До и После: Эти колоритные 90ые…

Как отремонтировать квартиру быстро и без замены пола? На примере двух детских комнат из 90-х мы покажем вам, что это можно реализовать простым и доступным способом. Авторы проекта из студии AURA сделали так, чтобы бывшим малышам (а сейчас – уже старшекласснице и студенту) было удобно и комфортно жить, олицетворяя себя с новым интерьером в стиле 21 века.

Может быть, дети выросли и у вас? Тогда быстрее ловите идеи, цветовые гаммы, детали, ведь детские здесь вполне типичны для РФ!