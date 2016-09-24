10 функциональных садовых комнат

На страницах журнала homify нам уже доводилось рассказывать о садовых домиках и их возможном функциональном использовании. На этот раз дизайнеры и архитекторы подготовили для нас новые идеи, которые, действительно, стоит взять на вооружение. Представляем вашему вниманию выборку лучших проектов, которые каждый из нас может реализовать на собственном приусадебном участке.
Недаром вот уже на протяжении многих веков беседки являются самым популярным и функциональным украшением садового декора. Уникальный дизайн этой беседки из древесины очень гармонично смотрится в саду. Белоснежная мебель и текстиль придают помещению ощущение морозной свежести.
Перед нами владение, предназначенное исключительно для детского отдыха и игр. Однако ваше чадо наверняка пойдет вам на встречу и разрешит ощутить себя героем «Алисы в стране чудес» за чашечкой чая в 6 часов вечера.
Пожалуй, нет ничего прекраснее трапезы с видом на водную стихию. Такая беседка идеальна для семейного отдыха, приема гостей, уединения, или сосредоточенной работы. Вы не заметите, как пролетят часы за любым занятием…
Садовый домик с небольшим патио поможет спрятать садовый инвентарь и прочую утварь, которую необходимо где-то хранить. Вам не придется далеко ходить, чтобы иметь под рукой все, что необходимо для воскресного барбекю.
Собственное патио с печью может стать любимым местом для отдыха. Почувствуйте все прелести загородной жизни, отдыхая на природе даже в непогоду.
Задаетесь вопросом, какой гриль выбрать? Почерпните идеи из нашей специальной статьи.
Королевская садовая беседка из ротанга многофункциональна. Здесь вы также сможете спрятаться от палящего солнца, отдохнуть после длительного купания в бассейне или же посвятить время послеполуденному сну.
Дети будут признательны за понимание своих желаний, а вам не придется думать, где отметить день рождения ребенка, или чем его занять, пока вы сажаете гортензию. Краска на полу или рассыпанный бисер доставят вам на порядок меньше хлопот.
Такая беседка прекрасна для уединения, занятий йогой или спортом. Душевные разговоры или созерцание звуков природы — все это и является прекрасной частью жизни на свежем воздухе.
Многие из нас в детстве мечтали о приключениях, а также месте, где можно спрятаться от родителей. Домик на дереве идеален для развития фантазии. Готовы ли вы пойти на авантюру, создав превосходное укрытие, где никто не сможет вас побеспокоить?