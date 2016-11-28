До и После: Из бабушкиной квартиры в апартаменты мечты!

Специалисты homify часто делятся со всеми нами вдохновляющими преображениями старых домов и квартир. Их стараниями пространства, на которые трудно смотреть без сожаления и даже ужаса, становятся модными студиями, уютными квартирками и шикарными домами. Невероятно эффектный ремонт квартиры на этот раз нам показывают специалисты из студии AURAPROJEKT из Люблина. Трудно поверить, что из такого ужасающего места получилось создать столь стильные апартаменты. Браво!
Часто пожилые люди, живущие отдельно, не терпят никаких вмешательств типа ремонта. У них самих скорее всего просто не хватает средств, а помощь они принять не могут из соображений гордости. Но новую технику взамен сломанной покупать все-таки приходится.
Думали ли вы, что увидите столь невероятное преображение! Скандинавский вариант отделки на основе белого и красно-кирпичной стены дополнен медовым деревом для столешницы и полочек и стильной бытовой техникой.
Эта картинка будоражит все наши чувства. Здорово, что мы смотрим на это через экран, а не стоит реально, открытые всем сопутствующим бедствиям этой ванной комнаты.
Не было никакой возможности добавить этой ванной комнате лишних квадратных метров, поэтому пришлось принять вызов и разместить все необходимое в столь крохотном пространстве. Чтобы уменьшить визуальную нагрузку, душевую зону снабдили прозрачными экранами и почти все вокруг сделали белым, «раздвигая» стены.
Думаем, многие помнят такой вариант мебели советского периода, что встречал нас в большинстве прихожих. Оказывается, и в Польше такое тоже любили. А сейчас пора сменить этот раритет на что-то более современное и функциональное.
Трудно поверить, что мы находимся в той же квартире. Встроенный шкаф с зеркальными дверцами, современное освещение, стены со стильной графикой, весьма сложная белоснежная отделка. Первое впечатление от квартиры теперь совершенно иное.
Интерьер всей квартиры поддерживает концепцию скандинавского минимализма. Максимально светлая отделка, краснокирпичные акцентные стены, модные оттенки для поверхностей из дерева или его имитаций. В гостиной все это дополнено роскошным брендовым диваном и соответствующей мебелью для зоны столовой.
Вот такой шифоньер в стиле ар-нуво присутствовал в спальне. Былое величие трогает душу только истинных фанатов того времени. А все прочие просто хотят избавиться от груза прошлого, даже если вспомнят, что в детстве прятались в шкафу, подозрительно похожем на этот.
А сегодня мы предпочитаем современные формы гардеробных систем, которые сливаются со стенами и при этом предоставляет такой объем полезного пространства, что может хватить т на «лыжи с санями». Модные оттенки серого на полосках акцентной стены являются идеальным фоном для ансамбля из белоснежного изголовья, настенных светильников и модных тумбочек.
Глядя на фотографии ПОСЛЕ, проникаешься величием миссии всех людей, так или иначе связанных с ремонтом и строительством. Мир становится таким прекрасным после прикосновения их умелых рук.
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