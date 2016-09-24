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10 функциональных садовых комнат

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Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers, Ingarden Ltd Ingarden Ltd Сад Беседки и теплицы
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На страницах журнала homify нам уже доводилось рассказывать о садовых домиках и их возможном функциональном использовании. На этот раз дизайнеры и архитекторы подготовили для нас новые идеи, которые, действительно, стоит взять на вооружение. Представляем вашему вниманию выборку лучших проектов, которые каждый из нас может реализовать на собственном приусадебном участке.

Свежесть летнего утра

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Недаром вот уже на протяжении многих веков беседки являются самым популярным и функциональным украшением садового декора. Уникальный дизайн этой беседки из древесины очень гармонично смотрится в саду. Белоснежная мебель и текстиль придают помещению ощущение морозной свежести.

Пряничный домик

VICTORIAN, Minik Ev Minik Ev Сад Игровая площадка и качели
Minik Ev

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

Перед нами владение, предназначенное исключительно для детского отдыха и игр. Однако ваше чадо наверняка пойдет вам на встречу и разрешит ощутить себя героем «Алисы в стране чудес» за чашечкой чая в 6 часов вечера.

Трапеза с видом на волны

AHŞAP KARE GAZEBO, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. Сад Беседки и теплицы
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Пожалуй, нет ничего прекраснее трапезы с видом на водную стихию. Такая беседка идеальна для семейного отдыха, приема гостей, уединения, или сосредоточенной работы. Вы не заметите, как пролетят часы за любым занятием…

Многофункциональное строение

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Садовый домик с небольшим патио поможет спрятать садовый инвентарь и прочую утварь, которую необходимо где-то хранить. Вам не придется далеко ходить, чтобы иметь под рукой все, что необходимо для воскресного барбекю. 

Отдых в любое время года

Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Сад Беседки и теплицы Твердая древесина Белый
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

Собственное патио с печью может стать любимым местом для отдыха. Почувствуйте все прелести загородной жизни, отдыхая на природе даже в непогоду. 

Задаетесь вопросом, какой гриль выбрать? Почерпните идеи из нашей специальной статьи. 

Королевская беседка из ротанга

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd Сад Беседки и теплицы
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Королевская садовая беседка из ротанга многофункциональна. Здесь вы также сможете спрятаться от палящего солнца, отдохнуть после длительного купания в бассейне или же посвятить время послеполуденному сну.

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Территория детей

cocuk evleri, şirin home ahşap ev şirin home ahşap ev Сад Игровая площадка и качели
şirin home ahşap ev

şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev

Дети будут признательны за понимание своих желаний, а вам не придется думать, где отметить день рождения ребенка, или чем его занять, пока вы сажаете гортензию. Краска на полу или рассыпанный бисер доставят вам на порядок меньше хлопот.

Путь к себе

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Такая беседка прекрасна для уединения, занятий йогой или спортом. Душевные разговоры или созерцание звуков природы — все это и является прекрасной частью жизни на свежем воздухе.

Назад в детство

Casallai2, Abitalbero Abitalbero Сад Игровая площадка и качели
Abitalbero

Abitalbero
Abitalbero
Abitalbero

Многие из нас в детстве мечтали о приключениях, а также месте, где можно спрятаться от родителей. Домик на дереве идеален для развития фантазии. Готовы ли вы пойти на авантюру, создав превосходное укрытие, где никто не сможет вас побеспокоить?

Чайная церемония

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Садовая комната может стать особенным местом для ценителей чайной церемонии. Небольшое пространство разместилось в деревянной беседке, выполненной в восточном стиле. Яркая мебель смотрится контрастно по отношению к теплым оттенкам древесины.

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