До и После: Эти колоритные 90ые…

Как отремонтировать квартиру быстро и без замены пола? На примере двух детских комнат из 90-х мы покажем вам, что это можно реализовать простым и доступным способом. Авторы проекта из студии AURA сделали так, чтобы бывшим малышам (а сейчас – уже старшекласснице и студенту) было удобно и комфортно жить, олицетворяя себя с новым интерьером в стиле 21 века.
Может быть, дети выросли и у вас? Тогда быстрее ловите идеи, цветовые гаммы, детали, ведь детские здесь вполне типичны для РФ!
Эта маленькая комната была детской мальчика всю его жизнь. Симпатичная для 2001 года, слегка устаревшая для 2006-ого и уже никак не догоняющая моду 2017-ого, эта комната нуждалась в редизайне.
Дизайнеру были поставлены особенные условия – мальчик хотел бело-синюю комнату, с интересной «космической» подсветкой, в которой было бы удобно смотреть фильмы, играть в компьютерные игры, сидеть в Интернете. Кроме того, он хотел модные постеры на стенах (что-нибудь в стиле граффити или лофт) и побольше открытых полок для дисков.
Изначально комната имела неудобную планировку, непонятную форму и сразу две косых стены. Так родилась идея создать комнату-космический шаттл, сделать ее подчеркнуто асимметричной, а необычную нишу использовать для гардероба.
Редизайн комнаты проводился в городе Люблин, Польша. Как видите, дальняя стена слева от окна стала гардеробной, как и планировалось, а вот диван переместился из той ниши поближе ко входу. С него теперь удобно смотреть кино по телевизору, и при этом удобно спать головой к окну. Письменный стол предусмотрительно расположен у окна. Стационарного компьютера здесь, конечно же, нет – только игровой ноутбук, не занимающий места и легко освобождающий на столе место для учебы!
Дизайнерская отделка подразумевает интересные постеры, шикарный подвесной глянцевый потолок, необычные детали оформлены контрастным цветом и даже письменный стол выбран двухцветный! Диван простой, раскладной, шириной в 120 см или в 90 см при сложенном положении.
Еще одна детская комната родом из 90-х была оформлена той же авторской студией дизайна для девочки, которая выросла и уже готова к гламурной, яркой, французской комнате. Такую комнату, как на фотографиях ниже, можно сделать девочке уже с 7-ми летнего возраста, потому что в ней все создано, как в спальне принцессы, но она идеально подойдет и для подростка!
Красиво оформленный потолок и постер с Эйфелевой башней – это всего лишь малая часть чудес в этом волшебном королевстве! Здесь есть и подвесные полочки над письменным столом и над симпатичной решеткой радиатора, огромный письменный стол, который при задвигании синтезатора под него становится полностью свободным, и ковер с пушистым ворсом, идеальный для маленькой принцессы.
Сиреневый бархатный диван – отличное решение для комнаты девочки, которая отказалась от розового цвета. Не стоит оформлять комнату для девочки лишь в красных, зеленых, синих или черно-белых тонах. Лучший выбор – сиреневый и розовый, бело-золотой для подростка, банановый с коралловым в тропическом стиле, а для студентки можно выбрать стиль ар-деко из переливающихся серых и белых оттенков.
Гардероб является практически самой важной частью комнаты девочки, может быть, после спального места. Чем он больше – тем лучше, сделать его потому от пола до потолка и шириной в 2 метра – отличное решение. А стенки пусть будут полностью зеркальными.
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