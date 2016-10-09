16 заборов для самостоятельной стройки

Габионы можно купить в магазине (что дорого) либо сделать самостоятельно из сетки и любимого типа камней. Попробуйте, этот вариант очень красиво смотрится на фоне газона и зелени!

Из гибких веток среднего размера тоже можно сделать забор, предварительно поставив опоры из бруса на столбчатый фундамент.