13 идей для идеального сада

Хотите восхищаться собственным садом? Радоваться каждой минуте, проведенной здесь? Тогда давайте вместе с homify сделаем ваш дачный или коттеджный участок гораздо более удобным в обращении.

Мангал мы сделаем более удобным, мощеную площадку – красиво оформленной, лавочки – модными, а к террасе добавим подсветку и навес. Осилим?

Прежде чем начать изучение каждой идеи, вспомните свой участок. Пройдитесь в воображении по всем его уголкам. Подумайте, где место пустует, а какие элементы вы хотели бы убрать. Для начала нужно подготовить пустое место для новых свершений. Кроме того, подумайте о вашем бюджете. В этой Книге Идей у нас есть варианты на бюджет от 1 до 100 тысяч рублей, и все они могут вам понравиться, включая бассейн и 40-метровую террасу «все включено».