10 проверенных идей для террасы

Эти террасы заставят вас выбирать из того, что будет хорошо для вашей семьи для отдыха в летнее время, а что сделать дешевле и проще. Давайте найдем среди данных террасных проектов смелые и удобные для вас идеи, которые с помощью комбинирования смогут стать и вашей террасой мечты – доступной по цене и красивой.
Террасы для дома – это практически обязательное условие для удобной загородной жизни. Террасы от 20 кв. метров для дачи и от 40 кв. метров для коттеджа имеют уже удобный формат, хороший и комфортабельный. Превратить террасу в веранду можно практически в любой момент, но лучше сначала попробовать использовать ее открытой – вам наверняка понравится!
Такой идеальный вариант может стоить дешево, до 100 тысяч рублей для компании из 10-ти человек, а понравиться вам очень сильно! Навес выбирайте парусный, заборы – деревянные, простейшие, террасу – из термодерева или ДПК, а мебель – из дерева или техноротанга (второе предпочтительнее).
Выход стоит организовать из кухни, коридора, гостиной, тогда вам будет очень удобно переносить сюда закуски, напитки, различные блюда.
Такой шикарный сад создать на террасе очень просто – купите нужные растения, развесьте их в кашпо и поливайте время от времени! Отлично смотрятся как зеленые, так и цветущие растения, а еще лучше – интересные контрастные комбинации.
Такая терраса не имеет столовой зоны, лишь патио, которое можно сделать самостоятельно из дерева. Кроме того, навес на этой террасе деревянный, основанный на крупных столбах и опоре на самом доме.
Террасы в два или три уровня, а также те, что опоясывают дом с нескольких сторон (мульти-террасы), являются идеальным решением, если ваш участок… мал! Это позволит использовать квадратные метры земли с гораздо большим КПД.
Обычная открытая терраса отлично смотрится при домах любого типа. Здесь может быть мощение плиткой, термодеревом, обычным деревом. Такая терраса может быть вровень с полом в гостиной, что будет очень удобно, а также быть угловой, что откроет красивую панораму на участок.
Если у дома или дачи есть поблизости река или другой водоем, здесь можно построить террасу-пирс для собственного пользования. Стоит лишь дополнить ее сваями для установки под воду (с помощью специалиста), и вы по цене, в 1,5 раза превышающую обычную, получите шикарный пирс для лодок, катера, для прыжков и купания, установки водяной горки.
Средиземноморская терраса подразумевает мощение плиткой и массивный забор из керамических или бетонных блоков. Такой забор может быть по совместительству опорой для диванчиков-патио и клумбой.
Такой шикарный вариант выглядит уже как патио для отдыха при бунгало в 5* отеле! Кажется, здесь можно отдыхать вечно!
Вариант внутреннего дворика тоже стоит рассматривать при планировании улучшений для своего участка. Если ваш дом обычной прямоугольной формы, подумайте о сарае, дачной сауне, отдельном гостевом туалете на участке, летнем душе, бассейне, летнем домике при бассейне и любых других надворных постройках и заборах, которые помогли бы вам сделать внутренний дворик из стен дома и новых строений.
Чем внутренний дворик лучше террасы? Уединенностью и приватностью, тенью, отсутствием ветра, безопасностью для маленьких детей, стильным трендовым вариантом и при этом – очень удобным для использования сразу с нескольких сторон дома.
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