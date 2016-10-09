16 заборов для самостоятельной стройки

Мы собрали для вас лучшие варианты, среди которых самые бюджетные и самые красивые. Давайте посмотрим, что вам больше понравится!
Габионы можно купить в магазине (что дорого) либо сделать самостоятельно из сетки и любимого типа камней. Попробуйте, этот вариант очень красиво смотрится на фоне газона и зелени!
Из гибких веток среднего размера тоже можно сделать забор, предварительно поставив опоры из бруса на столбчатый фундамент.
Такой деревянный забор может быть отличным решением как для прямого, так и для рельефного участка. Строится он на столбчатом фундаменте, а деревянные опоры должны быть размером примерно 10x10 см.
Бетонный забор или забор из блоков отлично подойдет для более монументальной стройки. Создайте обрамление декоративным камнем или кирпичом, и будет очень красиво!
Такой забор очень легко сделать из кирпичей – в нем есть маленькие ниши как раз по ширине одного кирпича. Отделка такая же, как и у предыдущего варианта – декоративным камнем или кирпичом.
Кирпичную кладку в идеале стоит доверить профессионалам или, как минимум, людям с опытом.
Такой забор покупается и сделан он из современного пластика. Он отлично подходит для стилей кантри и прованс и при этом иногда даже не требует фундамента, лишь железные штыри в землю!
Плетеный забор стоит от 300 рублей за погонный метр, устанавливается (на весь участок) за день и смотрится при этом достаточно красиво. А от 600 рублей за метр стоит забор с высотой 2 метра, для полной приватности. Такой идеально подходит для дачи.
Красивый американский штакетник сделать очень легко. Каждые 1-1,2 метра делайте маленький столбик на фундаменте, между ними – две горизонтальные балки, на них крепится штакетник. Украсьте колонны шляпками, а внизу под забор положите линейку гальки.
Идеальный американский заборчик выглядит именно так, и он идеальным образом подходит для любого пригорода, включая пригороды в РФ. Если вы правильно выбрали район, в 99% случаев нет никакой надобности ставить огромный высокий забор.
Такой красивый забор из блоков вы наверняка еще не видели! А все потому, что оформлен он натуральным деревом, что достаточно дорого, но для зоны патио оказывается вполне доступным решением.
Древесину можно выбирать самую дешевую, иногда даже не очень ровную, а вот на покрытии маслом или цветным лаком экономить не стоит. Пусть ваша сосна под их воздействием превратится в палисандр, будет очень красиво!
Такой заборчик даже с аркой сделать самому очень легко! Бруски можно выбирать тонкие, так как решетка очень легкая, покрасьте все в нежный пастельный или белый оттенок – и готово!
Такой вариант идеально подходит под стили прованс, кантри, шале, под английский стиль, под любой коттедж, выдержанный в шоколадно-древесной цветовой гамме. Кроме того, он очень легкий и достаточно дешевый в создании.
Славянский деревенский забор обычно имеет железные направляющие, которые крепятся на столбчатый фундамент, а вот сама конструкция сделана из дерева. Нужно лишь покрасить ее.
Такой забор может стать еще и отличной основой для детского творчества – покрасьте его в белый, а остальные детали пусть рисуют сами дети. Заново покрасить его в белый цвет не составит вам никакого труда, через три года его все равно нужно будет красить заново, тогда и обновите доску для детского творчества.
Такой декоративный заборчик требует малого количества древесины и при этом выглядит вполне современно и красиво. Он идеален для пригорода, где небольшая плотность населения, и вам не нужен 3-метровый забор!
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