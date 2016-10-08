До и После: Преображение квартиры 46 метров

Эта стандартная квартира может обрадовать вас стильным решением по перепланировке! Всего в ней 46 кв. метров, есть две комнаты, но нет прихожей. Давайте посмотрим, как дизайнеры из студии ISSHIKI REIJI ARCHITECTS сделали такую квартиру просто раем для современного образа жизни.

Изначально нужно было демонтировать все – материалы отделки (полы, обои), двери и окна, мелкие детали, заменить радиаторы, которые, кстати, потом были поставлены вдоль окон, а не вдоль стен, как изначально.