Кухня с открытой планировкой

В современных планировках домов и квартир кухня обычно объединена с обеденной зоной и гостиной. Странно, что до сих пор многие из нас продолжают возводить между ними перегородки и глухие стены, ведь единственная причина по которой эти пространства обычно разделены – наличие кухонных запахов. Сегодня эта проблема легко решается благодаря современным вытяжкам, которые работают бесшумно и полностью удаляют из воздуха продукты сгорания. Специалисты Homify решили показать несколько интересных проектов, девиз которых «минимум перегородок, максимум свежего воздуха». Надеемся, что они помогут воплотить в жизнь ваши собственные замыслы по обустройству кухни.
Перед нами прекрасный интерьер, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. Кроме того, все оставшиеся комнаты также не выглядят изолированными, так как с гостиной и кухней их разделяют всего лишь стеклянные перегородки. Обеденную зону в интерьере выделяют крупные подвесные светильники, которые в вечернее время озарят стол теплым золотистым светом. На такой кухне вы сможете ощутить в полной мере простор и свободу.
Стиль лофт – это визитная карточка современного дизайна интерьера. Гармоничное совмещение современных элементов декора в промышленном пространстве никого не оставляют равнодушным. Особенный характер этой кухне придают такие материалы, как нержавеющая сталь и натуральное дерево.
На замену объемной и громоздкой кухонной и столовой мебели приходят лаконичные полки и стеллажи, которые можно разделить на функциональные зоны. Одна особенность: они спрятаны от посторонних глаз. Это еще один способ создать открытое пространство. На этой кухне есть и столешница для приготовления еды, и плита, и посудомоечная машина с холодильником. Все продукты и посуда находятся на своих местах. Предполагаем, что где-то спрятан и бар. Напоминает кухню спецагентов, не правда ли?
Дизайнеры пришли к выводу, что именно так должны выглядеть кухня и обеденная зона, расположенные в мансардной части дома. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке помещения, создают гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде необычных статуэток и живых растений придают помещению уют и делают его более живым, становясь при этом эффектным акцентом.
Здесь мы видим, кухню и обеденную зону в гармоничном открытом пространстве. Эти две зоны плавно и элегантно слились воедино, позволяя хозяевам наслаждаться их функциональностью и удобством.
В этом проекте дизайнеры решили поместить всю кухонную мебель вдоль одной стены, чтобы оставить как можно больше пространства для обеденной зоны и гостиной. Белые шкафы практически сливаются с белыми стенами помещения. Единственное, что позволяет отделить одну зону от другой – различные напольные покрытия.