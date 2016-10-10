13 идей для идеального сада

Хотите восхищаться собственным садом? Радоваться каждой минуте, проведенной здесь? Тогда давайте вместе с homify сделаем ваш дачный или коттеджный участок гораздо более удобным в обращении.
Мангал мы сделаем более удобным, мощеную площадку – красиво оформленной, лавочки – модными, а к террасе добавим подсветку и навес. Осилим?
Прежде чем начать изучение каждой идеи, вспомните свой участок. Пройдитесь в воображении по всем его уголкам. Подумайте, где место пустует, а какие элементы вы хотели бы убрать. Для начала нужно подготовить пустое место для новых свершений. Кроме того, подумайте о вашем бюджете. В этой Книге Идей у нас есть варианты на бюджет от 1 до 100 тысяч рублей, и все они могут вам понравиться, включая бассейн и 40-метровую террасу «все включено».
Наверняка вы видели мангалы, которые продаются по цене всего лишь в 3-4 тысячи рублей. Для такого мангала можно соорудить из железа или дерева с огнеупорным покрытием (лаком) специальную тележку, которая будет еще и дровницей и частично столешницей для сервировки. Маленький мангал гораздо удобнее использовать именно на такое перевозной тележке, нежели реально на земле, но вам ли не знать.
Если у вас уже есть мощеная площадка, ей стоит добавить клумбы или посадки по периметру. Если вы не хотите ничего строить, вам пригодятся пушистые крупные кустарники, желательно вечнозеленые, чтобы весной и осенью ваша площадка тоже была красиво оформлена. Если вы готовы потратить кирпичи или блоки на высокие клумбы, мы советуем ее еще и покрасить в яркий любимый вами цвет (но не стандартный красный, синий, желтый, а лучше фиолетовый, ярко-розовый, белый, марсала, шоколадный).
Такие красивые самодельные лавочки на террасе легко сделать своими руками. Вам нужна лишь конструкция, которую затем нужно обить досками, которые уже окрашены лаком или маслом. Кроме того, вам нужно сшить для них матрасики (дешевле – купить детские для кроваток) и добавить к ним красивую обивку. Подушки должны быть разного цвета и разного размера – так веселее!
После того, как любая ваша терраса готова, вы можете заметить, что прямо под ней остается пустое место, которое выглядит не очень эстетично. Подложите туда камней (гальки, булыжников, песчаника) и проведите неоновую ленту по основанию, подключая ее к электричеству уже в доме. Такая терраса поразит своей красотой всех ваших гостей и будет радовать вас!
Самый простой вариант навеса (кроме покупного зонтика) – это бруски, которые крепятся на две опоры: дома и забора, забора и забора, дома и специальных колонн для навеса. А на них уже натягивается синтетический текстиль или раскладывается профлист.
Маленький бассейн с глубиной 80 см и размером 4x3 будет стоить вам не дороже 80 тысяч рублей, а то и дешевле. Нужно лишь выкопать яму, залить ее бетоном, с помощью опалубки залить стены, оборудовать слив, добавить моторчик и оформить все плиткой для бассейнов.
Такая красивая гостиная с деревянным полом и навесом будет стоить около 2-3 тыс. рублей за кв. метр. Т.е. гостиная площадью около 40 кв. метров обойдется около 100 тысяч рублей, но она явно того стоит! Здесь будет и диван (поближе к дому, где дождь его не достанет), и столовая, и детская игровая, и даже летняя кухня! Такая терраса может сделать вагончик или крохотную дачу виллой!
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