливковых тонов и разных пород древесины создает невероятно уютную обстановку.

​Гостиная сверху

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Гостиная в тропическом стиле Дерево Прозрачный
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Площадь гостиной с лестницей и столовой – всего лишь около 20 кв. метров! А на заднем дворике есть терраса примерно такой же площади.

​Кухня

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Кухня в тропическом стиле Стекло Черный
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Отдельного внимания заслуживает 10-метровая кухня на первом этаже, выполненная в стиле модерн и черно-белой цветовой гамме, что отлично подходит к общему настроению дома, так как перекликается с современным форматом остекления.

​Ванная комната

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Ванная комната в тропическом стиле Дерево Зеленый
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

На первом этаже мы нашли ванную комнату с джакузи и душем на подиуме, который имеет отделку пола натуральным деревом и слив прямо здесь же. Вторая часть ванной относится к зоне с раковиной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Спальня

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Спальня в тропическом стиле Дерево Зеленый
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Возвращаясь к спальне на втором этаже над гостиной, мы не могли не заметить шикарную отделку потолка деревом разных оттенков! Данный прием отлично подходит для современных интерьеров, которые стараются быть «немножко кантри», но все же желают оставаться предельно эффектными и трендовыми. А еще в потолке мы нашли встроенные споты.

​Балкон на втором этаже

Chalé de Praia, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле Дерево Эффект древесины
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Так выглядит стильный балкончик на втором этаже. Отлично смотрелся бы здесь и летний душ возле шезлонга!

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

12 веских причин строить дом самостоятельно

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо