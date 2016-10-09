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До и После: Эти колоритные 90ые…

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
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Как отремонтировать квартиру быстро и без замены пола? На примере двух детских комнат из 90-х мы покажем вам, что это можно реализовать простым и доступным способом. Авторы проекта из студии AURA сделали так, чтобы бывшим малышам (а сейчас – уже старшекласснице и студенту) было удобно и комфортно жить, олицетворяя себя с новым интерьером в стиле 21 века.

Может быть, дети выросли и у вас? Тогда быстрее ловите идеи, цветовые гаммы, детали, ведь детские здесь вполне типичны для РФ!

​До: детская мальчика

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Эта маленькая комната была детской мальчика всю его жизнь. Симпатичная для 2001 года, слегка устаревшая для 2006-ого и уже никак не догоняющая моду 2017-ого, эта комната нуждалась в редизайне.

Дизайнеру были поставлены особенные условия – мальчик хотел бело-синюю комнату, с интересной «космической» подсветкой, в которой было бы удобно смотреть фильмы, играть в компьютерные игры, сидеть в Интернете. Кроме того, он хотел модные постеры на стенах (что-нибудь в стиле граффити или лофт) и побольше открытых полок для дисков.

​До: детская мальчика

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Изначально комната имела неудобную планировку, непонятную форму и сразу две косых стены. Так родилась идея создать комнату-космический шаттл, сделать ее подчеркнуто асимметричной, а необычную нишу использовать для гардероба.

​После: детская мальчика

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Редизайн комнаты проводился в городе Люблин, Польша. Как видите, дальняя стена слева от окна стала гардеробной, как и планировалось, а вот диван переместился из той ниши поближе ко входу. С него теперь удобно смотреть кино по телевизору, и при этом удобно спать головой к окну. Письменный стол предусмотрительно расположен у окна. Стационарного компьютера здесь, конечно же, нет – только игровой ноутбук, не занимающий места и легко освобождающий на столе место для учебы!

​После: детская мальчика

metamorfoza pokoju nastolatki 13m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Дизайнерская отделка подразумевает интересные постеры, шикарный подвесной глянцевый потолок, необычные детали оформлены контрастным цветом и даже письменный стол выбран двухцветный! Диван простой, раскладной, шириной в 120 см или в 90 см при сложенном положении.

​До: детская девочки

metamorfoza pokoju nastolatki 16m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Еще одна детская комната родом из 90-х была оформлена той же авторской студией дизайна для девочки, которая выросла и уже готова к гламурной, яркой, французской комнате. Такую комнату, как на фотографиях ниже, можно сделать девочке уже с 7-ми летнего возраста, потому что в ней все создано, как в спальне принцессы, но она идеально подойдет и для подростка!

​После: детская девочки

metamorfoza pokoju nastolatki 16m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Красиво оформленный потолок и постер с Эйфелевой башней – это всего лишь малая часть чудес в этом волшебном королевстве! Здесь есть и подвесные полочки над письменным столом и над симпатичной решеткой радиатора, огромный письменный стол, который при задвигании синтезатора под него становится полностью свободным, и ковер с пушистым ворсом, идеальный для маленькой принцессы.

Сиреневый бархатный диван – отличное решение для комнаты девочки, которая отказалась от розового цвета. Не стоит оформлять комнату для девочки лишь в красных, зеленых, синих или черно-белых тонах. Лучший выбор – сиреневый и розовый, бело-золотой для подростка, банановый с коралловым в тропическом стиле, а для студентки можно выбрать стиль ар-деко из переливающихся серых и белых оттенков.

​После: шкаф-купе

metamorfoza pokoju nastolatki 16m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Гардероб является практически самой важной частью комнаты девочки, может быть, после спального места. Чем он больше – тем лучше, сделать его потому от пола до потолка и шириной в 2 метра – отличное решение. А стенки пусть будут полностью зеркальными.

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