10 функциональных садовых комнат

На страницах журнала homify нам уже доводилось рассказывать о садовых домиках и их возможном функциональном использовании. На этот раз дизайнеры и архитекторы подготовили для нас новые идеи, которые, действительно, стоит взять на вооружение. Представляем вашему вниманию выборку лучших проектов, которые каждый из нас может реализовать на собственном приусадебном участке.