Как расширить свой загородный дом: гениальный пример

Проходит сравнительно мало времени от момента заселения в дом до возникновения необходимости увеличить его полезную площадь. Что делать? Идея переезда или строительства нового жилья вряд ли понравится тем, кто уже посвятил долгое время созданию крыши над головой, ремонту и обустройству. Решение? Расширение границ уже готового дома. Действительно, это строительный процесс, требующий профессионального подхода и знания. Однако сегодня он происходит намного быстрее, проще и дешевле, чем еще несколько лет назад. Архитекторы помогают найти наиболее выгодное решение, которое позволяет заказчику выбрать самый приемлемый дизайн, а также материалы строительства. Давайте посмотрим на пример, представленный нашими коллегами из Нидерландов.
Вопрос создания дополнительного пространства не предполагал масштабных реконструкций. Соответственно, адаптация старого дома к новым стандартам и потребностям не являлась серьезным вызовом. Расширять было решено кухню и столовую зону, то есть место, где семья собирается в полном составе, отмечает праздники и устраивает посиделки с друзьями.
Кончено, самым простым решением расширения могла бы стать пристройка веранды. Но на этом месте решено было создать именно полноценную кухню с панорамным остеклением. Гарнитур встроен в стену с целью экономии места, его глянцевые фасады также визуально прибавляют сантиметры в высоте потолков.
Функциональный остров объединяет сразу несколько функций, позволяя совместно проводить время за трапезой и процессом приготовления пищи. Из больших панорамных окон открывается вид на сад — прекрасное дополнение к утреннему кофе и свежей прессе. Акценты проставлены при помощи хромированных элементов гарнитура и бытовой техники.
Фасад пристройки декорирован таким же кирпичом, что и весь дом. Таким образом архитекторы хотели подчеркнуть композиционную целостность проекта. Действительно, классический кирпич всегда на пике моды, выглядит стильно и прекрасно гармонирует с любым экстерьером.
Особенностью проекта можно считать тот факт, что случайный прохожий никогда не догадается , что дом претерпел небольшую переделку. Стеклянная вставка в стене связывает часть прежней постройки с новой, однако об этом знают только хозяева дома, архитекторы и читатели homify.
Безусловно, для того, чтобы повторить этот проект в России, потребуется его адаптация к нашему климатическому поясу. О том, как сделать дом еще теплее, можно узнать из нашей специальной книги идей: Инновационные решения для систем отопления