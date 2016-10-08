До и После: Преображение квартиры 46 метров

Эта стандартная квартира может обрадовать вас стильным решением по перепланировке! Всего в ней 46 кв. метров, есть две комнаты, но нет прихожей. Давайте посмотрим, как дизайнеры из студии ISSHIKI REIJI ARCHITECTS сделали такую квартиру просто раем для современного образа жизни.
Изначально нужно было демонтировать все – материалы отделки (полы, обои), двери и окна, мелкие детали, заменить радиаторы, которые, кстати, потом были поставлены вдоль окон, а не вдоль стен, как изначально.
Конечно же, данный ремонт вовсе не «советский», ведь находится он в азиатской стране, но некоторые сходства все-таки присутствуют. Поэтому еще интереснее наблюдать, что же станет с такой квартирой в процессе ремонта.
В центре – дверь на лестничную клетку, слева – кухня, справа – ванная, справа на переднем плане – маленькая спальня, а мы в это время находимся в гостиной.
Теперь мы стоим немного в другом месте. Вход в квартиру – на левой стене, вход в ванную комнату красиво оформлен «невидимкой», а вход в спальню расположился у окна. Такой проем у окна позволяет использовать два окна в обеих комнатах, что делает их более светлыми.
Дизайн интерьера гостиной очень красив. Белые стены нежно контрастируют с бледными деревянными полами и декоративными панелями на стенах. Мебель в сером, белом и черном отлично смотрится в современной квартире.
Сейчас мы смотрим на гостиную прямо из «прихожей». Справа находится ниша для кухни, справа вдали – столовая, в которой тоже есть собственное окно. За столом вы можете найти радиатор, красиво интегрированный в нишу из гипсокартона, которая теперь выглядит как ниша для камина
Окна на балкон сделали новые – двери-слайдеры, позволяющие ощутить простор даже в самой маленькой квартире в центре города.
Шикарная идея для кухни, в которой нет окна и не хватает места – расположение в форме буквы «П» по типу американо. Здесь получается просто окно или окно с барной стойкой – очень удобно и современно!
Такую идею можно легко реализовать с помощью обычных гипсокартонных перегородок! А акцентное оформление этой ниши еще больше украсит вашу квартиру.
Эта маленькая спальня находится справа от гостиной и имеет гардеробную, образованную одной гипсокартонной перегородкой. Далее дверь идет в коридор рядом с ванной комнатой.
Таким образом, спальня практически лишена мелких предметов и видимой одежды. Слева на стене висит еще один телевизор для вечернего просмотра сериалов, на полу – качественный мягкий ковролин!
После ремонта ванная комната заблистала белой керамикой и серовато-жемчужной мозаикой! Очень красиво смотрятся здесь толстые грани перегородок и столешницы для раковины.
Светлая плитка для ванной комнаты в бело-серой цветовой гамме является идеальным решением для маленького интерьера. Здесь свет преломляется не только на керамике, материалах отделки, зеркалах, а еще и на глянцевой мебели.
Маленький унитаз имеет функцию биде, подогрева сиденья, даже музыки. Такой унитаз многим захотелось бы иметь! У него даже есть свой пульт, управляющий сливом воды в трех разных форматах.
Задняя стенка оформлена декоративной панелью с нишей и подсветкой – очень стильное решение для маленького пространства!
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