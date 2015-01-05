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Кухня с открытой планировкой

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UNE CUISINE XXL, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON Кухни в эклектичном стиле
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В современных планировках домов и квартир кухня обычно объединена с обеденной зоной и гостиной. Странно, что до сих пор многие из нас продолжают возводить между ними перегородки и глухие стены, ведь единственная причина по которой эти пространства обычно разделены – наличие кухонных запахов. Сегодня эта проблема легко решается благодаря современным вытяжкам, которые работают бесшумно и полностью удаляют из воздуха продукты сгорания. Специалисты Homify решили показать несколько интересных проектов, девиз которых «минимум перегородок, максимум свежего воздуха». Надеемся, что они помогут воплотить в жизнь ваши собственные замыслы по обустройству кухни.

Больше света

VIEUX CAPUCINS, BAPTISTE LEGUÉ BAPTISTE LEGUÉ Кухня в стиле модерн
BAPTISTE LEGUÉ

BAPTISTE LEGUÉ
BAPTISTE LEGUÉ
BAPTISTE LEGUÉ

Перед нами прекрасный интерьер, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. Кроме того, все оставшиеся комнаты также не выглядят изолированными, так как с гостиной и кухней их разделяют всего лишь стеклянные перегородки. Обеденную зону в интерьере выделяют крупные подвесные светильники, которые в вечернее время озарят стол теплым золотистым светом. На такой кухне вы сможете ощутить в полной мере простор и свободу.

В стиле лофт

Table Boissière, AdrianDucerf-Mobilier AdrianDucerf-Mobilier Столовая комнатаСтолы
AdrianDucerf-Mobilier

AdrianDucerf-Mobilier
AdrianDucerf-Mobilier
AdrianDucerf-Mobilier

Стиль лофт – это визитная карточка современного дизайна интерьера. Гармоничное совмещение современных элементов декора в промышленном пространстве никого не оставляют равнодушным. Особенный характер этой кухне придают такие материалы, как нержавеющая сталь и натуральное дерево.

Встроенная мебель

LOFT_cuisine/salle à manger, GRUPA HYBRYDA GRUPA HYBRYDA Кухня в стиле модерн
GRUPA HYBRYDA

GRUPA HYBRYDA
GRUPA HYBRYDA
GRUPA HYBRYDA

На замену объемной и громоздкой кухонной и столовой мебели приходят лаконичные полки и стеллажи, которые можно разделить на функциональные зоны. Одна особенность: они спрятаны от посторонних глаз. Это еще один способ создать открытое пространство. На этой кухне есть и столешница для приготовления еды, и плита, и посудомоечная машина с холодильником. Все продукты и посуда находятся на своих местах. Предполагаем, что где-то спрятан и бар. Напоминает кухню спецагентов, не правда ли?

Кухня на мансардном этаже

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL Atelier UOA Столовая комната в стиле модерн
Atelier UOA

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

Дизайнеры пришли к выводу, что именно так должны выглядеть кухня и обеденная зона, расположенные в мансардной части дома. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде необычных статуэток и живых растений придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом.

Сложная гармония

UNE CUISINE XXL, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON Кухни в эклектичном стиле
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

Здесь мы видим, кухню и обеденную зону в гармоничном открытом пространстве. Эти две зоны плавно и элегантно слились воедино, позволяя хозяевам наслаждаться их функциональностью и удобством. 

Открытая планировка

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

В этом проекте дизайнеры решили поместить всю кухонную мебель вдоль одной стены, чтобы оставить как можно больше пространства для обеденной зоны и гостиной. Белые шкафы практически сливаются с белыми стенами помещения. Единственное, что позволяет отделить одну зону от другой – различные напольные покрытия.

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