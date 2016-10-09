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16 заборов для самостоятельной стройки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
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Мы собрали для вас лучшие варианты, среди которых самые бюджетные и самые красивые. Давайте посмотрим, что вам больше понравится!

​Из камней в сетке / веток

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Забор и ворота
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

Габионы можно купить в магазине (что дорого) либо сделать самостоятельно из сетки и любимого типа камней. Попробуйте, этот вариант очень красиво смотрится на фоне газона и зелени!

Из гибких веток среднего размера тоже можно сделать забор, предварительно поставив опоры из бруса на столбчатый фундамент.

​Из деревянных реек с покрытием из синтетики

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten Сад в стиле модерн Дерево
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

Такой деревянный забор может быть отличным решением как для прямого, так и для рельефного участка. Строится он на столбчатом фундаменте, а деревянные опоры должны быть размером примерно 10x10 см.

​Бетонный забор

homify Сад в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Бетонный забор или забор из блоков отлично подойдет для более монументальной стройки. Создайте обрамление декоративным камнем или кирпичом, и будет очень красиво!

​Забор из кирпичей

Betonzäune-Sichtschutz , Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Такой забор очень легко сделать из кирпичей – в нем есть маленькие ниши как раз по ширине одного кирпича. Отделка такая же, как и у предыдущего варианта – декоративным камнем или кирпичом.

Кирпичную кладку в идеале стоит доверить профессионалам или, как минимум, людям с опытом.

​«Плетеный забор»

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden, Quercus UK Ltd Quercus UK Ltd Сад в стиле кантри
Quercus UK Ltd

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

Такой забор покупается и сделан он из современного пластика. Он отлично подходит для стилей кантри и прованс и при этом иногда даже не требует фундамента, лишь железные штыри в землю!

Плетеный забор стоит от 300 рублей за погонный метр, устанавливается (на весь участок) за день и смотрится при этом достаточно красиво. А от 600 рублей за метр стоит забор с высотой 2 метра, для полной приватности. Такой идеально подходит для дачи.

​Штакетник

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Красивый американский штакетник сделать очень легко. Каждые 1-1,2 метра делайте маленький столбик на фундаменте, между ними – две горизонтальные балки, на них крепится штакетник. Украсьте колонны шляпками, а внизу под забор положите линейку гальки.

Идеальный американский заборчик выглядит именно так, и он идеальным образом подходит для любого пригорода, включая пригороды в РФ. Если вы правильно выбрали район, в 99% случаев нет никакой надобности ставить огромный высокий забор.

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​Сплошной забор из блоков

East Dulwich 1 Proctor & Co. Architecture Ltd Дома в стиле модерн Стекло Черный modern loft,contemporary design,glazed dormer,kitchen extension,industrial,herringbone floor,timber fence,glazed extension,modern extension,london kitchen,extension,east dulwich
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd

East Dulwich 1

Proctor & Co. Architecture Ltd
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
Proctor & Co. Architecture Ltd

Такой красивый забор из блоков вы наверняка еще не видели! А все потому, что оформлен он натуральным деревом, что достаточно дорого, но для зоны патио оказывается вполне доступным решением.

Древесину можно выбирать самую дешевую, иногда даже не очень ровную, а вот на покрытии маслом или цветным лаком экономить не стоит. Пусть ваша сосна под их воздействием превратится в палисандр, будет очень красиво!

​Заборчик с экранами

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Такой заборчик даже с аркой сделать самому очень легко! Бруски можно выбирать тонкие, так как решетка очень легкая, покрасьте все в нежный пастельный или белый оттенок – и готово!

Такой вариант идеально подходит под стили прованс, кантри, шале, под английский стиль, под любой коттедж, выдержанный в шоколадно-древесной цветовой гамме. Кроме того, он очень легкий и достаточно дешевый в создании.

​Деревенский забор

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Сад в рустикальном стиле
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Славянский деревенский забор обычно имеет железные направляющие, которые крепятся на столбчатый фундамент, а вот сама конструкция сделана из дерева. Нужно лишь покрасить ее.

Такой забор может стать еще и отличной основой для детского творчества – покрасьте его в белый, а остальные детали пусть рисуют сами дети. Заново покрасить его в белый цвет не составит вам никакого труда, через три года его все равно нужно будет красить заново, тогда и обновите доску для детского творчества.

​Простейший забор

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Сад в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Такой декоративный заборчик требует малого количества древесины и при этом выглядит вполне современно и красиво. Он идеален для пригорода, где небольшая плотность населения, и вам не нужен 3-метровый забор!

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