Кухня с открытой планировкой

В современных планировках домов и квартир кухня обычно объединена с обеденной зоной и гостиной. Странно, что до сих пор многие из нас продолжают возводить между ними перегородки и глухие стены, ведь единственная причина по которой эти пространства обычно разделены – наличие кухонных запахов. Сегодня эта проблема легко решается благодаря современным вытяжкам, которые работают бесшумно и полностью удаляют из воздуха продукты сгорания. Специалисты Homify решили показать несколько интересных проектов, девиз которых «минимум перегородок, максимум свежего воздуха». Надеемся, что они помогут воплотить в жизнь ваши собственные замыслы по обустройству кухни.