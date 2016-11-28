До и После: Из бабушкиной квартиры в апартаменты мечты!

А сегодня мы предпочитаем современные формы гардеробных систем, которые сливаются со стенами и при этом предоставляет такой объем полезного пространства, что может хватить т на «лыжи с санями». Модные оттенки серого на полосках акцентной стены являются идеальным фоном для ансамбля из белоснежного изголовья, настенных светильников и модных тумбочек.

Глядя на фотографии ПОСЛЕ, проникаешься величием миссии всех людей, так или иначе связанных с ремонтом и строительством. Мир становится таким прекрасным после прикосновения их умелых рук.

Далее на homify:

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

— Идеи дизайна красивой кухни.