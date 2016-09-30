Как расширить свой загородный дом: гениальный пример

Особенностью проекта можно считать тот факт, что случайный прохожий никогда не догадается , что дом претерпел небольшую переделку. Стеклянная вставка в стене связывает часть прежней постройки с новой, однако об этом знают только хозяева дома, архитекторы и читатели homify.

Безусловно, для того, чтобы повторить этот проект в России, потребуется его адаптация к нашему климатическому поясу. О том, как сделать дом еще теплее, можно узнать из нашей специальной книги идей: Инновационные решения для систем отопления