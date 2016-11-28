Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Из бабушкиной квартиры в апартаменты мечты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Loading admin actions …

Специалисты homify часто делятся со всеми нами вдохновляющими преображениями старых домов и квартир. Их стараниями пространства, на которые трудно смотреть без сожаления и даже ужаса, становятся модными студиями, уютными квартирками и шикарными домами. Невероятно эффектный ремонт квартиры на этот раз нам показывают специалисты из студии AURAPROJEKT из Люблина. Трудно поверить, что из такого ужасающего места получилось создать столь стильные апартаменты. Браво!

До: бабушкина кухня

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Часто пожилые люди, живущие отдельно, не терпят никаких вмешательств типа ремонта. У них самих скорее всего просто не хватает средств, а помощь они принять не могут из соображений гордости. Но новую технику взамен сломанной покупать все-таки приходится.

После: скандинавский шик

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Думали ли вы, что увидите столь невероятное преображение! Скандинавский вариант отделки на основе белого и красно-кирпичной стены дополнен медовым деревом для столешницы и полочек и стильной бытовой техникой.

До: очень старая ванная комната

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Эта картинка будоражит все наши чувства. Здорово, что мы смотрим на это через экран, а не стоит реально, открытые всем сопутствующим бедствиям этой ванной комнаты.

После: глянцевый модерн

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Не было никакой возможности добавить этой ванной комнате лишних квадратных метров, поэтому пришлось принять вызов и разместить все необходимое в столь крохотном пространстве. Чтобы уменьшить визуальную нагрузку, душевую зону снабдили прозрачными экранами и почти все вокруг сделали белым, «раздвигая» стены.

До: коридор с трюмо

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Думаем, многие помнят такой вариант мебели советского периода, что встречал нас в большинстве прихожих. Оказывается, и в Польше такое тоже любили. А сейчас пора сменить этот раритет на что-то более современное и функциональное.

После: фантастика

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Трудно поверить, что мы находимся в той же квартире. Встроенный шкаф с зеркальными дверцами, современное освещение, стены со стильной графикой, весьма сложная белоснежная отделка. Первое впечатление от квартиры теперь совершенно иное.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: стильная гостиная

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Интерьер всей квартиры поддерживает концепцию скандинавского минимализма. Максимально светлая отделка, краснокирпичные акцентные стены, модные оттенки для поверхностей из дерева или его имитаций. В гостиной все это дополнено роскошным брендовым диваном и соответствующей мебелью для зоны столовой.

До: кусочек прошлого

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Вот такой шифоньер в стиле ар-нуво присутствовал в спальне. Былое величие трогает душу только истинных фанатов того времени. А все прочие просто хотят избавиться от груза прошлого, даже если вспомнят, что в детстве прятались в шкафу, подозрительно похожем на этот.

После: современная эстетика

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

А сегодня мы предпочитаем современные формы гардеробных систем, которые сливаются со стенами и при этом предоставляет такой объем полезного пространства, что может хватить т на «лыжи с санями». Модные оттенки серого на полосках акцентной стены являются идеальным фоном для ансамбля из белоснежного изголовья, настенных светильников и модных тумбочек.

Глядя на фотографии ПОСЛЕ, проникаешься величием миссии всех людей, так или иначе связанных с ремонтом и строительством. Мир становится таким прекрасным после прикосновения их умелых рук.

Далее на homify:

Дачные дома от профессионалов homify!;

— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;

Идеи дизайна красивой кухни.

Проект дома 180 метров за 4 млн рублей

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо